هيئة النزاهة في المغرب تؤكد ضرورة مراقبة كلفة الفساد

- أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة في المغرب على أهمية تقييم سياسات مكافحة الفساد بناءً على تأثيرها الفعلي في حياة المواطنين، مع التركيز على التقييم الموضوعي المبني على الأدلة لتحسين الثقة العامة وجودة الخدمات. - شدد رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، على أن نجاح سياسات النزاهة يقاس بالتغييرات الملموسة في المحيط الإداري والاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تقليل الممارسات الفاسدة وزيادة الثقة في المؤسسات. - يواجه المغرب تحديات في تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة، مع مطالبات بتسريع إقرار قوانين تضارب المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع، وسط تقديرات كلفة فساد تصل إلى 5 مليارات دولار.

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ضرورة تقييم سياسات مكافحة الفساد في المغرب، بالتركيز على مدى انخفاض كلفة هذه الظاهرة ومدى مساهمتها في تغيير حياة المواطنين. جاء ذلك خلال تقديم الهيئة، اليوم الثلاثاء بالرباط، دليلاً عملياً يُراد الاحتكام إليه لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد في البلاد، مع التشديد على أهمية التركيز على مدى إسهام تلك السياسات في رفع منسوب الثقة العامة وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وقال رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، خلال لقاء دراسي نُظم بالرباط حول تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد، إنه يجب الانتقال في مجال النزاهة ومكافحة الفساد من رصد الجهود إلى قياس النتائج، ومن الحديث عن البرامج إلى مساءلة أثرها، ومن التركيز على "ما قمنا به" إلى التركيز على "ما تغيّر فعلاً في الواقع". وأضاف بنعليلو أن طرح دليل وطني لتقييم أثر السياسات العمومية في مجال محاربة الفساد يهدف إلى القطع مع المقاربات الانطباعية القائمة على تقديرات جزافية، والانتقال إلى مقاربة جديدة قوامها الحساب الممنهج والتقييم الموضوعي المبني على الأدلة.

وشدد في كلمته خلال اللقاء الدراسي، أمس الاثنين، على أنه لم يعد مقبولاً اليوم أن تختزل فعالية السياسات العمومية في عدد التقارير أو حجم النفقات أو نسب الإنجاز، بعدما أثبتت التجارب أن هذه المقاربة كثيراً ما تنتج قراءات شكلية ونتائج منفوخة وسرديات مؤسساتية مريحة، لكنها في الغالب بعيدة كل البعد عن واقع المواطن. وأضاف: "إنها تقديرات قد تمنح وهماً بالنجاعة، لكنها في نهاية المطاف تفتح الباب أمام سيل من المزايدات".

وأكد بنعليلو ضرورة إعادة تعريف معنى النجاح في سياسات النزاهة، مبرزاً أن النجاح لم يعد يُقاس بعدد النصوص أو تعدد الهيئات والمؤسسات، بل بمدى ما يلمسه المواطن من تغيّر في محيطه الإداري والاقتصادي والاجتماعي، وبمدى تراجع الممارسات الفاسدة، وارتفاع منسوب الثقة في المؤسسات، إضافة إلى القدرة الجماعية على تحديد المخاطر الحقيقية ومواجهتها بشكل استباقي.

ويمنح القانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صلاحيات واسعة، منها وضع برامج للتواصل والتوعية وإشاعة قيم النزاهة، إلى جانب تقييم وتتبع استراتيجية محاربة الرشوة، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته. كذلك يخول لها القانون إعداد بيانات حول مظاهر الفساد ومكافحته، وتلقي شكاوى المواطنين والتحري في قضايا استغلال النفوذ ونهب المال العام.

في المقابل، يترقب مراقبون ونشطاء مغاربة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة، التي تؤكد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنها لم تلتئم برئاسة رئيس الحكومة سوى مرتين فقط خلال ثمانية أعوام. ويطالب هؤلاء النشطاء بتسريع إقرار قانون تقنين تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي ناقشته الحكومة السابقة على مدى ستة أعوام قبل أن تسحبه الحكومة الحالية.

وكان سلف بنعليلو، محمد بشير الراشدي، قد أكد أن كلفة الفساد في المغرب تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، وهو رقم لم تتقبله الحكومة التي انتقد بعض أعضائها رئيس الهيئة السابق. ورغم صعوبة تقدير التأثير الدقيق للفساد على الاقتصاد، فإن هذا الرقم يستند إلى تقييمات مؤسسات دولية تُقدّر تأثير الفساد بما يراوح بين 3.5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعزز هذا التقدير ترتيب المغرب في مؤشر ملامسة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث احتل المرتبة الـ99 عام 2024 بدرجة 37 من 100، بعد أن كان في المرتبة الـ97 بدرجة 38 عام 2023. وتشير الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى أن المغرب بدأ يفقد العديد من المراكز في المؤشر منذ عام 2018، حين كان يحتل المرتبة الـ73، مشددة على الطابع النسقي للفساد الذي لا يزال يعوق التنمية ويضعف الثقة بالمؤسسات.