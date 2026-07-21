هل تصطدم وعود بيرنهام لإحياء الاقتصاد البريطاني بعقبات التمويل؟

- رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، يهدف لتحسين الاقتصاد عبر إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وإصلاحات تشمل إحياء التصنيع وبناء مساكن شعبية وتوفير فرص عمل للشباب، لكنه يواجه تحديات تمويلية كبيرة. - تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة أثار دهشة بسبب التزامه بزيادة الإنفاق الدفاعي، مما قد يتطلب زيادات ضريبية أو إصدار سندات، وهو ما يثير قلق الأسواق المالية. - الحكومة البريطانية تواجه صعوبة في تحقيق التوازن المالي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط التضخمية، مما قد يستدعي فرض ضرائب إضافية على الشركات أو إصلاح النظام الضريبي.

بكثير من الوعود والآمال، استهلّ رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، مهامه في المنزل رقم 10 بشارع داوننغ ستريت. كسياسي محنك انتظر هذه اللحظة لسنوات طويلة، يدرك بيرنهام أن البريطانيين "مرضى بالأمل"، فسنواتهم العجاف طالت، ومستوى معيشتهم يسير من سيئ لأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وبمعايير واقعية ربما تكون بريطانيا هي البلد الوحيد في أوروبا الغربية الذي تتراجع فيه معدلات الدخل، بينما تتزايد فيه النفقات بمعايير واقعية.

تعهد بيرنهام أن تكون قيادته "فسحة لالتقاط الأنفاس" في مواجهة غلاء المعيشة، وقد أعلن بالفعل، مساء الاثنين، عن خطوة رمزية تتمثل في إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء اعتباراً من الخريف المقبل، وهي خطوة من شأنها أن توفر للأسرة البريطانية 45 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 60 دولاراً) في العام، لكن بقية الوعود المتعلقة بتغيير هيكلي في الاقتصاد البريطاني وإحياء التصنيع، وبناء المساكن الشعبية، وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين، ورفع الإنفاق الدفاعي، فهي تحديات ربما لا تكفي النوايا الحسنة وحدها لإنجازها.

وصباح الثلاثاء كان السؤال الأبرز في وسائل الإعلام والصحف البريطانية هو كيف سيمول بيرنهام وحكومته إنجاز تلك الوعود خلال السنوات الثلاث المتبقية لحزب العمال في الحكم قبل الانتخابات العامة المقبلة. خلال حديثه للصحافيين في داوننغ ستريت، أكد بيرنهام أنه لن يغادر منصبه قبل إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، معتبراً أنه أحد أكثر الملفات التي أهملها السياسيون من مختلف الأحزاب لعقود طويلة. كما أشار إلى أنه يدرس رفع الحد الأدنى للدخل الذي يبدأ عنده الموظفون بدفع ضريبة الدخل.

وأوضح رئيس الوزراء الجديد أنه سيعلن تفاصيل خطط الإنفاق في الموازنة المقبلة، على أن يكشف لاحقاً هذا العام عن خطة أشمل للتحول الاقتصادي طويل الأجل.

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وأشار إلى أنه سيدرس الاستفادة من "أي هامش مرونة" ضمن القواعد المالية الحالية لتمويل سياساته، في إشارة إلى احتمال زيادة الاقتراض الحكومي في أول موازنة له، عبر وسائل من بينها توسيع صلاحيات "صندوق الثروة الوطني".

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع أسعار السندات الحكومية البريطانية (Gilts) يوم الاثنين، في إشارة إلى قلق الأسواق من احتمال التوسع في الاقتراض العام، ما سلط الضوء على ضيق الهامش المالي المتاح أمام الحكومة. واستقرت السندات نسبياً صباح الثلاثاء، بعدما كانت عوائد السندات لأجل عشر سنوات قد ارتفعت بثماني نقاط أساس في اليوم السابق.

أما المفاجأة الأكبر فجاءت بعد إغلاق الأسواق، حين أعلن بيرنهام تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والمالية. ويصل هيلي إلى وزارة الخزانة حاملاً التزاماً مالياً ضخماً خاصاً به، إذ كان قد استقال من حكومة ستارمر في يونيو/ حزيران احتجاجاً على رفضها رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ويقول تقرير لوكالة بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يعني الحاجة إلى توفير مليارات إضافية من الجنيهات، ما يمهد الطريق لموازنة تاريخية في وقت لاحق من هذا العام، ويغذي التكهنات بإمكانية فرض زيادات ضريبية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هيلي قد يسعى إلى تمويل جزء من هذه النفقات عبر إصدار سندات دفاعية، إلا أن المستثمرين سيعتبرونها شكلاً آخر من أشكال الاقتراض الحكومي.

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وقال الخبير الاقتصادي بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: "إما أنه لن يتمكن من تنفيذ هذه الوعود، أو أننا مقبلون على زيادات ضريبية كبيرة". ورأى محللو "بلومبيرغ إيكونوميكس"، أن جون هيلي سيواصل العمل بالقواعد المالية نفسها التي اعتمدتها راشيل ريفز، مع محاولة الاستفادة بصورة أكبر من المرونة المتاحة داخلها، لكنهم حذروا من أن الحسابات المالية ستكون شديدة الصعوبة، وأن الأسواق ستراقب خططه من كثب، في ظل استمرار مطالبة المستثمرين بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون البريطانية.

