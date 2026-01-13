هكذا يمكنكم تخفيض تكاليف السفر 30% في يناير

- فرص السفر الاقتصادية في يناير: يعتبر يناير وقتًا مثاليًا للسفر بأسعار منخفضة، حيث تنخفض تكاليف الطيران والإقامة بعد موسم الأعياد، مما يتيح للمسافرين تقليص تكاليف رحلاتهم بنسبة تصل إلى 30% أو أكثر. - استخدام التكنولوجيا للحصول على أفضل الصفقات: تفعيل تنبيهات الأسعار عبر تطبيقات مثل "سكاي سكانر" و"غوغل فلايتس" يساعد في الحصول على عروض مميزة دون البحث المستمر. - استراتيجيات ذكية لتوفير التكاليف: تشمل المرونة في تواريخ السفر، البحث عن مطارات بديلة، واستغلال أخطاء التسعير للحصول على تذاكر مخفضة.

من منا لا يحب السفر وزيارة الكثير من المناطق والمدن حول العالم؟ لكن تكاليف الرحلات تشكل عائقاً أمام الكثير من السياح، خاصة مع ارتفاع أسعار التذاكر والرحلات عموماً. وعادة مع حلول شهر يناير/كانون الثاني، تفتح أبواب السفر أمام المسافرين الباحثين عن تجارب جديدة بأسعار أقل، إذ تُعد هذه الفترة من أرخص أوقات العام للسفر في كثير من الوجهات العالمية. فبعد انتهاء ذروة موسم الأعياد ورأس السنة، تُسجّل شركات الطيران والفنادق انخفاضات ملموسة في الأسعار بنسب تراوح بين 20% إلى 50% بحسب إحصاءات سبق أن نشرتها مؤسسة "ستاتيستا" (Statista)، بما يتيح للمسافر الذكي تقليص تكاليف الرحلة بنسبة تصل إلى 30% وأكثر، إذا عرف كيف يحجز ومتى.

وفيما تشير بيانات شركات السفر والسياحة إلى أن أسعار تذاكر الطيران إلى بعض الوجهات الأوروبية والآسيوية انخفضت بالفعل بنسب تفوق 30%، تأتي هذه الانخفاضات ضمن ما يطلق عليه حملات "موسم الموجة" (Wave Season) التي تستمر من يناير حتى مارس/آذار، أحدَ أهمِّ مواسم التخفيضات السنوية في عالم السفر، حيث تقدم خطوط الطيران والرحلات البحرية عروضاً جذابة تشمل اقتطاعات على التذاكر وإضافات مجانية وباقات شاملة.

تشغيل التنبيهات في تطبيقات السفر

صحيح أن هذه الخاصية قد لا تكون حديثة أو جديدة عند الكثير من السياح، لكن تفعيلها عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة بالرحلات، ستساعد كثيراً في الحصول على أفضل الصفقات. فإذا كنتم تبحثون عن تذاكر طيران أو حجوزات فنادق بأسعار مخفّضة خلال شهر يناير، فإن واحدة من أقوى الأدوات التي يمكنك استخدامها هي تنبيهات الأسعار (Price Alerts)، وهي خدمة تقدمها العديد من تطبيقات السفر التي تراقب سعر الرحلة أو الفندق الذي ترغبون فيه، ثم تُرسل إليكم إشعاراً عندما ينخفض السعر إلى مستوى مناسب أو عندما تظهر صفقة جيدة، ما يعني أنكم لن تحتاجوا إلى البحث المتكرر يدوياً كل يوم، بل ستحصلون على أحدث العروض فور توافرها.

من بين أشهر التطبيقات التي توفر هذه الخدمة، هناك "سكاي سكانر" (Skyscanner) الذي يتيح تفعيل تنبيه الأسعار لأي رحلة محددة، بحيث تصلكم رسالة أو إشعار عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق عند انخفاض السعر بنسبة قد تصل إلى 10–30% أو أكثر، و"غوغل فلايتس" (Google Flights) الذي يرصد اتجاهات الأسعار، و"هوبر" (Hopper) الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بانخفاض الأسعار ويوصي بالوقت الأنسب للحجز، ما يتيح الاستفادة من اقتطاعات إضافية تصل أحياناً إلى 30% أو أكثر.

وجهات السفر الأوروبية

من ضمن الصفقات الرابحة، ولزيارة أكبر عدد من الدول الأوروبية، من الضروري السفر خلال يناير وحجز رحلات داخلية للانتقال من مدينة إلى أخرى. فهذا الشهر يُعتبر من أفضل أوقات السفر إلى أوروبا إذا كنتم تبحثون عن تذاكر طيران منخفضة بشكل استثنائي، إذ تنخفض الأسعار أحياناً حتى 50% مقارنة بأسعار ذروة موسم العطلات بسبب انخفاض الطلب بعد نهاية أعياد الميلاد ورأس السنة.

