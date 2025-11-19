هل أصبحت الأسهم الأميركية أسيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي وإنفيديا؟

- تشهد الأسواق قلقاً بسبب مخاوف انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب الاستثمارات من التريليون دولار، مما يثير تساؤلات حول عقلانية هذه الاستثمارات وتأثيرها على الشركات الكبرى مثل غوغل. - رغم تحذيرات قادة التكنولوجيا مثل سام ألتمان، يستمر التدافع للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع شكوك حول صفقات ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار مرتبطة بـ"أوبن إيه آي" وقدرة السوق على تحملها. - تعتبر "إنفيديا" محور الاهتمام، حيث يرتبط مصير القطاع بأدائها المالي المتوقع أن يؤثر على استثمارات الذكاء الاصطناعي، وسط قلق المستثمرين بشأن الإنفاق.

تنتاب الأسواق الأميركية والعالمية حالة من القتامة والتوجس لا يُعرف مصدرها بالضبط، لكنها ترتبط في الغالب بحبس الأنفاس، والتخوف من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي. فالحاصل أن الاستثمارات في هذا القطاع، التي تقترب من التريليون دولار، قد وصلت بالنسبة لكثيرين حد اللامعقول أو المغامرة غير المحسوبة، وبالرغم من ذلك ثمة شهية لدى الشركات الكبرى لضخ مزيد من الأموال كل يوم، حرصا على الحصول على نصيب من كعكة الذكاء الاصطناعي عندما تنضج عائداتها. اليوم تتعلق أنظار الأسواق بحدث مهم، حين تعلن "إنفيديا" عملاق الرقائق الإلكترونية نتائجها للربع الثالث، إذ إن تلك الأرقام ستكون رسالة واضحة حول اتجاه السفر لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.

ربما تمثل تصريحات سوندار بيتشاي، رئيس عملاق التكنولوجيا "ألفابت"، مالكة غوغل، أوضح المؤشرات الأخيرة في هذا الصدد، إذ اعترف في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" بأن ما يحدث في سباق الذكاء الاصطناعي حاليا ينطوي على درجة من "اللاعقلانية" وأن معظم الشركات، ومن بينها غوغل، سوف تتأثر إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي، كما انفجرت فقاعة الدوت كوم في مطلع الألفية، فانهارت شركات، وضاعت أموال مدخرين وصناديق معاشات.

لم تكن تحذيرات بيتشاي هي الأولى من نوعها، فقد سبقه إلى ذلك مؤسس "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، قبل حوالي ثلاثة أشهر، لكن ذلك لم يبطئ التدافع على الاستثمار في القطاع. وفي الوقت الراهن، يعرب بعض المحللين عن شكوكهم بشأن شبكة معقدة من صفقات بقيمة 1.4 تريليون دولار تُبرم حول "أوبن إيه آي"، التي يتوقع لها تحقيق إيرادات هذا العام أقل بألف مرة من حجم الاستثمارات المرتبطة بها.

ماذا بعد؟

يربط أغلب المحللين حالة التخوف والترقب في الأسواق على مدى الأسابيع الماضية بسؤال رئيسي مفاده: وماذا بعد؟ هل بلغ السوق مرحلة من التشبع باستثمارات الذكاء الاصطناعي التي تجعل المزيد منها مخاطرة غير مأمونة؟ وهل يمكن للمستثمرين الصغار والمتوسطين أن يتحملوا خسائر في حال انفجار الفقاعة كالتي يقدر عليها عمالقة التكنولوجيا؟

وللتذكير، فإن أسهم وصفقات الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من منتجات (مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، الرقائق، وتوليد الطاقة) هي التي تقود الأسواق الأميركية منذ بداية العام الجاري. لكن الأسابيع الأخيرة أصبحت أكثر قتامة على الجميع، وليس قصراً على أسهم التكنولوجيا الأميركية غير المربحة لأسابيع، ما يشير إلى أن المستثمرين، حتى الأكثر جرأة من مستثمري التجزئة، بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الضجة.

كل هذا يبدو مقلقا بما يكفي، لكن الاهتزازات لا تقتصر على أجزاء التكنولوجيا الأكثر سخونة أو المراهنات شبه المقامرة. فأسهم "ميتا"، مالكة فيسبوك، أصبحت مستقرة تقريبا منذ بداية العام، بعد أن فقدت ربع قيمتها منذ أغسطس/آب مع عزوف المستثمرين تجاه الإنفاق المتواصل على الذكاء الاصطناعي.

