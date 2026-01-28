هل تحل الصين محل أميركا في الشراكة التجارية مع بريطانيا؟

- تتجه الدول الغربية، مثل بريطانيا، لتعزيز علاقاتها مع الصين وسط التوترات مع الولايات المتحدة، حيث تُعتبر الصين قوة اقتصادية مهمة. زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين تهدف لتحقيق توازن بين الاستثمارات الصينية والمخاوف الأمنية. - الميزان التجاري بين بريطانيا والصين يميل لصالح الصين، مما يعكس التوترات السياسية والتاريخ الاستعماري. تسعى بريطانيا لتحسين علاقاتها مع الصين، لكنها تواجه تحديات في تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. - زيارة ستارمر تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية دون المساس بالأمن القومي، رغم الضغوط الأمريكية. قد لا تسفر الزيارة عن اتفاقات كبيرة، لكنها تفتح المجال للتعاون المستقبلي.

كل الطرق تقود إلى بكين، إذ لم تعد استراتيجية الالتحاق بالصين، مصنع العالم، قاصرة على الدول النامية أو التي تتطلع للنمو بدعم صيني، فأثرها يمتد الآن إلى العواصم الغربية، أو ما يُعرف بالقوى العالمية المتوسطة مثل فرنسا وكندا وأخيراً بريطانيا، التي باتت جميعاً تقرّ بأنّ الصين أقوى من أن يتم تجاهلها، أو كما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

، قبل هبوط طائرته في بكين: "لا معنى لأن ندفن رؤوسنا في الرمال عندما يتعلق الأمر بالصين".

الصين بحسب براغماتية ستارمر، لديها العلاج الاقتصادي الذي ترجوه بريطانيا، ولديها أيضاً منفذ لتخفيف الضغط الناجم عن الغموض التجاري والسياسي الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، في ولايته الثانية منذ يناير/ كانون الثاني 2025. ورغم توافد قادة غربيين آخرين، إلى بكين خلال الأسابيع الأخيرة منهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أنّ زيارة رئيس وزراء بريطانيا، الشريك والحليف الأقرب لواشنطن في أوروبا، ربما يكون لها تقدير مختلف في بكين، لا سيما في ظل التوتر المخيم على العلاقات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين.

لكن ستارمر يحرص على تسويق زيارته التي تستمر لأربعة أيام وهي الأولى لرئيس حكومة بريطاني منذ ثماني سنوات، على أنها ذات طابع اقتصادي أكثر منه سياسيا. لذلك يصطحب معه نحو 60 من قادة الأعمال من قطاعات المال والأدوية وصناعة السيارات وغيرها، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الثقافي، في محاولة للموازنة بين جذب الاستثمارات الحيوية وإظهار الحزم حيال المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

وقد حلّت الصين حتى منتصف العام الماضي رابع شريك تجاري لبريطانيا، رغم ذلك لا تأتي بريطانيا في قائمة الشركاء العشرة الأول في التجارة الصينية. وخلال الاثني عشر شهراً حتى منتصف عام 2025، كانت الصين رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 100 مليار جنيه إسترليني (137 مليار دولار)، وفقاً لبيانات حكومية بريطانية. لكن العلاقة التجارية بين البلدين تميل بشدة لمصلحة الصين، إذ تتراوح الصادرات البريطانية في أحسن أحوالها بين 28 مليار إسترليني في عام 2023 و38 مليار إسترليني في العام الماضي، بينما يبلغ حجم الواردات من الصين بين 60 و74 مليار إسترليني.

ويرى محللون أنّ الخلل في الميزان التجاري بين لندن وبكين ظل نتاجاً للتوتر السياسي، فبريطانيا القريبة بميراثها للولايات المتحدة، وصاحبة الإرث الاستعماري مع الصين، لم تتوقف عن النظر إلى سياسة الصين بعيون الشك والتوجس، بدءاً من الاتهامات المتكررة لبكين بالتجسس على بريطانيا، مروراً بانتقادات قمع حقوق الإنسان في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، وحتى الجدل الجماهيري بشأن بناء سفارة صينية جديدة في لندن، والذي وافقت عليه حكومة العمال على مضض، الأسبوع الماضي.

هذا التوجس الدائم أبقى على الاستثمارات الصينية في بريطانيا في حدودها الدنيا، في حين ضمن للاستثمارات الأميركية النصيب الأكبر. وتنقل وكالة رويترز عن سام غودمان، مدير السياسات في معهد "المخاطر الاستراتيجية الصينية" للأبحاث في لندن قوله، إنّ بريطانيا حققت حتى الآن مكاسب اقتصادية محدودة من محاولاتها تحسين العلاقات مع بكين، وإنها ستجد صعوبة في تعويض اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة. وأضاف أنّ الصين تمثل 0.2% فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، في حين تمثل الولايات المتحدة نحو الثلث، كما أنّ حصة بريطانيا من تجارة السلع والخدمات مع الصين تراجعت في العام الماضي.

ما يريده ستارمر من الصين

من الصعب توقع أن تسعى بريطانيا لإحلال الصين محلّ الولايات المتحدة في علاقاتها الاقتصادية والتجارية، فلندن بنفوذها المالي العالمي و"علاقتها الخاصة" مع الولايات المتحدة لا تزال جهة يصعب تعويضها للولايات المتحدة، وحتى حين بدأ ترامب بفرض رسومه الجمركية على كل دول العالم، كانت بريطانيا أول دولة تحصل على امتياز اتفاق تجاري مع إدارته وبرسوم لا تزيد عن 10%.

وقد لخص رئيس الوزراء البريطاني أهداف زيارته إلى الصين بالقول في تصريحات صحافية: "أنا براغماتي، براغماتي بريطاني أطبّق المنطق السليم، ولذلك يسرّني أن لدينا علاقة جيدة مع الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والأمن والاستخبارات، وكذلك في التجارة والازدهار، لكن من المهم جداً أن نحافظ على هذه العلاقة الجيدة". لكنه أضاف: "لا معنى لأن ندفن رؤوسنا في الرمال عندما يتعلق الأمر بالصين. فمن مصلحتنا الانخراط معها من دون المساس بالأمن القومي، ولهذا السبب تمكّنا من وضع نهج متسق وشامل أشرتُ إليه في عدة مناسبات".

رغم ذلك، يجمع مراقبون على أن ما أثارتها إدارة ترامب من مخاوف في الاقتصاد العالمي هي التي تدفع حلفاء مقربين مثل كندا وفرنسا وبريطانيا وقريبا ألمانيا إلى طرق أبواب بكين. ومع ذلك تبدو نتائج هذه الزيارات مختلفة، فقد ضمِن رئيس الوزراء الكندي اتفاقاً تجارياً بين بلاده والصين بخصوص الرسوم الجمركية على بعض السلع، بينما لم تحقق زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الكثير. ويبدو كذلك أنّ واشنطن لا تنظر بعين الرضى إلى أي اتفاقات تجارية أو تحسن في العلاقات الاقتصادية بين شركائها الغربيين وبكين، لذلك هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، بما يعادل حظراً فعلياً، على جميع السلع والمنتجات الكندية الداخلة إلى الولايات المتحدة، إذا مضت كندا قدماً في اتفاقها التجاري مع الصين.

من المرجح ألا تسفر زيارة ستارمر لبكين رغم براغماتيتها عن اتفاق تجاري يغضب واشنطن، لكنها في الوقت ذاته تطرح إمكانية فتح الطريق مع بكين ليكون جاهزاً إذا تعقدت الأمور أكثر على جانبي الأطلسي.