أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية بقيمة ملياري دولار مع شركة أنكوراج للاستثمارات لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في منطقة العين السخنة. وذكرت الهيئة، في بيان، أنّ "هذا المشروع الصناعي العملاق يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء قاعدة صناعية وطنية متطورة مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية".

وأضافت: "يستهدف مجمع البتروكيماويات في المرحلة الأولى إنتاج البولي بروبيلين كمنتج رئيسي من خام البروبان، إلى جانب إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي، باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، على أن يتوسع المجمع في المرحلة الثانية بإنتاج منتجات بتروكيماوية أخرى". لكن بيان الشركة لم يتضمن تفاصيل عن شروط الشراكة أو الجدول الزمني للمشروع.

وأشار بيان الهيئة إلى أنّ المشروع المزمع سيتم بناؤه على قطعة أرض مملوكة للهيئة في العين السخنة شمال غرب خليج السويس، وأنه سيوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عقب اكتمال البناء وبدء التشغيل. ولفت إلى أنه من المقرر أيضاً "إنشاء وحدات صناعية إضافية تكميلية ترتكز على التصدير والاستدامة بتكلفة تقديرية 4.5 مليارات دولار".

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "إنشاء مجمع صناعي للبتروكيماويات على أرض الهيئة بالعين السخنة يأتي ضمن استراتيجية واضحة لقناة السويس بتعظيم الاستفادة من أصولها، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بما ينعكس على تعدد مصادر الدخل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالمساهمة في تقليل فاتورة الواردات المصرية من البتروكيماويات ودعم قاعدة الصادرات لتعزيز خزانة الدولة المصرية من النقد الأجنبي".

وقال المؤسس والمدير العام لـ"أنكوراج" أحمد محرم: "يشكل مجمع "أنكور بنيتويت" المرحلة الأولى من رؤية صناعية أوسع واستراتيجية نمو للصناعات الكيماوية مرتكزة على التصدير ومواكبة لمبادئ الاستدامة". وأشار محرم إلى سعي شركة أنكوراج إلى تطوير مشروعات صناعية ذات أثر ملموس في دعم التنوع الصناعي في مصر، مع الحفاظ على التوافق مع التوجهات العالمية للتحول في مجال الطاقة وتوجهات التصنيع المتقدمة.

