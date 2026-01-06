هل تصبح شركات النفط الأميركية شريكاً في "مخطط ترامب" لفنزويلا؟

- أعلن الرئيس ترامب أن النفط الفنزويلي كان دافعًا رئيسيًا وراء التدخل العسكري في فنزويلا، مشيرًا إلى ضرورة عودة صناعة النفط الفنزويلية للأمريكيين، رغم الشكوك حول ربحية الصفقة في ظل الغموض السياسي. - تعتمد خطة ترامب على استعداد شركات النفط الأمريكية للاستثمار في فنزويلا، خاصة شركة "شيفرون"، لكن التكاليف العالية لاستخراج النفط الفنزويلي الثقيل تجعل العرض أقل جاذبية. - تواجه شركات النفط تحديات كبيرة بسبب المخاطر السياسية وعدم الاستقرار، مما يجعلها حذرة من تنفيذ أجندة ترامب رغم إغراء شراء الأصول بأسعار زهيدة.

بعد تدخله العسكري في فنزويلا واختطافه لرئيسها نيكولاس مادورو، ونقله إلى الأراضي الأمريكية، كشف الرئيس دونالد ترامب عن أن نفط فنزويلا هو أحد الدوافع الرئيسية وراء هذا التدخل، بل ذهب أيضاً إلى أن نفط فنزويلا، صناعة أسسها الأميركيون قبل مئة عام وآن لهم أن يستعيدوها.

ورغم أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاع أسعار أسهم شركات النفط الأميركية المرشحة للقيام بدور رئيسي في استغلال نفط فنزويلا، الذي يمثل الاحتياطي الأكبر عالمياً ويقدر بحوالي 300 مليار برميل، فإن هناك شكوكاً بشأن مدى ربحية الصفقة التي يعرضها ترامب على شركات النفط، ومدى رغبة هذه الشركات في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لمجرد الاستجابة لرغبات ترامب السياسية، بينما يحيط الغموض المستقبل السياسي لفنزويلا. لكنها، أي الشركات، لن تستطيع المجاهرة علناً برفض عرض ترامب.

وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في انفراد اليوم الثلاثاء عن أن ترامب كان قد أوعز لرؤساء شركات نفطية كبرى بالاستعداد قبل شهر من العملية العسكرية، وألمح في ذلك الوقت إلى أن تغييرات كبيرة قادمة في فنزويلا.

وبحسب الصحيفة فإن ترامب أعطى الرؤساء التنفيذيين تلميحاً، ولم يزوّدهم بتفاصيل محددة حول الضربات التي استهدفت العاصمة الفنزويلية كراكاس فجر السبت الماضي، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر. كما أنه لم يطلب رأيهم في الخطة التي أُعلنت في اليوم نفسه، والقاضية بأن تعيد شركات الطاقة الأميركية إحياء حقول النفط الفنزويلية المتداعية عبر استثمارات بمليارات الدولارات.

ويكشف تلميح ترامب الشهر الماضي مدى مركزية النفط في قراره الجريء بالتدخل في فنزويلا، وكذلك عمق علاقته الوثيقة بصناعة النفط. وستعتمد خطة ترامب إلى حد كبير على استعداد شركات النفط الأميركية للاستثمار في فنزويلا، ولا سيما شركة "شيفرون"، وهي الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة التي ما زالت تعمل هناك.

ويبدو أن المستثمرين رحّبوا بفكرة أن تصبح فنزويلا جبهة جديدة لشركات النفط الأميركية، أو ساحة أوسع لشركة شيفرون. فقد ارتفعت أسهم شيفرون بنحو 5% يوم الاثنين، وصعدت أسهم "إكسون موبيل" بنحو 2%، فيما ارتفعت أسهم "كونوكو فيليبس" بما يقارب 3%.

عرض ملغوم؟

ويشير تحليل لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إلى أن العرض الذي يقدمه ترامب لشركات الطاقة الأميركية لإحياء صناعة النفط في فنزويلا، ويتخيل أنه لا يمكنها رفضها، ربما لا يكون جذاباً لهذه الشركات بالضرورة.

ونادراً ما أتيحت فرصة بهذا الحجم في العقود الأخيرة، باستثناء حالات قليلة، من بينها انهيار الاتحاد السوفييتي في أوائل التسعينيات، عندما سارعت شركات النفط الغربية للاستحواذ على أصول نفط وغاز رخيصة، وكذلك بعد سقوط صدام حسين في العراق في العقد التالي، حين فعلت شركات الطاقة الأمر نفسه. وقد تكون هذه الفرصة جذابة بشكل خاص الآن، في وقت تمنح فيه مجالس إدارات الشركات الضوء الأخضر لاستثمارات بمليارات الدولارات للعثور على موارد جديدة حول العالم في سباق لزيادة الحصص السوقية. لكن مقترح ترامب بعيد كل البعد عن كونه صفقة مضمونة.

لكن ذهاب شركات كبرى مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"كونوكو فيليبس" إلى فنزويلا وقيامها بضخ عشرات المليارات من الاستثمارات هناك، لا ينطوي على عوائد مضمونه كما تصور إدارة ترامب.

وبحسب رويترز فإن معظم احتياطيات النفط الفنزويلي، الواقعة في حزام أورينوكو، تُصنف على أنها نفط ثقيل وفائق الثقل. وهذه الخامات عالية اللزوجة تحتاج إلى خلطها بمخففات وترقيتها إلى نفط أخف لاستخراجها ونقلها ومعالجتها، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج.

