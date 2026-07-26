هل يكبح مشروع "أوبل" أزمة السيارات في الجزائر؟

- أعلنت شركة أوبل الألمانية عن مشروع لإنتاج المحركات في الجزائر، بالإضافة إلى إقامة مصنع متكامل للسيارات، مما يعكس نية لنقل التكنولوجيا ورفع نسبة الإدماج في صناعة السيارات محلياً. - تعاني الجزائر من أزمة في قطاع السيارات منذ عام 2016 بسبب قيود الاستيراد وقضايا فساد، مما أدى إلى انتشار السيارات الصينية كبديل مناسب لعائلات الطبقة المتوسطة. - يُتوقع أن يسهم مشروع أوبل في تعزيز الصناعة المحلية وفتح آفاق جديدة لتصدير المحركات المصنعة محلياً، مما يعزز مكانة الجزائر في قطاع تكنولوجيا المحركات.

أعلنت شركة السيارات الألمانية "أوبل"، التابعة لمجموعة "ستيلانتيس" العالمية عن مشروع لإنتاج المحركات في الجزائر، كما جددت تمسكها بخطتها لإقامة مصنع متكامل للسيارات سبق أن كشفت عنه قبل أشهر، في وقت لا يزال فيه البلد العربي يعاني أزمة مركبات منذ أكثر من 10 سنوات، وسط ندرة السيارات الجديدة وارتفاع قياسي في أسعار المستعملة وصف بـ"الخيالي". وجاء تأكيد "أوبل" لمشروع مصنعها للسيارات في الجزائر، والإعلان عن مشروع إنتاج المحركات، على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني الذي احتضنته برلين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، وفق بيان صادر عن "ستيلانتيس الجزائر".

إنتاج متوقع في غضون عام

في هذا السياق، قال الخبير والإعلامي المتخصص في شؤون السيارات، نبيل مغيرف، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الكشف عن مشروع إنتاج المحركات في الجزائر يمثل الجانب الأهم في إعلان "أوبل"، موضحاً أن مشروع تركيب السيارات كان مدرجاً مسبقاً ضمن خطط الشركة، بينما يشكل مشروع تصنيع المحركات خطوة جديدة وغير مسبوقة بالنسبة إلى علامة ألمانية في الجزائر.

اقتصاد عربي رئيس الجزائر يطلب دعم إسبانيا لمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها شركة ألمانية عن مشروع لتصنيع المحركات في الجزائر، معتبراً أن ذلك يعكس نية حقيقية لنقل التكنولوجيا؛ لأن صناعة المحركات تبقى، بحسبه، حكراً على عدد محدود من المصنعين في العالم، كما أن منح هذه التكنولوجيا لدولة أخرى يعكس مستوى الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين.

وأشار إلى أن تصنيع المحركات محلياً سيرفع نسبة الإدماج في صناعة السيارات بشكل كبير، كما سيدخل الجزائر مجال تكنولوجيا المحركات، بما يتيح اكتساب مهارات وخبرات جديدة في هذا القطاع.

ورأى مغيرف أن المشروع قد يفتح مستقبلاً الباب أمام تصدير المحركات المصنعة في الجزائر، ولا سيما محركات الاحتراق الحراري، نحو أسواق في المنطقة العربية وأفريقيا لا تزال تعتمد هذا النوع من المحركات.

وبشأن مشروع مصنع "أوبل"، أوضح أن الشركة كانت قد أعلنت عنه في يناير/كانون الثاني 2026، لافتاً إلى أن وفداً رفيع المستوى من العلامة الألمانية زار الجزائر قبل نحو شهر من زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، لمعاينة المنشآت المتوفرة ودراسة المقترحات المتعلقة بإنشاء المصنع.

وأكد أن المصنع المرتقب سيكون منشأة صناعية مستقلة قائمة بذاتها، وليس فرعاً لمصنع "فيات" موضحاً أن الشركتين تنتميان إلى مجموعة "ستيلانتيس"، وأن مصنع "فيات" دخل مرحلة الإنتاج بعد نحو عام من توقيع الاتفاق، معرباً عن أمله في أن يسير مصنع "أوبل" على النهج نفسه ويدخل الإنتاج في غضون عام، بمحركات مصنعة في الجزائر.

أزمة سيارات مزمنة

يعيش البلد العربي أزمة سيارات مزمنة منذ عشر سنوات على الأقل، ميزتها ندرة غير مسبوقة في المركبات الجديدة، وبلوغ أسعار المستعملة منها مستويات خيالية، حتى إنها فاقت قيمة شرائها قبل عدة أعوام مع فارق الكيلومترات المقطوعة.

اقتصاد عربي الجزائر: 24 مليار دولار احتياجات التمويل المناخي حتى 2035

وفرضت الحكومة قيوداً على استيراد المركبات الجديدة منذ عام 2016، تزامناً مع إطلاق مصانع للتجميع والتركيب في عهد الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لكنّها سرعان ما أُغلقت وسُرّح عمالها بعد ضلوع مالكيها في قضايا فساد وإدانتهم بالسجن. كما أنّ تلك المصانع لم تتمكن من توطين صناعة السيارات وفشلت في رفع نسبة الإدماج (صناعة مكونات المركبات محلياً)، واشتهرت بتسمية "مصانع نفخ العجلات".

وبقدوم الرئيس عبد المجيد تبون وتسلمه الحكم نهاية عام 2019، واصلت الحكومة فرض قيود على استيراد المركبات الجديدة إلى غاية منتصف عام 2023؛ حيث تم الترخيص لعدة وكلاء باقتناء المركبات الجديدة من الخارج لعدة أشهر، لتتوقف العملية مجدداً في منتصف عام 2024 ولم تُفتح إلى الآن.

وفي غضون ذلك، سمحت السلطات باستيراد المركبات المستعملة من الخارج التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات بمحركات بنزين أو هجينة (بنزين وكهرباء) مع استثناء الديزل. وتتوفر البلاد حالياً على مصنع وحيد يعود للعلامة الإيطالية "فيات" المملوكة لمجموعة "ستيلانتيس" في ولاية وهران الساحلية غربي البلاد. وينتج المصنع 3 طرازات فقط، هي: "دوبلو" السياحية و"دوبلو" التجارية (النفعية)، ومن المنتظر الشروع قريباً في تسويق طراز "غراندي باندا" الموجه للعائلات.

ومنذ نحو عامين، انتشرت السيارات الصينية في الطرقات والمدن الجزائرية بشكل لافت بعد زيادة عمليات الاستيراد، خصوصاً المستعملة منها التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات، وكسرها مستويات الأسعار الخيالية مقارنة بنظيرتها الأوروبية. وزادت عمليات الاستيراد خصوصاً بعد إقرار تدابير جمركية جديدة مكنت من دفع رسوم أقل، وتحولت المركبات الآسيوية والصينية -على وجه الخصوص- إلى ما يشبه الحل بالنسبة إلى عائلات الطبقة المتوسطة.

وصار من المألوف عند التجوال في شوارع مختلف الولايات والمدن الجزائرية وطرقاتها مشاهدة سيارات من علامات أوروبية وآسيوية مصنعة في الصين، وبدرجة أقل كوريا الجنوبية، وذلك من خلال عبارات باللغة الصينية بارزة على هياكلها ولوحات ترقيم غير معتاد عليها في البلاد، في مشهد جديد عكس حجم الانتشار اللافت لهذه المركبات في فترة قصيرة.