هكذا يمكنكم ترقية مقاعد السفر من الدرجة الاقتصادية إلى البزنس

من منا، لا يرغب في السفر على درجة رجال الأعمال؟ إلّا أنّ التكاليف المرتفعة للحصول على هذه التذاكر، تشكل عائقاً أمام هذه الفرصة والتجربة، نظراً إلى ما تتمتع به درجة رجال الأعمال من مميزات، إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ السفر الاقتصادي، قد يجعل حلم السفر بدرجة رجال الأعمال صعباً. الكثير من شركات الطيران، تقدم عروضات لترقية رحلات السفر، فيما شركات أخرى، لديها خدمات مميزة للدرجات الاقتصادية

فقد بدأت شركات الطيران الكبرى بتقديم نماذج هجينة مثل "بريميوم إيكونومي" والترقيات المدفوعة، والخيارات الخاصة لعملاء برامج الولاء، ما يمنح الركاب المسافرين على الدرجة الاقتصادية فرصة الاستمتاع بمساحة أكبر للمقاعد، وجبات محسنة، وأولوية في الخدمات دون تكاليف درجة الأعمال الكاملة. ويأتي هذا التحوّل استجابةً لتوقعات المسافرين الذين يبحثون عن توازن بين التكلفة والراحة، خصوصاً في الرحلات الطويلة بين القارات.

أفضل شركات الطيران

تقدم مجموعة من شركات الطيران، نماذج مختلفة ومتطورة داخل فئة الطيران الاقتصادي تقترب في مستواها من تجربة درجة رجال الأعمال، ومن دون تسديد رسوم إضافية أيضاً، وهي ميزة طورتها الشركات تعرف باسم "درجة رجال الأعمال الاقتصادية المميزة". من أبرز هذه الشركات، الطيران القطري، والذي حاز عدة جوائز، تظهر نمط الرفاهية والفخامة سواء في درجة رجال الأعمال، أو حتى في الطيران الاقتصادي.

فضلاً عن ذلك، طورت شركة طيران الإمارات، التي توفر مقاعد أوسع، ومساحة واسعة خدمات ضيافة محسّنة، مع إمكانية الترقية باستخدام أميال برامج الولاء، ما يجعل التجربة أقرب لدرجة الأعمال بكلفة أقل. كما تبرز شركة طيران سنغافورة، والطيران الياباني، في قائمة الشركات التي تسمح عبر السفر الاقتصادي خوض تجرية استثنائية لا تقارن حتى بالسفر على متن شركات أخرى على درجة رجال الأعمال. هذا النموذج توفر خيارات طعام أفضل، وخدمات إضافية، ما جعل الطيران الاقتصادي خياراً عملياً في العديد من الرحلات.

السفر على درجة الاقتصاد الممتاز

تُقدّم درجة الاقتصاد الممتاز (بريميوم إيكونومي) تجربة وسط بين السفر الاقتصادي ودرجة رجال الأعمال، حيث يحصل المسافر على مقاعد أوسع، وخدمة طعام أفضل، وترفيه أفضل، مما يجعل الرحلة الطويلة أكثر راحة وإنتاجية. ولحجز هذه الدرجة بأسعار منخفضة، يمكن اتباع عدة استراتيجيات مثل الشراء المبكر للتذاكر قبل أشهر، متابعة عروض شركات الطيران على مواقعها الرسمية أو عبر النشرات البريدية، استخدام أميال برامج الولاء للترقية، متابعة فترات التخفيضات الموسمية، الاستفادة من الترقيات المدفوعة عند تسجيل الوصول أو المزادات الخاصة بالترقية. يمكن للمسافر من خلال هذه الطريقة، الحصول على تجربة شبه رجال أعمال من دون دفع التكلفة الكاملة لهذه الدرجة، مع الجمع بين الراحة والتوفير المالي في الوقت نفسه.

الحصول على الترقية المجانية

يمكن للمسافر الاستفادة من عروض خاصة أو ترقيات عند الحجز بمناسبة الأعياد، فإن كنتم تخططون للاحتفال بمناسبة ذكرى عيد مولدكم، من خلال السفر والسياحة، يمكن تسجيل البيانات لدى بعض شركات الطيران، التي تسمح من خلال برامج معينة، بترقية تذكرة السفر بسبب الزواج أو عيد الميلاد.

بعض شركات الطيران مثل Emirates Skywards وSingapore Airlines KrisFlyer وAir Canada Aeroplan، تمنح أميالًا إضافية أو ترقيات مخفضة أو حتى مجانية للمسافرين المسجلين في هذه البرامج. كما تقدم بعض شركات الطيران عروضاً موسمية أو تخفيضات شخصية قرب تاريخ ميلاد المسافر، قد تشمل ترقية إلى Premium Economy أو درجة رجال الأعمال بأسعار مخفضة. وللاستفادة القصوى، يُنصح بتسجيل تاريخ الميلاد في الحساب، متابعة العروض عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات الرسمية، الاستفادة من الترقيات المدفوعة الرمزية التي يقدمها موظفو الشركة أحيانًا تقديراً للمسافر في هذه المناسبة.

توظيف الذكاء الاصطناعي في السفر

أصبح بإمكان المسافر اليوم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على تذاكر درجة رجال الأعمال أو تجربة شبه رجال الأعمال بأسعار منخفضة. تستخدم أدوات مثل AirHint وAirTrackBot وGoogle Flights تقنيات تحليل البيانات والتنبؤ بأسعار الرحلات، لتقديم توصيات حول أفضل وقت للحجز، سواء للترقية المدفوعة أو الحصول على Premium Economy بأسعار مخفضة.

كما تتيح بعض التطبيقات والبرامج الذكية متابعة العروض الفورية وتحليل خيارات المقاعد، بالإضافة إلى الاستفادة من أميال برامج الولاء لترقية التذكرة الاقتصادية. من خلال هذه الأساليب، يمكن للمسافر حجز رحلة تجمع بين الراحة والإنتاجية والتوفير المالي، مع تجربة قريبة من مستوى رفاهية درجة رجال الأعمال، من دون تحمل التكلفة الكاملة للدرجة العليا.