كما أن عملية الترقية كثيفة الاستهلاك للطاقة تزيد من البصمة الكربونية لهذه الخامات الثقيلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف أكثر إذا بدأت حكومات إضافية بفرض ضرائب على الانبعاثات أو رفع الرسوم القائمة.

وتشير تقديرات شركة الاستشارات "وود ماكنزي" إلى أن كلفة التعادل للدرجات الرئيسية في حزام أورينوكو تتجاوز في المتوسط 80 دولاراً للبرميل، ما يضع النفط الفنزويلي عند الطرف الأعلى من سلم التكاليف العالمية للإنتاج الجديد. وبالمقارنة، يبلغ متوسط كلفة التعادل للنفط الثقيل المنتج في كندا نحو 55 دولاراً للبرميل. أما هدف "إكسون" لكلفة التعادل لإنتاجها النفطي العالمي بحلول عام 2030 فهو 30 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بحقول منخفضة التكلفة في غويانا وحوض برميان الصخري في الولايات المتحدة. ولدى "شيفرون" هدف مماثل، بينما تمتلك "كونوكو" خطة طويلة الأجل لتوليد تدفقات نقدية، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 35 دولاراً للبرميل. ويتداول النفط حالياً عند نحو 60 دولاراً.

ورغم أن مجالس إدارات شركات الطاقة باتت أكثر دعماً للتوسع بأعمال الاستكشاف خلال السنوات الأخيرة، فإنها تشدد في الوقت نفسه على انضباط الإنفاق، في ظل زيادة الإمدادات العالمية وعدم اليقين المحيط بالتحول في قطاع الطاقة. وبالتالي، فإن إقناع الشركات الأميركية الكبرى بضخ مليارات الدولارات لاستخراج براميل فنزويلية مرتفعة التكلفة قد يكون مهمة صعبة للغاية.

مخاطر سياسية

لطالما عملت شركات النفط الكبرى، خاصة الأميركية، في مناطق تكتنفها اضطرابات سياسية واجتماعية مثل ليبيا والعراق وانغولا وفنزويلا، التي لا تزال تعمل فيها شيفرون حتى اليوم. لكن الوضع الراهن في فنزويلا على إثر التدخل الأميركي يبدو غامضاً. إذ لا تزال البلاد تتجه نحو سلطة غير مؤكدة وربما يصبح التحول المستقبلي محفوفاً بمزيد من المشاكل.

وإلى أن تصبح كاراكاس تحت حكم حكومة جديدة قادرة على كسب ثقة المستثمرين والبنوك الدولية، ستظل شركات النفط مترددة في تقديم أي التزامات كبيرة. فشراء الأصول بأسعار زهيدة قد يكون مغرياً، لكنه يصبح أقل جاذبية بكثير إذا لم يكن بالإمكان الوثوق بالعقود.

علاوة على ذلك، سعت الشركات الأميركية الكبرى خلال العقود الأخيرة إلى النأي بنفسها عن السياسة الخارجية الأميركية، مؤكدة استقلالها لإقناع المستثمرين بأنها تركز فقط على عوائد المساهمين. وبالتالي، ستكون حذرة من أن يُنظر إليها على أنها تنفذ أجندة الرئيس الأميركي. وكان ترامب قد قال يوم الأحد إنه تحدث إلى جميع شركات الطاقة الأميركية الكبرى بشأن خططه للاستثمار في فنزويلا "قبل وبعد" القبض على مادورو، وهو ما نفاه مسؤولون تنفيذيون في هذه الشركات.

غير أن معارضة ترامب علناً تنطوي أيضاً على مخاطر على الشركات، وربما كبيرة جداً، في وقت يتزايد فيه تدخل الحكومات في الاقتصاد بسرعة. لذا، من المرجح أن ترضخ شركات النفط الأميركية العملاقة لخطة البيت الأبيض، ولو جزئياً، من خلال الإشارة إلى استعدادها لاستكشاف الفرص في فنزويلا.

في الوقت الراهن، لا تخطط شيفرون لزيادة الإنفاق أو رفع الإنتاج بشكل ملحوظ، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر. إذ تتحفظ شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، على ضخ رؤوس أموال جديدة قبل أن يستقر الوضع في البلاد وتُحسم الأسئلة المتعلقة بالاتفاقات التجارية. وقال متحدث باسم شيفرون: "تظل شيفرون مركّزة على سلامة ورفاهية موظفينا، وكذلك على سلامة أصولنا. ونواصل العمل في امتثال كامل لجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة".

وبخلاف شيفرون، هناك شركتان أميركيتان أخريان تملكان الحجم والخبرة بالنفط الثقيل للاستثمار في البلد اللاتيني هما "كونوكو فيليبس" و"إكسون موبيل"، وهما أيضاً لم تلمحا إلى أي خطط للعودة إلى فنزويلا التي قامت بتأميم أصولهما هناك في منتصف العقد الأول من الألفية. وقد قالت "كونوكو فيليبس" إن من السابق لأوانه التكهن باستثمارات جديدة، بينما لم ترد "إكسون" على طلبات التعليق. ويرى دان بيكرينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيكرينغ إنرجي بارتنرز"، أن غياب شهية فورية لدى شركات النفط الكبرى للاستثمار في فنزويلا قد يشكل ضربة كبيرة لمحاولة إدارة ترامب إعادة هيكلة حكومة البلاد.