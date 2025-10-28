- العلاقات التاريخية والتوترات الحدودية: بدأت العلاقات بين الهند والصين بصداقة قصيرة بعد استقلال الهند، لكنها توترت بعد سيطرة الصين على التبت عام 1950، وشهدت حربًا حدودية في الستينيات. استمرت التوترات خلال الحرب الباردة مع تقارب الهند من الاتحاد السوفييتي، وزادت السياسة الخارجية العدوانية للصين من شكوك الهند. - التعاون الاقتصادي والاعتماد المتبادل: رغم التوترات، تظل العلاقات الاقتصادية قوية، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للهند. تعتمد الهند على التكنولوجيا والمواد الصينية، بينما تستفيد الصين من السوق الهندية المتنامية. - مؤشرات على تحسن العلاقات والتحديات المستقبلية: شهدت الفترة الأخيرة خطوات لتحسين العلاقات، مثل تبادل الزيارات الدبلوماسية، لكن التحديات مثل الخلافات الحدودية والقيود التقنية تبقى قائمة. التوازن بين المصالح الاقتصادية والتوترات السياسية يحدد مستقبل العلاقات.

تربط الهند والصين علاقة معقّدة. فهذان البلدان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم هما خصمان إقليميان مباشران خاضا حربًا حدودية في ستينيات القرن الماضي، وقد بلغت العلاقات بينهما مستوى متدنّيًا منذ اشتباكات عام 2020 التي أدّت إلى مقتل جنود من الجانبين. ورغم ذلك، فإن بين البلدين روابط اقتصادية متنامية، إذ تمتلك الصين مجموعة من التقنيات والمواد الحيوية التي تحتاجها الهند لدعم طموحاتها الصناعية، بينما ترى الصين في الطبقة الوسطى المتنامية في الهند سوقًا استهلاكية جديدة مهمة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

منذ أن شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب

جذور التنافس التاريخي بين الهند والصين

حربًا تجارية ضد البلدين، كثّفت الهند والصين جهودهما لإصلاح العلاقات. ففي نهاية أغسطس/ آب، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الصين للمرة الأولى منذ سبع سنوات لحضور قمة أمنية، في أحدث إشارة إلى إعادة ضبط العلاقات مع الجار القوي. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أقلعت أول رحلة ركاب بين الهند والصين من كلكتا، بعد خمس سنوات من تعليق الرحلات المباشرة. ومن المتوقع أن يعزّز استئناف هذا الخط الجوي العلاقات الثنائية عبر تنشيط السياحة والتعليم والسفر التجاري بين البلدين.

تعود جذور التنافس بين الهند والصين إلى السنوات التي تلت استقلال الهند عام 1947. ففي البداية جمعت بينهما صداقة قصيرة، لكن عندما سيطرت الصين على التبت عام 1950 أصبح للبلدين أول حدود مشتركة في تاريخهما، ما أثار التوترات. وجاء قرار الهند منح اللجوء للدالاي لاما عام 1959 بعد فشل انتفاضة ضد الحكم الصيني ليشكّل أول مصدر رئيسي للخلاف. وبعد ثلاث سنوات، خاض الطرفان حربًا قصيرة حول الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا انتهت بانتصار حاسم للصين، بينما بقيت المطالبات المتنازع عليها في منطقتي أكساي تشين (غربًا) وأروناشال براديش (شرقًا) دون حل.

وظلت العلاقات متوترة خلال الحرب الباردة، إذ تقرّبت الهند من الاتحاد السوفييتي، الخصم آنذاك للصين. وخلال العقود الأخيرة، تقدّمت الصين بسرعة لتصبح القوة الاقتصادية المهيمنة بين البلدين، لكن فترة ما بعد الحرب الباردة شهدت أيضًا تخفيفًا في التوترات ونموًا في العلاقات التجارية. غير أن السياسة الخارجية العدوانية المتزايدة لبكين وتوسّع تدخلها في محيط الهند عبر مبادرة الحزام والطريق أثارا شكوك نيودلهي خلال العقد الماضي.

تدهور الثقة وتزايد القيود

بلغت العلاقات مستوى منخفضًا جديدًا بعد المواجهة الحدودية في منطقة دوكلام المتاخمة لبهوتان عام 2017. وأوقفت الهند منح التأشيرات السياحية للمواطنين الصينيين، وفرضت قيودًا على التكنولوجيا الصينية، وحظرت بيع معدات الاتصالات من شركة هواوي، وكذلك تطبيق تيك توك. وفي الآونة الأخيرة، شددت الهند الرقابة على الاستثمارات الصينية، فرفضت مقترحات استثمارية منفصلة بقيمة مليار دولار لكل من شركتي BYD وجريت وول موتور لإقامة مصانع في البلاد. كما دفعت التوترات المتجددة الهند إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي كانت علاقاتها مع الصين أيضًا في توتر متصاعد.

