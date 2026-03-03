هواجس مغربية حول فاتورة الوقود جراء الحرب

- يراقب المغاربة تطورات أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حيث يُعتبر مضيق هرمز ممرًا حيويًا لشحنات النفط. استمرار المواجهة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر على فاتورة الطاقة في المغرب. - تراجع فاتورة واردات الطاقة ساهم في تقليل عجز الميزان التجاري المغربي، لكن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤثر على سوق التجزئة. الحكومة اتخذت خطوات لدعم مهنيي النقل لتفادي زيادات الأسعار. - التضخم في المغرب قد يرتفع إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع. يعتمد التخفيف من تأثيرات ارتفاع الأسعار على المخزون الاستراتيجي من الوقود، الذي يجب أن يكفي لـ 60 يومًا.

ينصبّ اهتمام المغاربة في الفترة الحالية على مراقبة أسعار النفط في السوق الدولية، في حال طال أمد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

هذا الانشغال بدأ يتجلّى في تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة بعد بدء العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي ضدّ إيران، ولجوء الأخيرة إلى توجيه صواريخها نحو أهداف في المنطقة العربية.

ويُستحضر في هذا السياق دور مضيق هرمز، الذي يُعدّ معبراً رئيسياً لشحنات النفط والغاز عالمياً؛ إذ إنّ استمرار المواجهة أو اتساع رقعتها، واستهداف مصادر الطاقة والممرات المائية، قد يدفع بأسعار البرميل إلى الارتفاع الحاد. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن وسطاء تأمين أنّ كلفة تغطية مخاطر الحرب بالنسبة إلى السفن العابرة لمضيق هرمز قد ترتفع في الأيام المقبلة بنسبة 50%.

ويرى الخبير الاقتصادي المغربي، ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، إدريس الفينا، أن فاتورة النفط المغربية تبقى رهينة بمدى اتّساع المواجهة العسكرية، وما قد يترتب عليها من اضطراب في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأكد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أحداثاً سابقة أثّرت سلباً على فاتورة الوقود في المغرب، كما حدث في عام 2022 عندما قفز سعر برميل النفط إلى نحو 140 دولاراً، قبل أن ينخفض إلى نحو 70 دولاراً في الفترة الأخيرة.

وتفيد بيانات مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنّ فاتورة الطاقة ارتفعت في سياق الحرب في أوكرانيا من 7.57 مليارات دولار في 2021 إلى 15.3 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 12 مليار دولار في 2024، ثم إلى 11 مليار دولار في العام الماضي.

وساهم تراجع فاتورة واردات الطاقة في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري في المغرب خلال الشهر الأول من العام الجاري، إذ انخفضت بنسبة 19.5% في يناير/ كانون الثاني الماضي لتصل إلى نحو 690 مليون دولار، حسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.

ويتضح أن تطور أسعار النفط، في حال طال أمد التوتر في الشرق الأوسط، قد ينعكس بقوة على سوق التجزئة في المغرب، باعتبار أن المملكة تستورد نحو 94% من حاجياتها من الطاقة.

ووصل سعر السولار في الفترة الأخيرة إلى نحو 1.1 دولار للتر الواحد، علماً أنه كان قد قفز إلى نحو 1.6 دولار للتر في 2022، ما دفع الحكومة حينها إلى اتخاذ قرار بتوفير دعم لمهنيي نقل السلع والأفراد بهدف تفادي زيادات إضافية في الأسعار.

ويُعدّ السعر الحالي للسولار، وهو الأكثر استهلاكاً في المغرب، مرتفعاً في تقدير الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، الحسين اليماني، الذي يرى أنه بالعودة إلى طريقة احتساب الأسعار قبل تحرير القطاع، فإن مستويات الأسعار في السوق الدولية كانت تُرجّح انخفاض سعر السولار عن مستواه الحالي في محطات الوقود.

من جانبه، يشير الفينا إلى أنّ التضخم، الذي تراجع إلى 0.8% في العام الماضي، قد يرتفع مجدداً كما حدث في 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وما لذلك من تأثير مباشر على أسعار الوقود في سوق التجزئة والقطاعات المرتبطة به.

وواصل التضخم تسجيل مستويات منخفضة، حيث تراجع إلى 0.9% في عام 2024، بعدما كان قد بلغ 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، وذلك وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.

إلا أن القدرة على التخفيف من تداعيات سيناريو الارتفاع الحاد في أسعار النفط تظل رهينة بمستوى المخزون الحالي، والمفترض أن يقي المغرب تقلبات السوق العالمية؛ إذ تلتزم شركات الاستيراد والتوزيع بضمان مخزون استراتيجي من الوقود يكفي لـ 60 يوماً كحد أدنى، بهدف تأمين التزويد المنتظم للمملكة.