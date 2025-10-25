هيئة البترول في غزة: كميات الغاز الواردة إلى القطاع محدودة جداً

- أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبترول في غزة أن كميات الغاز الواردة منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول ضئيلة جداً، حيث بلغ إجمالي ما أُدخِل 296 طناً فقط، وهو غير كافٍ لتلبية احتياجات القطاع اليومية. - الاتفاق ينص على دخول 7 شاحنات غاز يومياً، لكن ما يصل فعلياً لا يتجاوز شاحنة أو اثنتين، مع وجود حجج فنية من الجانب الإسرائيلي، بينما يُعتقد أن الأسباب سياسية. - الهيئة تضمن توزيع الغاز بعدالة عبر نظام إلكتروني، وتتابع الشكاوى لضمان الشفافية، رغم تحديات النزوح وتغيير أماكن السكن.

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبترول في غزة أن كميات الغاز الواردة إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى 22 من ذات الشهر تعتبر ضئيلة جداً ولا تلبي احتياجات القطاع الأساسية. وقال المصدر في حديث لـ"العربي الجديد" إن إجمالي ما أُدخِل خلال هذه الفترة بلغ 16 دخولية غاز فقط بمتوسط 18.5 طناً لكل دخولية، أي ما يعادل نحو 296 طناً من الغاز، وهي كميات محدودة جداً مقارنة بحاجة القطاع اليومية.

وأضاف أن "الاتفاق يقضي بدخول 7 شاحنات غاز يومياً، إلا أن ما يصل فعلياً لا يتجاوز سيارة أو اثنتين في أغلب الأيام، مشيراً إلى أن المنسق الإسرائيلي يتحجج بعوائق فنية في إدخال الغاز، بينما الواقع يشير إلى أن الأمر سياسي بالدرجة الأولى. وبيّن المصدر أن الكميات الواردة تُوزَّع بالكامل عبر نظام الغاز الإلكتروني الذي يضمن العدالة في التوزيع وعدم التلاعب، إذ يعتمد النظام على مبدأ الدور والاستحقاق للمواطنين كافة.

ونفى وجود أي عمليات تعبئة خارج النظام، مؤكداً أن لجاناً مختصة تتابع أوزان الأسطوانات في المحطات وعند الموزعين لضمان التزام المواصفات. وأشار المصدر إلى أن المحطات العاملة تحصل على حصة تشغيلية تقدَّر بـ1200 كغم من الغاز لكل نقلة، مقابل مصاريف تشغيلية وبدل عجز، وهي كمية تباع تحت تصرف المحطة. وفي ما يتعلق بالاتهامات المتداولة حول وجود تلاعب في توزيع الغاز، أوضح المصدر أن بعض الموزعين يستغلون ظروف النزوح وتغيير أماكن السكن لبعض المواطنين، ما يؤدي إلى صعوبات في التسليم والتسلّم، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع هذه الحالات وتتعامل مع الشكاوى مباشرةً.

وكشف المصدر عن وجود خلافات حول تبعية الغاز وآلية توزيعه على المحطات، حيث يسعى المورد لتوزيع الكميات وفق رغباته ومصالحه الخاصة، وهو ما رفضته الهيئة العامة للبترول حفاظاً على العدالة والشفافية في التوزيع. واختتم المصدر بالتوضيح أن شاحنات الغاز تغادر غزة بعدد 7 أو 8 شاحنات يومياً لتسلّم الغاز، إلا أنه تجري تعبئة واحدة أو اثنتين فقط، فيما تعود الشاحنات الأخرى فارغة، ما يثير انطباعاً خاطئاً لدى المواطنين بأنها ممتلئة.

وشدد على أن الهيئة العامة للبترول مستمرة في مراقبة عملية التوزيع وضبطها، وتعمل على ضمان وصول الغاز إلى جميع المواطنين ضمن الإمكانات المحدودة المتاحة. ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الوقود وغاز الطهي نتيجة توقف إدخال الشاحنات منذ اندلاع الحرب الأخيرة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وكانت كميات محدودة فقط قد دخلت خلال الهدنة المؤقتة في شهر فبراير/شباط الماضي، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والمنشآت الحيوية.