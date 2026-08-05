هل حان وقت الانسحاب من صناديق المؤشرات الأميركية؟

- شهد مؤشر "إس آند بي 500" ارتفاعًا قياسيًا بفضل أداء قوي لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يثير تساؤلات حول استمرارية الاستثمار في صناديق المؤشرات الأميركية. - يُنصح المستثمرون بإعادة توزيع محافظهم لتقليل التعرض لأسهم النمو مرتفعة التقييم وزيادة الوزن للاستثمارات الأكثر استقرارًا، خاصةً لأولئك الذين يقتربون من التقاعد. - الاستثمار المنتظم والاحتفاظ بالأصول لفترات طويلة يحقق نتائج أفضل، وصناديق المؤشرات تمنح تعرضًا لأكبر 500 شركة، مما قد يتطلب تنويعًا لتقليل التركيز على الشركات العملاقة.

أعاد الارتفاع القياسي لمؤشر "إس آند بي 500" إلى الواجهة تساؤلات المستثمرين بشأن جدوى الاستمرار في ضخ الأموال في صناديق المؤشرات الأميركية، بعد موجة صعود قوية قادتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين. وبينما يواصل المؤشر تسجيل مستويات تاريخية، تتباين الآراء حول ما إذا كانت هذه المكاسب تمثل بداية دورة صعود جديدة، أم أنها رفعت تقييمات الأسهم إلى مستويات تستوجب مزيدا من الحذر. وبحسب موقع "ذا موتلي فول"، المتخصص في التحليلات والاستشارات الاستثمارية، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 13% منذ بداية عام 2026، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 7% خلال تصاعد الحرب على إيران، قبل أن يعوض خسائره مدفوعا بنتائج مالية قوية لشركات التكنولوجيا واستمرار الزخم المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الموقع إلى أن وتيرة الصعود الحالية جاءت أسرع من المتوسطات التاريخية، إذ تضاعف المؤشر منذ بداية عام 2023، بينما تشير بياناته التاريخية إلى أن مضاعفة قيمة المؤشر تستغرق عادة نحو سبع سنوات إذا حقق متوسط عائد سنوي يبلغ نحو 10%. ويرى الكاتب المتخصص في تحليل الأسهم والاستثمار بالموقع ديفيد جاجيلسكي، في تحليل نشره اليوم الأربعاء، أن استمرار صعود المؤشر يعتمد بدرجة كبيرة على أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، التي أصبحت صاحبة التأثير الأكبر في حركة السوق. وأضاف أن أي تراجع واسع في هذا القطاع قد ينعكس بصورة مباشرة على أداء المؤشر، لكنه شدد على أن تحديد موعد حدوث أي تصحيح كبير يظل أمرا غير ممكن، لأن الأسواق قد تستمر في الارتفاع لفترات أطول من المتوقع. واستشهد جاجيلسكي بالمقولة الشهيرة للاقتصادي جون ماينارد كينز، التي تقول إن "الأسواق قد تبقى غير عقلانية لفترة أطول مما يستطيع المستثمر البقاء خلالها قادرا على تحمل الخسائر"، معتبرا أن المراهنة على توقيت هبوط السوق ليست استراتيجية يمكن الاعتماد عليها.

أسواق صعود الأسهم الأميركية بدعم نتائج شركات الذكاء الاصطناعي

وأوضح جاجيلسكي أن الاستثمار في صناديق المؤشرات لا يزال مناسبا للمستثمرين الذين يمتلكون أفقا زمنيا طويلا، لأن سوق الأسهم الأميركية أثبتت تاريخيا قدرتها على التعافي وتحقيق مكاسب بعد فترات الهبوط، إلا أنه أشار إلى أن الوضع قد يختلف بالنسبة للمستثمرين الذين يقتربون من التقاعد أو يتوقعون الحاجة إلى السيولة خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن هذه الفئة قد تستفيد من إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية وتقليل التعرض لأسهم النمو مرتفعة التقييم، مع زيادة الوزن النسبي للاستثمارات الأكثر استقرارا، مثل أسهم القيمة أو الشركات التي توزع أرباحا نقدية بصورة منتظمة. وأشار جاجيلسكي إلى أن صناديق المؤشرات ليست الخيار الوحيد أمام المستثمرين، إذ تتيح الصناديق المتداولة في البورصة التي تركز على أسهم القيمة أو توزيعات الأرباح خيارات بديلة لمن يسعون إلى خفض مستوى المخاطر دون الخروج الكامل من سوق الأسهم.