وامتد التوجس إلى قطاع العملات المشفرة التي وصلت لأسوأ حالاتها منذ أربعة أشهر، فقد انخفض سعر بيتكوين بنسبة 29% من أعلى مستوى لها وأصبحت في المنطقة السلبية منذ بداية العام. وحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز فإن التأثير انعكس في أسهم الشركات التي تعمل في شراء وتخزين البيتكوين مثل شركة "ستراتيجي" التي انخفض سعر سهمها بنسبة 30% منذ بداية العام وبنسبة 50% منذ ذروة أسعار الصيف، وحاول مؤسسها مايكل سايلور استعادة الثقة بنشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لسفينة غارقة مشتعلة، داعيا متابعيه للصمود.

البقاء للأقوى؟

نظريا بوسع عمالقة التكنولوجيا الصمود، وهو ما أشار إليه رئيس "ألفابت"، التي تضاعفت قيمتها السوقية بفضل تحدي الذكاء الاصطناعي خلال سبعة أشهر لتصل إلى 3.4 تريليونات دولار، وعلى الرغم من ذلك، وعندما سُئل عما إذا كانت غوغل قادرة على النجاة من انفجار محتمل لهذه الفقاعة، قال بيتشاي إن الشركة العملاقة قادرة على مواجهة العاصفة، لكنه أضاف "لا أظن أن أي شركة ستكون محصنة، ونحن من بينها".

لكن التأثير المقلق يمتد إلى قطاعات عديدة أخرى، فعلى مستوى المؤشرات، تراجعت الأسهم عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة وسط ضعف واسع. ويوم الاثنين الماضي، تراجعت أسعار أسهم 407 شركات، من بين الشركات الخمسمئة الممتازة المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وهو المؤشر الرئيسي لقياس صحة الاقتصاد الأميركي وأداء شركاته. كما تراجعت أسعار سندات الشركات، متأثرة بطفرة الاقتراض الضخمة من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وحسب تحليل لـ"فاينانشال تايمز"، اليوم الأربعاء، فإن "المستثمرين يدركون تماما أن هناك شيئا غير طبيعي، ويعرفون أيضا أنهم معرضون بشدة إذا سارت الأمور نحو الأسوأ"، لكن تأثير الأسوأ لن يكون بالدرجة نفسها على المستثمرين الأقوياء والأثرياء والمستثمرين الضعاف أو صغار المستثمرين.

تأثير "إنفيديا"

يجادل كثير من المحللين الآن بأن مصير قطاع التكنولوجيا بات مرتبطا بشركة واحدة هي إنفيديا، إذا صعت صعد، وإذا تراجعت تراجع. وحين تكشف "إنفيديا" عن عائداتها مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك ستحدد ردة الفعل مصير المليارات التي جرى استثمارها أو سيجري استثمارها في هذا القطاع. ويتوقع المحللون أن تظهر شركة الرقائق العملاقة نموا يزيد عن 50% في كل من صافي الدخل والإيرادات خلال الربع المالي الثالث. والسبب واضح نسبيا: فمن المتوقع أن تزيد شركات مايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وميتا -التي تمثل مجتمعة أكثر من 40% من مبيعات إنفيديا- إنفاقها على الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% خلال الأشهر الـ12 المقبلة ليصل إلى 440 مليار دولار.

وتنقل "بلومبيرغ" عن مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في شركة جونز تريدينغ قوله: "لقد سعى اللاعبون في مجال الذكاء الاصطناعي باستمرار إلى رفع سقف التوقعات، والآن عليهم ليس فقط تحقيق الأرقام، بل الاستمرار في تلبية توقعات السوق المتزايدة". وأضاف: "إنها لعبة خطيرة بالنسبة للشركات العامة".

طالما تلتزم الشركة بأهدافها، يجب أن تستفيد "إنفيديا". وإذا كانت "إنفيديا" في وضع جيد، فعادة ما يشعر سوق الأسهم بذلك، لأنها صاحبة الوزن الأكبر في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500)، ومحور تجارة الذكاء الاصطناعي التي دفعت مؤشرات الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية خلال العام الماضي. لكن مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتراجع أسهم "إنفيديا" بأكثر من 12% منذ بلوغها ذروتها قبل أربعة أسابيع، سيبقى الرهان متمثلاً في كيفية قراءة النتائج التي ستعلنها "إنفيديا".