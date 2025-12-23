هل المبالغة في تمويل خطة 529 مقلقة؟

- تُعتبر خطط الادخار التعليمية 529 أدوات فعّالة لمواجهة ارتفاع تكاليف التعليم، حيث توفر مرونة في تغيير المستفيدين بين الأطفال، وتتيح تحويل الأموال غير المستخدمة إلى حساب Roth IRA وفق قانون SECURE 2.0، مما يخفف من مخاوف الادخار الزائد. - تتيح خطط 529 تحويل الأموال إلى حسابات ABLE للأفراد ذوي الإعاقة، مما يوفر مرونة إضافية لتغطية احتياجات متنوعة دون التأثير على المساعدات الحكومية، بشرط الالتزام بالحدود السنوية للمساهمات. - تكتسب خطط 529 أهمية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف التعليم، لكن عدم اليقين بشأن المسار الأكاديمي والسياسات المستقبلية يخلق تحديات في تحديد حجم الادخار المناسب.

تُعدّ خطط الادخار التعليمية من نوع 529 أدوات فعّالة لمساعدة العائلات على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التعليم. ومع ذلك، يتردد بعض الأشخاص في الاعتماد عليها، ويعود ذلك في الغالب إلى الخشية من الادخار المفرط. ويتمثل هذا القلق بأن أموال خطة 529 لا يمكن استخدامها إلا لتغطية نفقات تعليمية مؤهلة، وإلا تعرّض صاحب الحساب لغرامات ضريبية، غير أن تحديد حجم المبلغ المطلوب بدقة يُعد أمرًا صعبًا، خصوصًا في ظل عدم اليقين بشأن المسار التعليمي المستقبلي للأطفال.

كثير من الآباء يفتحون حسابات 529 لأطفالهم منذ الولادة، في وقت لا يمكن فيه التنبؤ بما إذا كان الطفل سيحصل على منحة دراسية، أو حتى ما إذا كان سيلتحق بالتعليم الجامعي أصلًا. ومع ذلك، تتيح هذه الخطط مرونة نسبية، إذ يمكن للآباء الذين لديهم أكثر من طفل تغيير المستفيد من الخطة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا لو تبقّت أموال في الحساب بعد تغطية جميع نفقات التعليم؟

تحويل أموال خطة 529 إلى حساب Roth IRA

بفضل قانون SECURE 2.0، أصبح من الممكن تحويل الأموال غير المستخدمة في خطة 529 إلى حساب Roth IRA، إلا أن هذا الخيار لا يُعد وسيلة للالتفاف على قواعد الادخار للتقاعد، إذ تخضع هذه التحويلات لشروط وضوابط صارمة. في ما يلي أبرز القواعد التي يجب مراعاتها عند تحويل أموال 529 إلى Roth IR، حيث يجب أن يكون حساب Roth IRA باسم المستفيد نفسه المعيّن في خطة 529، ويشترط أن تكون خطة 529 مفتوحة منذ 15 عامًا على الأقل، ولا يمكن تحويل المساهمات التي أُضيفت خلال السنوات الخمس الماضية، ولا الأرباح الناتجة منها، بحسب موقع "مورنينغ ستار".

كذلك تُحتسب المبالغ المحوّلة ضمن الحد السنوي لمساهمات حساب IRA، الحد الأقصى للتحويلات من 529 إلى Roth IRA هو 35 ألف دولار طوال حياة المستفيد، ويجب التحويل مباشرة من خطة 529 إلى حساب Roth IRA، ولا يُسمح بتحويل المبلغ إلى صاحب الحساب أولًا ثم إيداعه لاحقًا، ويشترط أن يكون لدى المستفيد دخل من عمل، إذ لا يمكن المساهمة في حساب Roth IRA من دون دخل مؤهل، ولا تنطبق حدود الدخل الخاصة بحسابات Roth IRA على تحويلات 529.

ورغم أن تجاوز قيود الدخل يُعد ميزة لأصحاب الدخل المرتفع، فإن القيود الأخرى المفروضة على هذه التحويلات تهدف إلى ضمان استخدام خطط 529 لأغراض التعليم كما هو مقصود. فالحدود السنوية والسقف الإجمالي للتحويلات مدى الحياة يمنعان استخدام هذه الآلية بكونها وسيلة لمضاعفة مدخرات التقاعد. ويساهم خيار تحويل الأموال غير المستخدمة في خطة 529 إلى حساب Roth IRA في تخفيف المخاوف المرتبطة بالادخار الزائد للتعليم. ومع ذلك، لا ينبغي التعويل على هذه الخطط بديلاً للادخار المباشر للتقاعد، بل يُنصح بتمويل حساب Roth IRA بشكل مستقل.

