هل تراجعت الحكومة المغربية عن خطة خفض دعم سعر غاز الطهو؟

- قررت الحكومة المغربية تأجيل زيادة سعر غاز الطهو إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، مع التركيز على زيادة الدعم المباشر للأسر المعوزة دون رفع السعر الحالي، رغم توقعات بزيادة دولار واحد لقنينة الغاز. - كانت هناك نية لتقليص دعم غاز الطهو لتمويل برامج دعم الأسر الفقيرة، لكن تم تأجيل الزيادة المتوقعة بسبب شكاوى الغلاء، مما دفع الحكومة لتجنب اتخاذ قرار قد يثير الجدل. - تأجيل الزيادة لا يعني التخلي عن خطة خفض الدعم، بل يأتي في سياق الانتخابات وارتفاع الإيرادات، مع استمرار دعم السكر والدقيق وغاز الطهو بميزانية 1.4 مليار دولار.

لم تُقدِم الحكومة المغربية على تطبيق زيادة في سعر غاز الطهو خلال العام الحالي، ويبدو أنها أجّلت المضي في تفكيك دعم الأسعار الذي يتيحه صندوق المقاصة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، في كلمة له أمام الغرفة الثانية من البرلمان، أن الحكومة تتجه نحو تفعيل الزيادة في الدعم المباشر للأسر المعوزة، دون رفع سعر غاز الطهو. وكانت الزيادة المنتظرة ستصل إلى دولار واحد، لترتفع بذلك قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا إلى نحو 5 دولارات.

وسبق للحكومة أن عبّرت عن نيتها تقليص الدعم المخصص لغاز الطهو، بهدف توفير إيرادات لتمويل برنامج الدعم المباشر الموجه للأسر الفقيرة. وفي سياق مسعاها إلى خفض مخصصات الدعم، كانت قد رفعت في مايو/ أيار 2024 سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا من 4 دولارات إلى 5 دولارات. وكان من المنتظر أن يؤدي خفض الدعم خلال العام الحالي إلى رفع السعر مجددًا من 5 إلى 6 دولارات في عام 2025، ثم إلى 7 دولارات في عام 2026. غير أن الحكومة لم تُقدِم هذا العام على تطبيق الزيادة المرتقبة، في ظل تزايد شكاوى الأسر من الغلاء، وهو ما انعكس في تصريحات رئيس الحكومة، حين شدد على أن الحكومة لن ترفع سعر غاز الطهو، رغم بدء تنفيذ الزيادة في الدعم المباشر للأسر.

وفي السياق، يرى الاقتصادي محمد الشيكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عدم تطبيق الزيادة الجديدة لا يعني تخلي الحكومة عن خطتها الرامية إلى خفض الدعم، موضحًا أن الحكومة تراعي السياق الحالي المتسم بالإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، إذ أُجِّل القرار المرتبط بسلعة حساسة قد تعيد الجدل حول الغلاء إلى الواجهة. وحضر النقاش حول الغلاء بقوة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ أظهر آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول مؤشر ثقة الأسر، أن حوالى 78% من الأسر ترى أن مستوى المعيشة تدهور خلال الأشهر الـ12 الماضية، بينما لا تتجاوز نسبة من تعتبر أن معيشتها تحسنت 5%.

ومع عرض مشروع موازنة العام المقبل على البرلمان، جرت المطالبة باتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية للأسر، وضمان شفافية عرض السلع والخدمات، إلى جانب مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، وتحفيز الادخار، وتفادي الإفراط في استدانة الأسر. ويُضيف الشيكر أن تأجيل الزيادة وخفض الدعم يجد تفسيره أيضًا في ارتفاع الإيرادات الجبائية خلال العامين الأخيرين، ما يتيح للحكومة الاستمرار في دعم السكر والدقيق وغاز الطهو.

ويستحوذ غاز الطهو على الجزء الأكبر من نفقات الدعم التي تشمل أيضًا السكر والدقيق عبر صندوق المقاصة. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي هذا الدعم 1.4 مليار دولار في موازنة العام المقبل، مقابل 1.65 مليار دولار في موازنة العام الحالي. وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن نياتها بخصوص غاز الطهو. فقد صرّح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن موضوع الزيادة في ثمن غاز البوتان غير مطروح على طاولة الحكومة.

ودأبت الحكومة، كلما أُثير موضوع الدعم، على التأكيد أن الهدف منه ضمان استفادة الأسر الفقيرة، مشيرة في ما يخص غاز الطهو إلى أن الفئات الأكثر غنى تستفيد بنسبة أكبر من الدعم مقارنة بالأسر الهشة. وتتطلع الحكومة، عبر خطة شاملة يدعمها صندوق النقد الدولي، إلى تقليص الدعم الموجّه لغاز البوتان والسكر والدقيق من خلال صندوق المقاصة، مؤكدة أن هذا الدعم يستفيد منه الفقراء والأغنياء على حد سواء. وتؤكد أيضًا أنها ستلجأ إلى الدعم المباشر لاستهداف الأسر المستحقة، إذ شرعت في تخصيص 50 دولارًا شهريًا للأسر الفقيرة ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تشمل أكثر من 4 ملايين أسرة.