هل يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة وسط ضغوط ترامب؟

- من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 3.6% رغم دعوات ترامب لخفضها، بعد سلسلة تخفيضات سابقة لدعم الاقتصاد. - يشهد المجلس انقساماً حول سياسة الفائدة، حيث يعارض بعض الأعضاء التخفيضات حتى ينخفض التضخم، بينما يدعم آخرون خفضها لدعم التوظيف، مع توقعات بخفضين محتملين هذا العام. - يواجه المجلس ضغوطاً سياسية من ترامب، الذي يلمح لتعيين رئيس جديد، بينما يتلقى جيروم باول دعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

تنتظر الأسواق إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي البالغ 3.6%، وتجاهل دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.

وكان الهدف من تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأميركي في العام الماضي هو دعم الاقتصاد ومنع تدهور حاد في سوق العمل، بعد تباطؤ التوظيف بشكل ملحوظ في أعقاب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كل الواردات الأميركية تقريباً في إبريل/نيسان الماضي.

ومع ذلك، ثمة مؤشرات على استقرار معدل البطالة وإمكانية انتعاش الاقتصاد. في الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياط الفيدرالي البالغ 2%، كل هذه المؤشرات تدعو إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. ومن القضايا الرئيسية التي من المرجح أن يتناولها رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي اليوم، هي المدة التي سيبقى فيها المجلس على سياسته النقدية الحالية.

ولا تزال لجنة تحديد أسعار الفائدة منقسمة بين مسؤولين يعارضون المزيد من التخفيضات حتى ينخفض ​​التضخم، وآخرين يرغبون في خفض أسعار الفائدة لدعم التوظيف بشكل أكبر. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أيد 12 عضواً فقط من أصل 19 في اجتماعات اللجنة خفضاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام. ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يخفض المجلس أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وأن يكون ذلك على الأرجح في اجتماع يونيو/حزيران المقبل أو بعده.

يأتي اجتماع مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا الأسبوع في ظل ضغوط غير مسبوقة من إدارة ترامب. وقال باول في 11 يناير/كانون الثاني إن المجلس تلقى استدعاءات من وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي بشأن شهادته أمام الكونجرس حول مشروع ترميم مبنى تابع للمجلس بتكلفة 2.5 مليار دولار. وفي بيان مصور صريح بشكل غير معتاد، قال باول إن الاستدعاءات ذريعة لمعاقبة مجلس الاحتياط الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وفي الأسبوع الماضي، نظرت المحكمة العليا في محاولة ترامب العام الماضي لعزل ليزا كوك، المحافظ في مجلس الاحتياط الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم تنفيها. لم يسبق لأي رئيس أن عزل محافظ في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً. وبدا أن القضاة، خلال جلسة المرافعة الشفوية، يميلون إلى السماح لها بالبقاء في منصبها حتى يتم البت في القضية.

في الوقت نفسه، ألمح ترامب إلى أنه على وشك تعيين رئيس جديد للاحتياط الفيدرالي، ليحل محل باول عند انتهاء ولايته في مايو/أيار. وقد يصدر الإعلان في وقت مبكر من هذا الأسبوع، على الرغم من تأجيله سابقاً. يقول الخبراء الاقتصاديون إن جهود الرئيس للضغط على الاحتياط الفيدرالي ربما أتت بنتائج عكسية، حيث أعرب الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن دعمهم لباول، وهددوا بمنع تعيين مرشح ترامب لخلافة باول.

يعكس توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير استمرار حالة الحذر في السياسة النقدية الأميركية، في ظل تضخم لم يبلغ بعد مستواه المستهدف، مقابل مؤشرات متباينة حول متانة سوق العمل. وبينما تراهن الأسواق على خفضين محتملين خلال النصف الثاني من العام، يبقى قرار التيسير النقدي مرهوناً بتطور البيانات الاقتصادية، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة، في تحديد مسار الفائدة وتأثيرها بالنمو والاستثمار والأسواق العالمية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)