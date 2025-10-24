"هينز" عملاق العقارات الأميركي في السعودية العام المقبل

- تعتزم شركة هينز التوسع في السوق السعودية العام المقبل، مستفيدة من نشاط سوق التعمير والبناء في الشرق الأوسط، حيث تقوم بتعيين موظفين لمكتب جديد في الرياض وتركز على المشاريع الصناعية والمكتبية والمتعددة الاستخدامات. - اتخذت السعودية إجراءات لتهدئة ارتفاع أسعار العقارات، مثل مضاعفة الضريبة على الأراضي الخلاء وتجميد الإيجارات، مما يخلق فرصاً جديدة لشركات مثل هينز للاستثمار والتطوير. - تأتي خطوة هينز ضمن توسعها في المنطقة بعد افتتاح مكتبها في دبي عام 2020، مستفيدة من انتعاش السوق العقاري وجذب المستثمرين المؤسسيين.

أفادت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، بأن شركة هينز (Hines)، عملاق العقارات الأميركي، تعتزم التوسع في السوق السعودية العام المقبل، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من أحد أكثر أسواق التعمير والبناء نشاطاً في الشرق الأوسط. وقالت الشركة، التي تتخذ من هيوستن، تكساس مقراً لها وتدير أصولاً بقيمة نحو 92 مليار دولار، في بيان، إنها تقوم حالياً بتعيين موظفين لمكتب جديد في الرياض، وتعمل على نقل عدد من التنفيذيين إلى المملكة، وستركّز عملياتها هناك على المشاريع الصناعية والمكتبية والمتعددة الاستخدامات.

وقد اتخذت السعودية سلسلة من الإجراءات لتهدئة ارتفاع أسعار العقارات وتحفيز بناء المنازل والمكاتب والفنادق والمنشآت اللوجستية. ومن بين هذه الخطوات، مضاعفة الضريبة على الأراضي الخلاء في المناطق ذات الأولوية إلى 10% من قيمتها سنوياً، بهدف تشجيع المُلّاك على البناء أو البيع، كما فرضت الرياض تجميداً للإيجارات لمدة خمس سنوات للحفاظ على قدرة المواطنين والمقيمين الجدد على تحمّل تكاليف السكن.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة المعروض من الأراضي، ما يخلق فرصاً جديدة لشركات مثل هينز للاستثمار والتطوير وإدارة الأصول العقارية في المملكة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها، اليوم الجمعة، عن لورا هاينز-بيرس، الرئيسة التنفيذية المشاركة للشركة، قولها: "إنّ تعزيز وجودنا في المنطقة يتيح لنا توظيف خبراتنا العالمية في تطوير المساحات وخلق القيمة المستدامة والابتكار، في مشاريع تُحدث أثراً طويل الأمد"، وأوضحت الشركة أن ستيف لوثمان، رئيس قطاع العقارات العالمي في هينز، سيقود عمليات الشركة في الشرق الأوسط، بينما سيواصل ديفيد شتاينباخ، المدير العالمي للاستثمار، الإشراف على الأنشطة الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسع الشركة في المنطقة بعد افتتاح مكتبها في دبي عام 2020، في الوقت الذي بدأت فيه المدينة تتعافى من ركود عقاري استمر سبع سنوات وتدخل واحدة من أطول دورات الانتعاش في تاريخها. وقد جذب هذا الانتعاش موجة من المستثمرين المؤسّسيين، من بينهم بروكفيلد وغولدمان ساكس وهيلهاوس إنفستمنت، فيما تبحث شركات أخرى عن صفقات في أنحاء الخليج، كما افتتحت شركة مابل تري إنفستمنتس، التابعة لصندوق تيمسيك القابض السنغافوري، مكتباً في أبوظبي لتوسيع بصمتها العقارية العالمية في المنطقة.

وتأسست شركة هينز عام 1957 على يد الملياردير الراحل جيرالد هينز في تكساس، الذي اكتسب سمعته بوصفه أحد أبرز مطوري العقارات في العالم، إذ بنى مبانٍ شهيرة مثل برج أحمر الشفاه في مانهاتن وعدداً من ناطحات السحاب التي غيّرت ملامح أفق هيوستن خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)