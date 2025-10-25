هل ترفع سورية الرواتب لمواجهة التضخم؟

- بعد زيادة الرواتب في سوريا، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، حيث يغطي الحد الأدنى الجديد للأجور 10% فقط من احتياجات الأسرة. يطالب الخبراء بزيادات إضافية وضبط الأسواق للحد من الغلاء. - يعتبر الخبراء زيادة الرواتب خطوة إيجابية، لكنهم يشددون على ضرورة الرقابة على الأسعار. التركيز على قطاعات مثل الصحة والتعليم قد يعزز الخدمات، لكن يجب توسيع الزيادات لتشمل جميع القطاعات. - منذ 2011، تراجعت قيمة الليرة وارتفعت الأسعار، مما أضعف القدرة الشرائية. لتحقيق تحسين فعلي، يجب أن ترافق الزيادات سياسات لضبط الأسواق ودعم الخدمات العامة.

بعد المرسومين الرئاسيين الصادرين في يونيو/ حزيران الماضي والقاضيان بزيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية، ورواتب وأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك، لا يزال السوريون يأملون في زيادات إضافية أخرى في ظلّ ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، في ظلّ صعوبة الواقع المعيشي، إذ يبلغ الحد الأدنى المطلوب لتغطية كلفة المعيشة الأساسية نحو 7.1 ملايين ليرة شهرياً (حوالى 645 دولاراً)، أي أنّ الحد الأدنى الجديد يغطي نحو 10% فقط من احتياجات الأسرة.

المطالبة بزيادات أخرى

وفي هذا الصدد، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص تحتاج إلى ما بين 700 و800 دولار لتغطية الاحتياجات الأساسية، وإلى نحو ألفي دولار لحياة كريمة"، ورأى حبزة أن جزءاً كبيراً من الغلاء المحلي ناتج عن أرباح التجار الفاحشة التي تصل أحياناً إلى 200%، في ظلّ ضعف الرقابة على الأسواق.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي السوري عامر شهدا أنّ خطة الحكومة "خطوة إيجابية نحو إصلاح الرواتب بشكل مستدام"، لافتاً إلى أن عدم اللجوء إلى التمويل بالعجز مؤشر على ضبط المالية العامة وتقليل مخاطر التضخم، وقال شهدا لـ"العربي الجديد" إنّ "رفع الرواتب بنسبة 200% في المرحلة الأولى خطوة كبيرة، لكنها تبقى محدودة بالنسبة للتضخم التراكمي الذي يرتفع بشدّة منذ عام 2011، إذا لم تصاحب الزيادة إجراءات لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، فإنّ أثرها الفعلي على القدرة الشرائية للأسر سيكون محدوداً".

وأضاف أنّ "تركيز الزيادة على قطاعات محددة مثل الصحة والتعليم والقضاء قد يعزّز جودة الخدمات العامة ويقلل من الفساد"، لكنه أكد أن "هذا النهج يحتاج إلى خطة متابعة لتوسيع الزيادات تدريجياً إلى جميع القطاعات الحكومية"، وشدد على أهمية تحديث جداول الأجور دورياً لتواكب تغيرات الأسعار وسعر الصرف.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي مازن الحسيني أن الزيادات، رغم أهميتها الرمزية، لن تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر السورية، وقال الحسيني لـ"العربي الجديد": "حتّى بعد الزيادة، يغطي الحد الأدنى للأجور الجديد حوالى 10% فقط من كلفة المعيشة الأساسية وفق الإحصائيات الأخيرة، ما يعني أن معظم السوريين سيواصلون مواجهة عجز في ميزانياتهم الشهرية ما لم تُتخذ إجراءات متزامنة لضبط الأسعار والتحكم في أرباح التجار الفاحشة".



وأشار الحسيني إلى أن التضخم المحلي وارتفاع الأسعار ليسا مجرد نتيجة لزيادة الرواتب، بل ناتجان عن غياب رقابة فعالة على الأسواق، واحتكار بعض المواد الأساسية، وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة العقوبات وارتفاع سعر الدولار.

الفارق بين الزيادة والواقع

وفي بُعد اجتماعي، رأت أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق أمينة الحاج أمدار أنّ التركيز على زيادة الرواتب في قطاعات التعليم والصحة "يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين حياة الموظفين مباشرةً، لكنه يجب أن يترافق مع دعم الأسر عبر برامج اجتماعية مستدامة"، وأضافت: "الفارق بين الحد الأدنى للأجور واحتياجات الأسرة يعني أن جزءاً كبيراً من الزيادة سيُمتص فوراً لتغطية الغذاء والنقل والمشتقات النفطية".

ولفتت الحاج أمدار، في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن التدرج في تطبيق الزيادة على مختلف المناطق والوظائف الحكومية "أمر ضروري لتفادي أي تأثير تضخمي"، مشددة على ضرورة وضع آليات لمراقبة الأسواق وفرض سقوف على الأسعار الأساسية لضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها فعلياً.

انهيار الرواتب في سورية

ومنذ عام 2011 وحتى 2024، تراجع الحد الأدنى للأجور في سورية من نحو 13 ألف ليرة (270 دولاراً آنذاك) إلى ما يعادل أقلّ من 20 دولاراً قبل الزيادة الأخيرة، نتيجة الانهيار التاريخي في قيمة الليرة التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها خلال الحرب والعقوبات. وتشير بيانات اقتصادية محلية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية أكثر من 300 ضعف، في وقت كان راتب الموظف الحكومي قبل عام 2011 يغطي نفقات أسرته مدة شهر كامل، بات بعد عام 2020 لا يكفي سوى لأيام معدودة.

ويرى اقتصاديون أن الحكومة السورية الحالية تحاول عبر خطة رفع الأجور ترميم ما دمرته سنوات من السياسات النقدية غير المستقرة وتفكيك منظومة الدعم السابقة، إلّا أن الطريق نحو تحقيق توازن حقيقي بين الدخل والأسعار ما زال طويلاً وشاقاً. وبين التفاؤل الرسمي بتحقيق استقرار نسبي في الرواتب والتحذيرات من استمرار الضغط على الأسر الفقيرة، تبدو خطة الحكومة السورية لرفع الأجور خطوة أولى في مسار تصحيح الدخل، لكنها تواجه تحديات اقتصادية ومعيشية بنيوية. ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المحلي، ستظلّ قدرة الرواتب الجديدة على تحسين حياة السوريين محدودة، ما لم ترافقها سياسات شاملة لضبط الأسواق، وتقليص أرباح التجار، ودعم الخدمات العامة الأساسية.