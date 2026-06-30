هيبة الدولار تتآكل عالمياً... وهذه هي المؤشرات

- تراجع الثقة في الدولار الأمريكي يظهر من خلال تخلي البنوك المركزية عن الدولار كعملة احتياطية رئيسية، مما يعكس رغبة في تنويع الاحتياطيات النقدية لتفادي المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عملة واحدة. - التحول نحو الذهب كملاذ آمن يتزايد، حيث تعتزم البنوك المركزية زيادة حيازاتها من الذهب، مما يعزز دوره في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ويعكس تحولاً استراتيجياً نحو المعدن النفيس. - التحديات الاقتصادية والسياسية تتزايد بسبب سياسات الولايات المتحدة، خاصة بعد الحرب الأوكرانية، مما يشكل تحديات إضافية للدولار، رغم أن تراجع هيمنته يتطلب جهوداً ووقتاً طويلاً لإيجاد بدائل مناسبة.

ضع عدّة مؤشرات اقتصادية ومالية حديثة جنباً إلى جنب تخلص إلى نتيجة وهي؛ أنّ ثقة العالم تتراجع في الدولار يوماً بعد يوم، وأن هيبة العملة الأميركية تتآكل عالمياً، وأن البنوك المركزية العالمية باتت تنظر إلى الذهب على أنه هو عملة الاحتياطي النقدي الأولى في المستقبل، وأن العملة الأميركية ستواجه ضعفاً ووهناً في السنوات المقبلة مع زيادة مستويات الديون الأميركية وعجز الموازنة العامة، وزيادة المخاطر الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية، ورغبة الدول في تنويع احتياطياتها النقدية لتفادي تلك المخاطر، والحديث المتنامي بين صانعي السياسات ومتخذي القرارات حول العالم بضرورة تدشين نظام نقدي جديد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على عملة واحدة هي الدولار.

صحيح أن العالم لم يتوصل بعد إلى عملة نقدية قوية تناطح الدولار بما فيها اليورو الذي كان الرهان عليه كبيراً عند إطلاقه في الأول من يناير/كانون الثاني 1999، لكنّ المؤشرات الحالية تقول إنّ هناك تحولات كبيرة في السياسات النقدية وأسواق الصرف العالمية، وأنّ الدولار لم يعد هو سيّد العملات الرئيسية الأوحد حول العالم رغم أن وزنه لا يزال يزيد عن 56% من الاحتياطيات الدولية وهو أدنى مستوى منذ ربع قرن، وأنه خلال سنوات ربما لن يصبح الدولار سيد احتياطيات البنوك المركزية من النقد الأجنبي.

الدولار لم يعد هو سيّد العملات الرئيسية الأوحد حول العالم رغم أن وزنه لا يزال يزيد عن 56% من الاحتياطيات الدولية وهو أدنى مستوى منذ ربع قرن

كما أن دائرة معاقبة الولايات المتحدة من بعض دول العالم تتسع يوماً بعد يوم خاصة في فترة ما بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، ولم تعد الدائرة قاصرة على روسيا والصين وإيران ودول عدة بأميركا اللاتينية تخالف سياسات الولايات المتحدة، أو ترغب في المحافظة على سيادتها الوطنية وأمنها القومي، بل امتدت الدائرة لدول أخرى باتت تخشى من توسّع البيت الأبيض وإدارة دونالد ترانب في استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضدها كما حدث مع روسيا قبل أكثر من أربعة سنوات، حيث أدت العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ مارس/آذار 2022 إلى تجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، والتي تتراوح قيمتها بين 300 إلى 350 مليار دولار، بل وجرى حديث عن مصادرة الغرب تلك الأموال الروسية الضخمة لصالح تمويل المجهود العسكري في أوكرانيا، وهو ما اعتبرته معظم دول العالم نوع من البلطجة السياسية والاقتصادية.

من أبرز تلك المؤشرات التي تؤكد زعزعة مكان الدولار عالمياً: أولاً بدء البنوك المركزية في العالم التخلي عن الدولار لأول مرة، يدعم تلك الحقيقة ما كشفه أحدث استطلاع أجراه المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية "أومفيف"، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء من أنّ المزيد من البنوك المركزية تخطط لخفض احتياطياتها النقدية من الدولار بدلاً من زيادتها خلال العقد المقبل، مع تزايد المخاطر السياسية المرتبطة بالعملة الأميركية، وأنّ عدد تلك البنوك التي تخطط لخفض حيازاتها من الورقة الخضراء يفوق عدد البنوك التي تخطط لزيادتها، وأن هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا الاستطلاع تحولاً من هذا القبيل بعيداً عن الدولار.

أما المؤشر الثاني، فيتعلق بما كشفه أحدث استطلاع لمجلس الذهب العالمي من أنّ غالبية البنوك المركزية تعتزم مواصلة زيادة حيازاتها من الذهب خلال السنوات المقبلة، وأن نسبة قياسية من تلك البنوك تعتزم زيادة حيازاتها من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في مؤشر جديد على ترسخ دور المعدن النفيس داخل محافظ الاحتياطيات الرسمية وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

استطلاع مجلس الذهب العالمي وغيره من البنوك الاستثمارية يؤكد أنّ غالبية البنوك المركزية تعتزم مواصلة زيادة حيازاتها من الذهب خلال السنوات المقبلة

وهذه التوقعات تتفق إلى حد كبير مع سلوكيات البنوك المركزية في السنوات الأربع الماضية والتي كانت تشتري في المتوسط نحو 1000 طن من الذهب سنوياً، مقابل متوسط بلغ 500 طن سنوياً خلال العقد السابق، بل إن تلك البنوك أشترت 1045 طناً من الذهب في عام 2024 وبقيمة تقارب 96 مليار دولار. وقاد البنك المركزي الصيني موجة الشراء، وارتفعت احتياطياته من الذهب الخالص إلى 74.96 مليون أوقية (أونصة) بنهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 74.64 مليون أوقية في الشهر ‌‌السابق.

المؤشر الثالث يتعلق بزيادة قوة الذهب في السنوات الأخيرة ودخول البنوك المركزية والدول وصناديق التقاعد العامة والصناديق السيادية في سباق مع الأفراد لحيازة المزيد منه، خاصة في ظل تضاعف أسعار الذهب أكثر من مرتَين خلال السنوات الثلاث الماضية بدعم من طلب قوى من المتوقع أن يتواصل في السنوات المقبلة على الرغم من التراجع الأخير في سعر المعدن الأصفر.

المؤشر الرابع يتعلق بقوة الدولار مع توقعات زيادة سعر الفائدة عليه في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو عامل ضعف من وجهة نظر أسواق المال، فوفق تقرير حديث صادر عن بنك "إتش إس بي سي" البريطاني فإنّ الارتفاع الحاد في تلك القيمة قد يشكل صدمة استثمارية كبرى هي الأكثر إيلاماً وتكبيداً للخسائر في الأسواق المالية والبورصات العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ورغم تلك المؤشرات وغيرها فإنّ تراجع هيمنة الدولار على المشهد الاقتصادي العالمي يحتاج سنوات وجهود ضخمة لإيجاد عملة أو وسيلة نقدية مناسبة لإعادة تسعير السلع الرئيسية في العالم مثل النفط والغاز والمعادن والمحاصيل والتجارة والعملات.