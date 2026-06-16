هواجس ناقلات هرمز: حذر من تعثر المفاوضات ومخاوف من الألغام

- يواجه أصحاب الناقلات في الخليج حالة حذر تجاه الاتفاق الأميركي الإيراني المرتقب بسبب تجارب سابقة من إغلاق مضيق هرمز والغموض حول الألغام وبنود الاتفاق غير المنشورة. - شهدت أسواق النفط تراجعًا في الأسعار مع تفاؤل أكبر مقارنة بمالكي الناقلات، حيث أثرت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران على الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا حيويًا لنحو 20% من إمدادات النفط والغاز. - رغم الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، تظل المخاوف الأمنية قائمة، حيث تعتبر منظمة BIMCO العبور عبر المضيق خطيرًا، وتختلف مستويات المخاطرة بين مالكي السفن مع استمرار ارتفاع تكاليف الشحن.

لا يزال أصحاب الناقلات النفطية والتجارية في مياه الخليج يواجهون الاتفاق الأميركي الإيراني المرتقب بحذر، على الرغم من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيدات الجانب الأميركي على فتح مضيق هرمز يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع توقيع الاتفاق مع طهران في سويسرا. ولهذا الحذر أسبابه المرتبطة بإعلانات سابقة بفتح مضيق هرمز انتهت بقفل المضيق الحيوي مجدداً بعد تعثر المفاوضات، وسط تعرض العديد من الناقلات للاستهداف والعرقلة، كما يكتنف الغموض وجود ألغام في المضيق، مما يجعل المسارات والتغطية التأمينية أمراً بالغ الأهمية، كذا يكتنف الغموض بنود الاتفاق، حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، التوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح أن نص الاتفاق لن يُنشر إلا بعد مراسم التوقيع في سويسرا.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن مضيق هرمز، سيفتح يوم الجمعة، وأنه أمر بإنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية. وكتب ترامب: "سفن العالم، شغلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!".

وكانت أسواق النفط أكثر تفاؤلاً من مالكي الناقلات، حيث تشهد الأسعار تراجعاً دراماتيكياً قاد سعر خام تكساس الأميركي إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، فيما وصل برنت أمس إلى ما دون 83 دولاراً للبرميل، بعدما صعد إلى 125 دولاراً في إبريل/ نيسان الماضي. وعطلت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط، إلى حد كبير الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب سلع حيوية مثل الألمنيوم واليوريا.

ويُعدّ مضيق هرمز ممراً حيوياً للنفط والغاز العالميين، وقد كان في قلب الصراع منذ الأيام الأولى للهجمات على إيران، وشكّلت الحاجة المُلحة لاستئناف حركة الملاحة فيه موضوعاً رئيسياً في أشهر من مفاوضات السلام المتقطعة. وقد أدى هذا الاضطراب إلى قلب تجارة الطاقة العالمية رأساً على عقب، ما أدى فعلياً إلى قطع الإمدادات عن بعض أكبر المنتجين في العالم، وإجبار اللاعبين الرئيسيين على اللجوء إلى عمليات عبور غير قانونية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي تابعة لشركة بترونت الهندية عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين، لتكون السفينة الأولى التي تعبر منذ توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي الحيوي. وأظهرت بيانات من شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن أنه جرى تحميل الناقلة (ديشا) بشحنتها من ميناء رأس لفان القطري يومي الأول والثاني من مارس/ آذار، وظلت غربي المضيق منذ ذلك الحين.

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وبينما لم تشر بيانات تتبع السفن إلى وجهة الناقلة، فإن مصدرا مطلعا لـ "رويترز" ذكر أنه سيتم تسليمها لمحطة داهيج في الهند. وقالت منظمة الشحن البحري BIMCO أمس الاثنين في بيان نشرته وكالة "رويترز" إنها لا تزال تعتبر بدء عبور مضيق هرمز أمراً بالغ الخطورة بالنسبة للسفن في هذه المرحلة. وأضافت منظمة أن الوضع الأمني لقطاع الشحن لا يزال متقلباً وأن خطر الألغام في مضيق هرمز يمثل مصدر قلق. فيما أكد أنوب سينغ، الرئيس العالمي لأبحاث الشحن في شركة أويل بروكريدج المحدودة لوكالة "بلومبيرغ": "لا يزال الوقت مبكراً، وهناك الكثير من التكهنات في هذه المرحلة. لا نرى أي تغيير في موقف كبار مالكي السفن في الوقت الحالي. إنهم متمسكون بموقفهم في الوقت الراهن".

قال سينغ: "يختلف مستوى المخاطرة بين مالكي السفن؛ فاليابانيون والكوريون والصينيون أقل تقبلاً للمخاطر العالية، بينما يتمتع اليونانيون برغبة مختلفة، لذا قد نشهد استعداد البعض للمخاطرة. ولكن بشكل عام، لا يزال باقي السوق يسعى للحصول على مزيد من التفاصيل والضمانات قبل المضي قدماً". وحذرت شركات الشحن اليابانية الكبرى، التي كانت من أوائل الشركات التي استجابت للاتفاق، من أن الملاحة الآمنة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من وضع التفاصيل النهائية.

وقالت شركة ميتسوي أو إس كيه لاينز إن التنسيق الوثيق مع الحكومات وشركات التأمين سيكون ضرورياً قبل أن تتمكن من إرسال سفنها عبر المضيق مرة أخرى، بينما قالت شركة نيبون يوسن كيه كيه إن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها تتوقف على ما سيتم تحديده في الاتفاق.

ووفق "بلومبيرغ" فإنه من بين مئات السفن الراسية في الخليج العربي، هناك ما يقارب 300 سفينة محملة وجاهزة للعبور في أي لحظة، بينما يوجد عدد مماثل تقريباً من السفن الفارغة على الجانب الآخر في خليج عُمان، بانتظار العودة إلى محطات التصدير الرئيسية، وفقاً لمويو شو، كبير محللي النفط الخام في شركة كبلر المتخصصة في معلومات السلع. كما أن حوالي 250 سفينة تقوم بعمليات التوازن في الخليج العربي، وهي جاهزة أيضاً لبدء تحميل البضائع لأي رحلات تصدير محتملة. فيما أظهرت بيانات كبلر أن نحو 155 ناقلة نفط وكيميائيات كانت موجودة في منطقة الخليج حتى 15 يونيو/ حزيران، انخفاضا من 201 ناقلة في نهاية مايو/ أيار.

وقدرت أويل بروكريدج العدد بنحو 215 ناقلة. وقال أنوب سينغ رئيس أبحاث الشحن العالمية في أويل بروكريدج "نتوقع أن تتزايد حرية الملاحة خلال الأسابيع المقبلة قبل أن يستعيد قطاع الشحن ثقته بالكامل. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تبقى تكاليف الشحن الفعلية مرتفعة وأن تظل أنشطة التجارة بطيئة". وأصبحت الحرب عبئاً سياسياً على ترامب وزملائه الجمهوريين في الكونغرس، إذ تُظهر استطلاعات الرأي العام استياءً عميقاً لدى الأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

لكن ترامب واجه أيضاً ضغوطاً من أعضاء حزبه أنفسهم الذين يُصرّون على ضرورة إيقاف البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. أشاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو من أبرز المتشددين تجاه إيران، بالاتفاق، لكنه قال إنه سيراقب عن كثب المفاوضات المقبلة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال: "بموجب قانوننا، سيتم إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس للمراجعة والتصويت. أهنئ الجميع على وصولنا إلى هذه المرحلة".