واستمرت الشكوك خلال الاشتباك القصير بين الهند وباكستان هذا العام، إذ زعمت باكستان أن طائرات J-10C الصينية الصنع استخدمت لإسقاط خمس مقاتلات هندية خلال النزاع. ورغم كل هذه الاحتكاكات، تبقى بين الهند والصين علاقة اقتصادية مهمة؛ فالصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة، بفضل الطلب الكبير على السلع الصينية. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 127 مليار دولار، منها 109 مليارات دولار صادرات صينية إلى الهند.

كيف تحتاج الهند إلى الصين؟

بحسب بلومبيرغ، تعتمد الطموحات الصناعية للهند بشكل متزايد على الوصول إلى التكنولوجيا الصينية. وقد استوردت الهند نحو 48 مليار دولار من الإلكترونيات والمعدات الكهربائية من الصين عام 2024، وهو ما يبرز اعتمادها الكبير على المكونات الصينية لتجميع الأجهزة الإلكترونية من الهواتف الذكية إلى شبكات الاتصالات. كما تستورد صناعة الأدوية الهندية معظم المواد الفعالة من الصين. وتعتمد الهند بشدة أيضًا على المغناطيسات الأرضية النادرة لتحقيق أهدافها الطموحة في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والإلكترونيات. وقد شكّلت القيود الصينية على صادرات هذه المواد تهديدًا بإيقاف قطاع السيارات الهندي.

ولا تقتصر حاجة الهند إلى الصين على السلع والمعدات فقط، بل تمتد إلى المهارات والمعرفة التقنية، خاصة في مجالات بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة النظيفة. هذه المجالات التي تفتقر فيها الهند إلى الخبرة المحلية وتجِد صعوبة في إيجاد بدائل، تدفع أكبر التكتلات الاقتصادية في البلاد إلى استكشاف شراكات مع الشركات الصينية.

فعلى سبيل المثال، زار الملياردير الهندي غوتام أداني الصين للقاء مسؤولي شركة CATL، أكبر مصنّع للبطاريات في العالم، كما أجرى محادثات أولية مع شركة BYD الصينية العملاقة في مجال السيارات الكهربائية حول شراكة محتملة في تصنيع البطاريات. كما عقدت شركة JSW المملوكة لرجل الأعمال سجان جندال صفقة مع شركة شيري أوتوموبيل الصينية للحصول على التكنولوجيا والمكونات اللازمة لخطتها في سوق السيارات الكهربائية.

كيف تحتاج الصين إلى الهند؟

من جهتها، لدى بكين دوافع قوية للحفاظ على علاقات جيدة مع الهند. فمع تباطؤ نموها المحلي، ترى الصين في السوق الاستهلاكية الهندية، التي يغذيها عدد سكان ضخم، واحدة من آخر أسواق التوسع المتبقية لها. ففي عام 2024، استوردت الهند وباعت نحو 156 مليون هاتف ذكي، وهو تبنٍّ رقمي هائل يمثل فرصة كبرى لشركات الهواتف الصينية مثل شاومي وفيفو وأوبو التي تهيمن على المبيعات الهندية.

كما أن الهند، كونها ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم بقرابة 4.3 ملايين سيارة ركاب مباعة عام 2024، تمثل هدفًا مغريًا. وقد أعلنت شركات السيارات الصينية، خصوصًا BYD، عن طموحاتها في الاستحواذ على ما يصل إلى 40% من السوق الهندية. إلى جانب ذلك، ضخّت عمالقة التكنولوجيا الصينية مليارات الدولارات في النظام البيئي للشركات الناشئة الهندية، إذ استثمرت شركات مثل علي بابا وتينسنت في مؤسسات هندية بارزة مثل Paytm وZomato وOla Electric وByju’s، مراهنةً على ازدهار الاقتصاد الرقمي الهندي وشهية المستهلكين. كما ترى الشركات الهندية فوائد في التعاون مع نظيراتها الصينية، ترى الشركات الصينية أيضًا ميزة في الشراكة مع شركات هندية لتجاوز التعقيدات التنظيمية والوصول إلى أحد أسرع الأسواق الاستهلاكية نموًا في العالم.

مؤشرات على تحسّن العلاقات

شهد العام الماضي تسارعًا في خطوات إصلاح العلاقات بين البلدين، مع تبادل الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى وتزايد التواصل بين رجال الأعمال. ففي يوليو/تموز، زار وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بكين للمرة الأولى منذ عام 2020. وفي أغسطس/آب، زار وزير الخارجية الصيني وانغ يي نيودلهي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وقد عبّر الجانبان عن روح جديدة من التعاون.

