هل يغادر جيروم باول رئاسة الفيدرالي الأميركي في مايو؟

- تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2023، لكنه يمكن أن يبقى كعضو حتى يناير 2028، مما قد يشكل سابقة تاريخية. التحقيق الجنائي حول شهادته يُعتبر محاولة للضغط عليه لعدم البقاء، حيث أن استمراره سيحرم البيت الأبيض من تعديل موازين القوى. - يسعى الرئيس السابق دونالد ترامب لإزاحة باول بسبب خلافات حول سياسات الفائدة، لكن التحقيق الجنائي قد يعطل هذا المسار، حيث يشكك بعض الجمهوريين في وجود مخالفات جنائية. - في حال مغادرة باول، سيتمكن ترامب من تعيين عضو رابع في مجلس الحكام، مما يمنحه الأغلبية ويتيح له إجراء تغييرات واسعة، رغم أن محاولات السيطرة تاريخيًا لم تثبت نجاحها.

أعاد التحقيق الذي أطلقته وزارة العدل الأميركية بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تسليط الضوء على سؤال محوري سيحسم ملامح المشهد النقدي الأميركي خلال الأشهر المقبلة: هل يكتفي باول بمغادرة منصبه مع انتهاء ولايته رئيساً، أم يُقدِم على خطوة غير مألوفة بالبقاء عضوًا في مجلس الحكام؟

تنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي في 15 مايو/أيار المقبل، غير أن هيكلية البنك المركزي تمنحه ولاية منفصلة بوصفه أحد الأعضاء السبعة في مجلس الحكام، تمتد حتى 31 يناير/كانون الثاني 2028. وعلى الرغم من أن العرف السائد يقضي بأن يستقيل رؤساء الاحتياطي الفيدرالي من عضوية المجلس فور انتهاء ولايتهم، فإن باول قد يصبح أول من يكسر هذه القاعدة منذ نحو نصف قرن، وفق "أسوشييتد برس".

ويرى عدد من المراقبين أن التحقيق الجنائي المرتبط بشهادة باول حول تجاوز كلفة مشاريع تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي لم يكن معزولاً عن هذا السياق، بل جاء في إطار محاولة ضغط لدفعه إلى عدم البقاء بمجلس الحكام. فاستمرار باول في منصبه سيحرم البيت الأبيض من فرصة تعديل موازين القوى داخل المجلس، ويُبقي المؤسسة النقدية بمنأى نسبي عن السيطرة السياسية، وهو ما يتعارض مع توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، يقول ديفيد ويلكوكس، كبير الاقتصاديين السابقين في الاحتياطي الفيدرالي وزميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "يصعب عليّ تصور أن يغادر باول قبل منتصف ليل 31 يناير/كانون الثاني 2028. نحن أمام تهديد وجودي لهيكل حوكمة الاحتياطي الفيدرالي كما عرفناه منذ تسعين عامًا. وباول يدرك خطورة هذا التهديد، وسيعتبر أن من واجبه الأخلاقي الاستمرار في شغل مقعده داخل مجلس الحكام". وكان ترامب قد عيّن باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي عام 2018، فيما تنتهي ولايته الثانية الممتدة لأربع سنوات في مايو/أيار المقبل. ومنذ ذلك الحين، امتنع باول مراراً عن الإفصاح عن نياته لما بعد انتهاء رئاسته، كما رفض مكتبه التعليق على هذا الملف.

في المقابل، لم يُخفِ ترامب رغبته في إزاحة باول قبل انتهاء ولايته، وشنّ عليه هجمات متكررة بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يطالب بها البيت الأبيض، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط المعيشية المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسكن، رغم تراجع معدلات التضخم. وخلال تصريحات أدلى بها الثلاثاء، أشار ترامب إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري خلال العام الماضي، مضيفًا: "لو كان لدي دعم الاحتياطي الفيدرالي لكان الأمر أسهل"، قبل أن يقول: "ذلك الأحمق سيغادر قريبًا". غير أن هذا السيناريو لا يزال موضع شك. في ما يلي قراءة في تداعيات بقاء باول بمجلس الحكام أو مغادرته، بحسب ما نقلتها وكالة أسوشييتد برس:

هل يبقى باول في مجلس الحكام؟

أعلن ترامب أنه يأمل في تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة، غير أن هذا المسار قد يتعثر بفعل التحقيق الجنائي القائم. فقد عبّر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بينهم اثنان على الأقل من لجنة البنوك المعنية بالمصادقة على تعيينات الاحتياطي الفيدرالي، عن تشككهم في وجود مخالفات جنائية بشهادة باول التي أدلى بها في يونيو/حزيران الماضي بشأن مشروع تجديد مبنيين تابعين للاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، وهو مشروع انتقده ترامب بشدة. وقد أصبحت هذه الشهادة محور مذكرات استدعاء وجهتها المدعية العامة لمقاطعة كولومبيا، جانين بيرو.

وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس إنه لن يصوت على أي تعيينات جديدة في الاحتياطي الفيدرالي إلى حين انقشاع الغموض القانوني المحيط بباول، وهو موقف كفيل بتعطيل أي ترشيح داخل لجنة البنوك. وإذا لم تتم المصادقة على رئيس جديد قبل 15 مايو/أيار، يمكن لباول الاستمرار في منصبه إلى حين تأكيد خلفه رسميًا، ما يعني أن سياسة خفض أسعار الفائدة قد تبقى أكثر تحفظًا مما يريده ترامب.

أما إذا انتهت رئاسة باول وبقي عضوًا في مجلس الحكام، فسيكون بإمكان ترامب تعيين رئيس جديد، لكن ذلك لن يمنحه سوى ثلاثة مقاعد داخل المجلس، أي أقل من الأغلبية المطلوبة لتغيير التوجه العام. وحتى في حال تعيين رئيس يتبنى رؤية البيت الأبيض، فإن تأثيره سيكون محدوداً داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة، بحسب ويلكوكس، إذ يمكن لباول وأعضاء آخرين في اللجنة، التي تضم 19 عضوًا، التصويت ضده. ولم يشهد الاحتياطي الفيدرالي مثل هذا السيناريو منذ عام 1986.

سيناريو مغادرة باول الفيدرالي الأميركي

في هذا السيناريو، سيتمكن ترامب من تعيين عضو رابع في مجلس الحكام، ما يمنحه الأغلبية. وقد يتوسع هذا النفوذ أكثر في حال وافقت المحكمة العليا على المضي قدمًا في مسعى إقالة الحاكمة ليزا كوك، وهي قضية من المقرر أن تنظر فيها المحكمة الأربعاء. وتفتح الأغلبية الباب أمام تغييرات واسعة في بنية الاحتياطي الفدرالي وصلاحياته. وكان وزير الخزانة في إدارة ترامب، سكوت بيسنت، قد دعا إلى إصلاحات تهدف إلى تقليص دور البنك المركزي في الاقتصاد والأسواق المالية.

كما يمكن للأغلبية الجديدة السعي إلى إقالة عدد من رؤساء البنوك الإقليمية الاثني عشر، الذين يشكلون جزءًا من لجنة تحديد أسعار الفائدة. ويملك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك صوتًا دائمًا في اللجنة، فيما تتناوب أربعة بنوك أخرى على التصويت. وقد أبدى بعض هؤلاء الرؤساء معارضة صريحة لخفض الفائدة بشكل حاد، ما يجعلهم عرضة للإقالة في حال تبدل ميزان القوى داخل المجلس.

سوابق تاريخية

رغم أن العرف السائد يقضي بمغادرة رؤساء الاحتياطي الفيدرالي مجلس الحكام فور انتهاء ولايتهم، فإن التاريخ يسجل بعض الاستثناءات. ففي عام 1978، بقي آرثر بيرنز عضوًا في المجلس لنحو ثلاثة أسابيع بعد انتهاء رئاسته. أما في عام 1948، فاستمر مارينر إكليس محافظًا لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء ولايته، بطلب مباشر من الرئيس هاري ترومان.

وفي عام 1951، لعب إكليس دورًا محوريًا في النزاع مع إدارة ترومان حول أسعار الفائدة، ما أدى إلى اتفاق الاحتياطي الفيدرالي–الخزانة الذي كرس استقلالية البنك المركزي. ولا يزال المبنى الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، الذي يخضع حالياً للتجديد ويقع في صلب التحقيق المتعلق بباول، يحمل اسمه. لاحقا، عيّن ترومان ويليام ماكشيسني مارتن رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، معتقدًا أنه سيخضع لتوجهاته، لكن مارتن خالفه ورفع أسعار الفائدة.

وبعد سنوات، وصفه ترومان خلال لقاء عابر في نيويورك بـ"الخائن"، ويحمل المبنى الثاني للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن اسم مارتن. ويعلّق أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، ليف ميناند، بالقول: "إنها قصة تحذيرية لترامب أيضًا. الاعتقاد بإمكانية السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي عبر تعيين رئيس موالٍ لم يثبت صحته تاريخيًا. مارتن لم يفعل ما أراده ترومان".

(أسوشييتد برس)