- ميناء سيدي كرير كمحطة استراتيجية: يعمل كمحطة ختامية لخط أنابيب "سوميد"، ويعتبر بديلاً مهماً للسعودية لتصدير النفط بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. - البنية التحتية والتحديات: يتكون خط سوميد من خطين بطول 320 كلم وقطر 42 بوصة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً، لكن الطاقة المحدودة والتكلفة العالية تشكل تحديات. - الآفاق المستقبلية والتحديات: تدعم مؤشرات تحول سيدي كرير إلى مسار استراتيجي دائم، لكن الفجوة في الطاقة والتكلفة العالية تعيق التحول الكامل، معتمدًا على تطورات الأزمات الأمنية واستعداد السعودية ومصر للاستثمار.

يقع ميناء سيدي كرير على ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب الإسكندرية، وهو يمثل محطة ختامية لخط أنابيب "سوميد" الذي ينقل النفط الخام من العين السخنة على خليج السويس إلى شواطئ المتوسط. ومنذ يونيو/حزيران عام 2026، برز هذا الميناء بقوة في الحياة الاقتصادية باعتباره أحد ابرز البدائل التي تعتمد عليها السعودية لتصدير نفطها الخام، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

الدافع الأساسي وراء هذا التحول هو تصاعد التهديدات لحركة الملاحة في البحر الأحمر، بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي قد تدفع السعودية إلى الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية لميناء سيدي كرير والبنية التحتية المرتبطة به على المدى الطويل؟ ما هي الآلية الجديدة التي تدرسها أرامكو لتسعير شحنات سيدي كرير المتجهة إلى آسيا، وما هي التحديات التي تواجهها في هذا الصدد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبالتوازي مع ذلك، أدت الحرب الإيرانية إلى اضطراب في صادرات الطاقة الخليجية عبر مضيق هرمز، ما دفع السعودية لرفع صادراتها من ميناء ينبع على البحر الأحمر، والبحث في الوقت نفسه عن مسارات بديلة أكثر أماناً لضمان وصول النفط إلى أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.

في هذا السياق، عرضت أرامكو السعودية عبر خمسة مصادر تجارية شحنات إضافية من النفط الخام للتحميل من ميناء سيدي كرير، بنظام البيع الفوري إضافة إلى الكميات المخصصة أصلاً لعملائها بعقود طويلة الأجل. ووفق بيانات تتبع الشحن، اتجهت ثماني ناقلات نفط عملاقة فارغة على الأقل نحو سيدي كرير لتحميل الخام السعودي، بينما رصدت نحو عشر ناقلات سعودية عملاقة فارغة في خليج عدن، مع لجوء بعضها لإيقاف أجهزة الإرسال الآلي لتفادي التتبع.

المسار من ينبع إلى سيدي كرير

الخام السعودي ينقل وفق الآلية التالية:

الشحن الأول: ينقل النفط بحراً من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر إلى ميناء العين السخنة المصري

الضخ عبر الأنابيب: يضخ الخام عبر خط أنابيب "سوميد" الممتد نحو 320 كيلومتراً من العين السخنة إلى سيدي كرير على المتوسط

إعادة التحميل: تعيد الناقلات العملاقة تحميل الشحنات من سيدي كرير لمواصلة رحلتها نحو الأسواق الأوروبية أو الآسيوية

هذه العملية، وإن كانت أكثر تعقيداً وكلفة من الشحن المباشر عبر البحر الأحمر وباب المندب، إلا أنها توفر بديلاً آمناً يتجاوز مناطق التهديد. وتدرس "أرامكو" حالياً آلية تسعير جديدة لشحنات سيدي كرير المتجهة إلى آسيا نظراً لارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن تحويل المسار.

البنية التحتية في ميناء سيدي كرير: أرقام وحقائق

الطول والقطر: يتكون خط سوميد من خطين متوازيين بطول 320 كلم لكل منهما وقطر 42 بوصة

الطاقة الاستعابية: نحو 2.5 مليون برميل يومياً، ويمكن أن ترتفع في ظروف معينة إلى نحو 2.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 26.5 مليون برميل يومياً تمر عادة عبر مضيق هرمز، ما يوضح أن الخط "مكمل" لا "بديل مباشر" لهرمز

المرافق: يضم الميناء ثلاث مراسٍ بحرية لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية بأعماق تصل إلى 19 متراً، إضافة إلى محطات تخزين ضخمة تجعله مؤهلاً لاستقبال الخام الخليجي بكميات كبيرة

