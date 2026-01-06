هيونداي تخطط للاستعانة بروبوتات في مصنعها بالولايات المتحدة

قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية إنها تخطط للاستعانة بروبوتات شبيهة بالبشر في مصنعها بولاية جورجيا الأميركية ابتداء من 2028، في خطوة نحو تحويل مهام التصنيع عالية المخاطر والمتكررة إلى النظام الآلي. وكشفت الشركة النقاب عن نسخة الإنتاج من الروبوت (أطلس) الشبيه بالبشر الذي طورته وحدتها بوسطن ديناميكس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس. ولم تكشف هيونداي عن حجم الروبوتات أو تكلفتها، لكنها قالت في بيان وفقا لوكالة رويترز، إنها تهدف إلى استخدامها في جميع مواقع التصنيع التابعة لها ضمن حملة "الذكاء الاصطناعي المادي".

وأوضحت الشركة أن الروبوتات ستبدأ بتنفيذ مهام ترتيب المكونات والأجزاء من أجل التجميع بدءا من 2028، مع توسيع نطاق التطبيقات تدريجيا بعد التحقق من مزايا السلامة والجودة. وفي شركة كيا، التابعة لهيونداي موتور، دعت نقابة العمال العام الماضي، إلى إنشاء هيئة لمعالجة قضايا حقوق العمال المحتملة استعدادا لعصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أبدى العمال مخاوفهم بشأن التوسع في التحول إلى الأنظمة الآلية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيونداي موتور، جاي هون تشانغ، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية إن الشركة تتفهم المخاوف بشأن فقدان الوظائف، لكنها ستظل بحاجة إلى كوادر بشرية لصيانة الروبوتات وتدريبها، وستكون هناك حاجة أيضا إلى موظفين إضافيين. وتتوقع الشركة أن تصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر أكبر قطاع في سوق الذكاء الاصطناعي المادي، والذي يشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأجهزة، والتي تجمع بيانات من العالم الحقيقي وتتخذ قرارات مستقلة، في مجالات مثل الروبوتات والمصانع الذكية والقيادة الذاتية.

وقالت الشركة إن نشر الروبوتات يستهدف تقليل الإجهاد البدني على العمال من خلال تولي مهام عالية الخطورة ومتكررة، مما يمهد الطريق لاستخدامها على نطاق أوسع في البيئات الصناعية. وأفادت هيونداي بأن الروبوت أطلس يتميز بيد بحجم يد الإنسان مزودة بحساسات لمس، ويستطيع رفع ما يصل إلى 50 كيلوغراما. وبوسع أطلس العمل دون تحكم مباشر من الإنسان، وهو مصمم للعمل في بيئات صناعية تتراوح درجات حرارتها بين 20 و40 درجة مئوية. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تسريع عملية التطوير في هذا المجال عبر شراكات مع قادة عالميين في الذكاء الاصطناعي، مثل إنفيديا وغوغل، بهدف تحسين السلامة والكفاءة وضمان إمكان نشر الروبوتات في العالم الحقيقي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، شنت السلطات الأميركية مداهمة لمصنع بطاريات هيونداي في جورجيا فيما وصفته بأنه "عملية إنفاذ كبرى لقوانين الهجرة". وتحدثت المدعية الأميركية مارغريت هيب يوم الجمعة عن "أكثر من 400 عامل غير شرعي.. تم تحديدهم واحتجازهم". وأظهرت مشاهد من عملية الدهم عمالاً موقوفين مكبّلي الأيدي والأقدام أثناء صعودهم في حافلة. وأفادت مجموعة إل جي إينرجي بأنه تم توقيف 47 موظفاً لديها، هم 46 كورياً جنوبياً وإندونيسي. وأوضحت أن حوالى 250 من الموقوفين موظفون لدى شركات متعاقدة معها ومعظمهم كوريون جنوبيون".

وتعهدت كوريا الجنوبية في يوليو/تموز الماضي، باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على صادراتها. ومن بين هذه التعهدات 21 مليار دولار من هيونداي، التي رفعت تعهدها لاحقا إلى 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع التركيز على الصلب والسيارات والروبوتات. وأضافت هيونداي أن طاقتها الإنتاجية للسيارات الجاهزة في الولايات المتحدة، التي بلغت 700 ألف وحدة في 2024، ستتوسع بدرجة كبيرة لتشمل مختلف الطرازات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والطرازات الهجينة، دون تحديد الأرقام.

(رويترز، العربي الجديد)