كما ظهرت مؤشرات أخرى على الانفراج، حيث خففت بكين القيود على صادرات اليوريا إلى الهند، وأعادت نيودلهي منح التأشيرات السياحية للمواطنين الصينيين. وجاءت خطوة كبيرة نحو تحسين العلاقات في 31 أغسطس/ آب عندما التقى مودي بالرئيس شي جين بينغ خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين. وبحسب مسؤول هندي رفيع، ناقش الزعيمان "سبل زيادة وتوازن التجارة الثنائية، وتعزيز العلاقات بين الشعوب، والتعاون بشأن الأنهار العابرة للحدود، ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك".

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أقلعت أول رحلة ركاب مباشرة منذ أكثر من خمس سنوات من الهند إلى الصين، في إشارة جديدة إلى دفء العلاقات. ومن المتوقع إطلاق المزيد من الرحلات المباشرة بين البلدين، إذ أعلنت شركة طيران شرق الصين عن تسيير رحلات بين شنغهاي ودلهي بدءًا من نوفمبر، بينما تعمل الخطوط الجوية الهندية (Air India) على خطة لإعادة الرحلات المباشرة أيضًا.

ورغم أن التقارب سبق بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب، فإن الانفراج يعود جزئيًا إلى تحوّل موقف الولايات المتحدة من الهند. ففي فترة ترامب الأولى، كانت واشنطن ترى في الهند شريكًا أساسيًا في مواجهة الصين، أما هذه المرة فقد تبنّى ترامب نهجًا أكثر صرامة تجاه نيودلهي، فرض عليها رسومًا جمركية مرتفعة، وانتقد حواجزها التجارية، وهاجم شرائها النفط الروسي الرخيص، ما وضع الهند والصين في زاوية متشابهة أمام حربه التجارية.

هل يمكن أن تصل العلاقات إلى مصالحة كاملة؟

هناك أسباب للشك في إمكانية تحقيق مصالحة كاملة بين البلدين، ولا توجد مؤشرات قوية على أن الهند تنوي رفع القيود التقنية والاستثمارية المفروضة على الصين قريبًا. فذكريات اشتباك 2020 ما زالت حاضرة في أذهان الطرفين، والخلافات الحدودية التي أشعلت تلك المواجهات ما زالت دون حل. وبالنسبة للهند، فإن الحذر مبرر، إذ إن الاعتماد المفرط على الصين قد يؤدي إلى تكرار هشاشات الماضي.

أما الصدمات التي ضربت سلاسل التوريد، من قيود المعادن النادرة إلى القيود على تصدير المكونات الأساسية، فأظهرت أن بكين يمكنها بسهولة قطع الإمدادات كما توفرها. أما بالنسبة للصين، فالمخاطر استراتيجية أكثر. فهي تدرك أن الهند تسير على نفس المسار التنموي الذي سلكته الصين سابقًا، أي استيراد المعرفة الأجنبية لتجاوز مراحل التطور الصناعي. وهذا يجعل بكين متحفظة في نقل الخبرات، خشية أن تتحوّل الهند لاحقًا إلى منافس مباشر في مجالات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات والتنقل النظيف.

ويكمن الرهان في ما إذا كانت الهند ستنجح في تأمين التكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهدافها المناخية وبناء حلول منخفضة التكلفة لمليار وأربعمئة مليون نسمة، أم أن الصين ستقيّد هذا الوصول لحماية هيمنتها العالمية. أما بالنسبة للشركات الصينية، فإن جاذبية السوق الهندية هائلة، لكنها تقترن أيضًا بمخاوف من أن تؤدي شراكات اليوم إلى خلق منافس قوي في الغد.

توازن المصالح أقوى من الحدود المتنازع عليها

تأتي إعادة التقارب بين الهند والصين في وقتٍ يشهد فيه النظام الدولي تحولات اقتصادية وجيوسياسية عميقة. فبينما تواجه الصين تباطؤًا في النمو وتحديات داخلية، تسعى الهند لملء فراغ التصنيع العالمي الذي خلّفته بكين بعد قيودها على التصدير وارتفاع التكاليف. هذا التوازن الجديد يجعل من التنافس بين البلدين جزءًا من إعادة توزيع القوة في آسيا. ويُنظر إلى التعاون الاقتصادي بين العملاقين كعامل استقرار محتمل في منطقة يعاد رسم موازينها بين الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. غير أن استمرار الخلافات الحدودية والتوجس الأمني المتبادل، إلى جانب التحالفات المتقاطعة، مثل الشراكة الهندية الأميركية مقابل التنسيق الصيني الروسي، يجعل العلاقة بين نيودلهي وبكين رهينة الحسابات الاستراتيجية أكثر من المصالح التجارية.