نمو التدفقات: قفزت تدفقات النفط عبر خط سوميد بنسبة 150% منذ اندلاع الحرب الإيرانية-الأميركية، بحسب تقارير اقتصادية حديثة

هيكل الملكية: يدير الخط "الشركة العربية لأنابيب البترول" (سوميد)، بحصص موزعة كالتالي: 50% للهيئة المصرية العامة للبترول، و15% لأرامكو السعودية، و15% لصندوق الكويت للاستثمار/ شركة الاستثمارات البترولية الدولية، و15% لشركة مبادلة الإماراتية، و5% لقطر للطاقة.

نمو تدفقات النفط عبر خط سوميد أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

هل يتحول سيدي كرير فعلياً إلى محطة رئيسية دائمة؟

هناك عدة مؤشرات تدعم فرضية التحول من حل طارئ إلى مسار استراتيجي أكثر ديمومة:

إعلان وزارة البترول المصرية استعدادها لتسهيل نقل النفط العربي الخفيف عبر خط سوميد، وتأكيدها أن مصر قادرة على استقبال الخام السعودي ونقله عبر البنية التحتية القائمة إلى المتوسط.

سيطرة سوميد على حصة من النفط الخام الخليجي المنقول عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، ما يمنحه أفضلية تنافسية راسخة أصلاً قبل الأزمة الحالية.

دراسة أرامكو لآليات تسعير جديدة مخصصة لصادرات سيدي كرير نحو آسيا، وهو ما يشير إلى نية استخدام الميناء على أساس أكثر استمرارية وليس فقط كحل طارئ مؤقت.

تصريحات مسؤولين مصريين تصف دور مصر بأنه مركز إقليمي لتجارة الطاقة قادر على التدخل لدعم استقرار الإمدادات العالمية وقت الأزمات.

في المقابل، لا تزال هناك عوامل تحد من تحول سيدي كرير إلى بديل كامل ودائم:

الفجوة في الطاقة الاستيعابية: سعة خط سوميد (2.5–2.8 مليون برميل يوميا) أصغر بكثير من حجم الصادرات التي تمر عادة عبر هرمز أو باب المندب، ما يجعله رافدًا مكملًا وليس بديلاً شاملاً.

التكلفة والتعقيد: مسار "ينبع - العين السخنة - سوميد - سيدي كرير - إعادة التحميل" أطول وأكلف من الشحن المباشر، وهو ما ينعكس على هوامش الربح وأسعار الشحن المطروحة على العملاء الآسيويين تحديداً.

استمرار الاعتماد على البحر الأحمر جزئياً: بعض الناقلات ما زالت تعبر عبر قناة السويس بمسارها الشمالي كخيار موازٍ، بينما استمرت سفن أخرى (خصوصا الصينية والمرتبطة بدول قريبة من إيران) في العبور عبر باب المندب دون تغيير يُذكر.

الطابع المرتبط بالأزمة: حتى الآن، يصف عدد من المحللين والمصادر التحول بأنه استجابة مباشرة لتصعيد أمني قائم (تهديدات الحوثي، توترات هرمز)، وليس بالضرورة قراراً استراتيجياً نهائياً بإعادة هيكلة مسارات التصدير السعودية على المدى الطويل.

اقتصاد عربي تجارة السعودية في مايو: ارتفاع صادرات النفط وتراجع واردات السلع

يعيش ميناء سيدي كرير لحظة صعود لافتة كأحد أهم صمامات الأمان لصادرات النفط السعودية في ظل الاضطرابات الأمنية المتزامنة في البحر الحمر ومضيق هرمز، إذ تؤهله الشراكة السعودية القائمة أصلاً في ملكية خط سوميد، إلى جانب البنية التحتية المتطورة للميناء وقدرته الاستعابية الكبيرة نسبياً، إلى أن يكون مرشحاً قوياً لتعزيز دوره كمنفذ رئيسي ثابت وليس مجرد حل مؤقت. ومع ذلك، فإن التحول الكامل للميناء ليكون "المحطة الرئيسية" للنفط السعودي يبقى مرهوناً بمسار الأزمات الأمنية الحالية، وبمدى استعداد أرامكو ومصر لتوسيع الطاقة الاستيعابية والاستثمار في البنية التحتية على المدى الأطول.