وكانت المحللة المتخصصة في أسواق المال بموقع "ذا موتلي فول" جينيفر سايبيل قد دعت، في تحليل نشرته الأحد الماضي، إلى عدم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على محاولة توقع توقيت السوق، مؤكدة أن الدراسات التي استعرضتها تظهر أن الاستثمار المنتظم والاحتفاظ بالأصول لفترات طويلة حققا تاريخيا نتائج أفضل من محاولات الدخول والخروج وفقا لحركة الأسعار. وأوضحت أن مؤشر "إس آند بي 500" ارتفع بنحو 1890% خلال الأعوام الثلاثين الماضية، رغم تعرضه لسنوات من الخسائر والانخفاضات الحادة، وهو ما يعكس أن فترات التراجع كانت جزءا من المسار الطبيعي للسوق ولم تمنع المؤشر من تحقيق مكاسب قوية على المدى الطويل. وأضافت أن بيانات مؤسسة "كريستمونت ريسيرش" أظهرت أن جميع فترات الاستثمار الممتدة لعشرين عاما منذ عام 1919 حققت نتائج إيجابية، وهو ما يدعم فكرة أن طول مدة الاستثمار يبقى عاملا أكثر أهمية من محاولة اختيار أفضل وقت للدخول أو الخروج من السوق.

وفي تحليل منفصل، تناولت خبيرة التمويل الشخصي والاستثمار بالموقع سيلينا مارانجيان تركيبة مؤشر "إس آند بي 500"، موضحة أن الاستثمار في الصناديق التي تتبعه يمنح المستثمر تعرضا لأكبر 500 شركة مدرجة في الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو 80% من القيمة السوقية لسوق الأسهم الأميركية، لكنه في الوقت نفسه يجعل أداء المحفظة أكثر ارتباطا بعدد محدود من الشركات العملاقة. واستنادا إلى بيانات شركة "مورنينغ ستار" الأميركية، المتخصصة في الأبحاث الاستثمارية والبيانات المالية، حتى 30 يونيو/حزيران 2026، أوضحت أن سهم "إنفيديا" يمثل نحو 7.5% من وزن المؤشر، يليه "أبل" بنسبة 6.58%، ثم "مايكروسوفت" بنسبة 4.29%، بينما تتجاوز حصة كبرى الشركات مجتمعة ثلث وزن المؤشر، الأمر الذي يزيد تأثير تحركات أسهم التكنولوجيا في الأداء العام للمؤشر.

وأشارت مارانجيان في تحليلها إلى أن المستثمرين الذين يرغبون في تقليل هذا التركيز يمكنهم التوجه إلى صناديق تعتمد الأوزان المتساوية بين الشركات المدرجة، بحيث لا تستحوذ الشركات الكبرى على الحصة الأكبر من المحفظة. وتجمع تحليلات موقع "ذا موتلي فول" على أن المستويات القياسية التي بلغها مؤشر "إس آند بي 500" تستدعي من المستثمرين مراجعة أهدافهم الاستثمارية وهيكل محافظهم، لكنها لا تقدم توصية عامة بالانسحاب من صناديق المؤشرات. فالقرار، بحسب التحليلات، يرتبط بعوامل تشمل مدة الاستثمار، والحاجة إلى السيولة، ومدى تقبل المستثمر للتقلبات، وليس فقط بالارتفاعات التي حققتها السوق خلال الأشهر الأخيرة.