تحويلات 529 إلى حسابات ABLE

تُتاح للعائلات التي لديها طفل من ذوي الإعاقة إمكانية تحويل أموال خطة 529 إلى حساب ABLE، وهو أداة ادخارية ميسّرة ضريبيًا، تتيح تغطية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع الحفاظ على أهليتهم للحصول على المساعدات الحكومية. ويعتمد حساب ABLE على الإطار القانوني نفسه لخطط 529، ويعمل بطريقة مشابهة، إذ تُقدَّم المساهمات بأموال خاضعة للضريبة ضمن مجموعة محددة من خيارات الاستثمار، بينما تنمو الأرباح من دون ضرائب، وتكون السحوبات المعتمدة للنفقات المؤهلة معفاة ضريبيًا.

يمكن تحويل أموال من خطة 529 إلى حساب ABLE من دون غرامات ضريبية، على ألا يتجاوز المبلغ الحد السنوي لمساهمات ABLE، والبالغ 19 ألف دولار. ويشترط أن يكون حساب ABLE باسم المستفيد نفسه المحدد في خطة 529. وتقتصر أهلية حسابات ABLE على الأفراد الذين يعانون إعاقات كبيرة بدأ ظهورها قبل بلوغهم سن 46 عامًا. وتتميز هذه الحسابات بنطاق أوسع من النفقات المؤهلة، يشمل التعليم، والسكن، والرعاية الصحية، والتدريب والدعم الوظيفي، إضافة إلى الرسوم القانونية. وتؤكد هذه الآلية أن احتياجات الأفراد قد تتغير على مدار حياتهم بطرق غير متوقعة، ما يمنح العائلات مرونة إضافية في حال تشخيص المستفيد بإعاقة أو تعرّض لها نتيجة حادث أو إصابة.

لماذا تتزايد أهمية خطط 529؟

تأتي خطط الادخار التعليمية من نوع 529 في سياق اقتصادي يتّسم بارتفاع مستمر في تكاليف التعليم، ولا سيما التعليم الجامعي، بوتيرة تفوق معدلات التضخم العامة في معظم الاقتصادات المتقدمة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شهدت الرسوم الجامعية ونفقات المعيشة المرتبطة بالدراسة قفزات متراكمة خلال العقود الثلاثة الماضية، ما دفع العائلات إلى البحث عن أدوات ادخارية طويلة الأجل تجمع بين الكفاءة الضريبية والانضباط المالي.

في هذا الإطار، اكتسبت خطط 529 زخمًا متزايدًا باعتبارها إحدى أدوات التخطيط المالي الأسري التي تربط بين الادخار والاستثمار منذ المراحل المبكرة من حياة الطفل. ويعتمد نجاح هذه الخطط على عامل الزمن، إذ تسمح فترات الاستثمار الطويلة بتراكم العوائد المركّبة، ما يخفف نسبيًا من عبء التمويل المباشر للتعليم في المستقبل. غير أن هذا الامتياز ذاته يخلق معضلة اقتصادية جوهرية: عدم اليقين.

فقرارات الادخار لخطة تعليمية تمتد أحيانًا لأكثر من 15 أو 20 عامًا تُتخذ في بيئة تتسم بضبابية عالية، سواء على مستوى المسار الأكاديمي للطفل، أو سياسات التعليم، أو حتى هيكل سوق العمل نفسه. ومع توسّع البدائل التعليمية، مثل التعليم التقني أو المسارات غير الجامعية، وازدياد المنح الدراسية، بات احتمال بقاء فوائض مالية غير مستخدمة في حسابات 529 أمرًا واقعيًا، لا افتراضيًا.

من زاوية الاقتصاد السلوكي، يميل الآباء إلى المبالغة في الادخار لكونه استجابة دفاعية تجاه مخاطر المستقبل، خصوصاً في ظل غياب شبكات أمان عامة كافية لتغطية تكاليف التعليم العالي. لكن هذا السلوك يصطدم بقيود تشريعية وضريبية، إذ إن استخدام أموال 529 خارج الإطار التعليمي التقليدي كان، حتى وقت قريب، يترتب عنه تكاليف ضريبية وعقوبات تقلل من كفاءة هذه الخطط مقارنة بأدوات ادخارية أخرى.

من هنا، يمكن فهم التعديلات التشريعية الأخيرة، مثل السماح بتحويل جزء من الأموال غير المستخدمة إلى حسابات تقاعدية أو حسابات مخصصة لذوي الإعاقة، بوصفها محاولة لإعادة التوازن بين هدفين متعارضين: تشجيع الادخار للتعليم من جهة، ومنح الأسر مرونة مالية من جهة أخرى. فالسياسات العامة في هذا المجال لا تسعى فقط إلى دعم التعليم، بل إلى تحسين كفاءة تخصيص المدخرات الأسرية عبر دورة الحياة، بما ينسجم مع التحولات في أنماط العمل، والتعليم، والإنفاق الاجتماعي. وعليه، فإن النقاش حول الادخار المفرط في خطط 529 لا يُعد مسألة تقنية فحسب، بل يعكس تحديًا اقتصاديًا أوسع يتعلق بكيفية إدارة المخاطر طويلة الأجل للأسر، ودور السياسات الضريبية في توجيه السلوك الادخاري، وحدود التخطيط المالي في عالم سريع التغيّر.