إرث ثقيل

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، الثلاثاء، فإن جون هيلي سيحصل على تركة ثقيلة في وزارة الخزانة، لا تقتصر فقط على تمويل نفقات الدفاع التي رفض مخصصاتها القليلة واستقال من حكومة ستارمر بسببها، وإنما تمتد أيضاً في استمرار أزمة الطاقة عالمياً بشكل يؤدي إلى تآكل الهامش المالي المتاح للحكومة لتمويل برنامج بيرنهام لتخفيف حدة الغلاء.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على زيادة الإنفاق العام، فيما حذر جوناثان هاسكل، الرئيس المقبل لمكتب مسؤولية الموازنة (OBR)، من أن هناك "قدرة محدودة جداً على اتباع سياسة مالية توسعية" في ظل ارتفاع مستويات الدين والضغوط التضخمية.

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وأطلق هاسكل الأسبوع الماضي تحذيراً أمام أعضاء البرلمان، قائلاً إنه يتوقع أسعار فائدة أعلى ونمواً اقتصادياً أضعف مما كان يتوقعه معظم المحللين.

وكانت راتشيل ريفز، وزيرة خزانة ستارمر، قد ضاعفت في نهاية العام الماضي هامش الأمان المالي الذي يسمح للحكومة بالالتزام بقاعدتها المالية الأساسية، ما منح وزارة الخزانة وضعاً أقوى قبل إعداد الموازنة المقبلة.

لكن مسؤولين في حزب العمال يعترفون بأن التطورات في الشرق الأوسط قد تقلص هذا الهامش، بسبب تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز على التضخم والنمو الاقتصادي وتكاليف الاقتراض، وهو ما يجعل الحفاظ على ثقة الأسواق المالية "أمراً بالغ الأهمية"، بحسب أحد المطلعين.

كما دعا كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة إلى إعداد خطط طوارئ تشمل الضرائب والإنفاق في حال انحرفت خططها المالية عن مسارها، مع التشديد على ضرورة ضبط الإنفاق على المدى الطويل، نظراً لضيق المجال المتاح لزيادة الضرائب دون الإضرار بالنمو.

وارتفعت بالفعل تكاليف الاقتراض الحكومي منذ مارس/آذار الماضي، ما يزيد مدفوعات فوائد الدين العام، فيما تضيف الالتزامات الجديدة المتعلقة بالدفاع وتجاوزات الإنفاق العام الأخيرة مزيداً من الضغوط.

ما أبرز ضغوط الإنفاق؟

حذّرت روث كيرتيس، مديرة مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن"، من أن تحقيق التوازن بين الإنفاق الجاري والإيرادات الضريبية، كما تنص إحدى القواعد المالية للحكومة، يمثل "الحد الأدنى المطلوب لمنع تضخم الدين العام مع مرور الوقت".

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وبحسب الخطط الحالية، لن تتمكن الحكومة من الالتزام بهذه القاعدة إلا عبر فرض قيود صارمة على إنفاق الوزارات حتى الانتخابات المقبلة، وهي خطط ستتعرض لضغوط كبيرة مع تزايد مطالب الناخبين بتحسين الخدمات العامة.

وأضافت كيرتيس أنه إذا رفعت الحكومة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع استمرار زيادة الإنفاق الصحي بنسبة 2.5% سنوياً بالقيمة الحقيقية، ومن دون إيجاد مصادر تمويل جديدة، فستضطر إلى خفض الإنفاق في مجالات أخرى بما يصل إلى 10.5 مليارات جنيه إسترليني.

ورغم تعهّد حزب العمال في بيانه الانتخابي بعدم زيادة الضرائب، فإن بيرنهام نفسه لم يستبعد ذلك تماماً، وقال في مقابلة مع الإعلامي والرياضي الشهير غاري لينكر، إنه قد يضطر "في مرحلة ما" إلى مطالبة دافعي الضرائب بالمساهمة "بقدر أكبر قليلاً".

لكن نحو ثلاثة أرباع إجراءات التصحيح المالي المقررة خلال السنوات المقبلة تعتمد بالفعل على زيادة الضرائب أكثر من خفض الإنفاق. ورغم ذلك، تظل خيارات وزير الخزانة محدودة بسبب تعهّد حزب العمال الانتخابي بعدم رفع معدلات ضرائب الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة.

ومن بين الخيارات الأقل إثارة للجدل انتخابياً رفع ضرائب الأعمال على المستودعات الخاصة بالشركات الكبرى مثل أمازون، لتمويل تخفيضات ضريبية للحانات وبعض شركات الشوارع التجارية، كما دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تحسين تحصيل الضرائب من الشركات الصغيرة. وتراقب البنوك بحذر ما إذا كانت حكومة بيرنهام ستفرض عليها ضرائب إضافية، وهو خيار سبق أن درسته راتشيل ريفز لكنها لم تنفذه. كما قد تكون هناك إصلاحات أوسع في ضرائب العقارات، لكن الاقتصاديين يرون أنها تهدف بالأساس إلى جعل النظام الضريبي أقل ضرراً بالنمو، وليس إلى زيادة الإيرادات.