في داخل أوروبا، تبدأ الأسعار بالانخفاض خلال الشهر الأول من العام، ويمكن أن يصل سعر التذكرة في الطيران الداخلي بين منطقة وأخرى، إلى 20 يورو أو 24 دولاراً، حتى إنه يمكن الحصول على رحلات داخلية منخفضة التكلفة بأسعار تبدأ من 10–15 يورو عبر شركات الطيران الاقتصادي مثل "راين إير" (Ryanair) و"إيزي جت" (EasyJet) و"ويز إير" (WizzAir(، خاصة إذا تم الحجز مبكراً واختيار أيام السفر منتصف الأسبوع، مع تجنّب عطلات نهاية الأسبوع. كما توفر بعض هذه الشركات عروضاً خاصة أو تذاكر مجانية تقريبية عبر برامج الولاء. وإضافة إلى ذلك، يمكن البحث عن حزم السفر الشاملة (رحلة السفر مع الفندق) للحصول على اقتطاعات أكبر، بما يجعل يناير فرصة مثالية لتجربة أوروبا بتكاليف منخفضة جداً من دون التضحية بالراحة أو جودة الرحلة.

الاستفادة من أخطاء عروض السفر

كثيراً ما يمكن لشركات الطيران أن تُخطئ في تسعير التذاكر، وهي فرصة مناسبة لاصطياد الفرصة وحجز مقعد على متن إحدى ناقلاتها. وتُعرف هذه العملية باسم "أخطاء التسعير" (Flight Error Fares)، وهي تمثل فرصة ذهبية لتوفير مئات الدولارات على تذاكر الطيران. وهذه الأخطاء تحدث عندما تُعلن شركات الطيران أسعاراً غير دقيقة بسبب خلل تقني أو بشري، ما يؤدي أحياناً إلى عرض رحلات بنصف السعر أو أقل من المعتاد.

ومواقع مثل "سيكريت فلاينتغ" (Secret Flying) و"ذي فلايت ديل" (The Flight Deal) تراقب هذه الأخطاء باستمرار وتُعلنها فور ظهورها، وغالباً لفترة قصيرة جداً قبل تصحيح السعر. وللاستفادة من هذه العروض، يُنصح بتفعيل تنبيهات البريد الإلكتروني أو التطبيقات الخاصة بهذه المواقع، والتحرك سريعاً عند ظهور أي خطأ في السعر، لأن الصفقات عادة ما تُغلق خلال ساعات أو أيام. ومع انخفاض الطلب في يناير بعد موسم الأعياد، تزداد فرص ظهور أخطاء التسعير أو تخفيضات كبيرة غير متوقعة، بما يجعلها الوقت الأمثل للحجز بأسعار مغرية جداً، وأحياناً بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر من السعر الأصلي.

الجمع بين عدة ميزات

يبقى من المهم عند السائح العملُ وفق استراتيجيات تساعده في الحصول على أفضل الأسعار في يناير، إذ ينصح خبراء السياحة، بأهمية الجمع بين تنبيهات الأسعار والمرونة في التواريخ والبحث عن مطارات بديلة والحزم المتكاملة للطيران والفنادق يمثل استراتيجية ذكية وفعّالة لتوفير مئات الدولارات. ومن خلال تنبيهات الأسعار (Price Alerts)، تصلكم إشعارات فورية عند انخفاض سعر الرحلة أو الفندق الذي ترغبون فيه، من دون الحاجة إلى البحث المستمر يومياً.

ومع المرونة في التواريخ، يمكنكم اختيار الأيام الأرخص للسفر ضمن نطاق أسبوع أو أكثر، بما يساعد في العثور على اقتطاعات كبيرة بعد موسم الأعياد. وإضافة إلى ذلك، البحث عن مطارات بديلة قريبة من وجهتك قد يكشف عن رحلات أرخص بكثير من المطار الرئيسي، خصوصاً مع شركات الطيران منخفضة التكلفة. وأخيراً، الاستفادة من الحزم المتكاملة للطيران والفنادق على مواقع مثل "إكسبيديا" (Expedia) أو "بوكينغ" (Booking)، فهي تتيح لكم حجز كل شيء بسعر أقل من حجز كل عنصر على حدة، مع إمكانية إلغاء مجاني أحياناً للحصول على أفضل صفقة. وبهذه الطريقة، يمكن أن تنخفض تكاليف السفر في يناير بشكل ملحوظ وتصبح رحلتك أكثر اقتصادية ومرونة.