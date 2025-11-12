هكذا يدفع الاقتصاد البريطاني ثمن حظر عمل طالبي اللجوء

- يعاني الاقتصاد البريطاني من خسائر بسبب منع طالبي اللجوء من العمل، مما يؤدي إلى إنفاق حكومي ضخم على الإعاشة المؤقتة وحرمان الاقتصاد من عوائد ضريبية ومهارات ضرورية. - تقرير مؤسسة الصحة النفسية البريطانية يشير إلى أن السماح لطالبي اللجوء بالعمل يمكن أن يوفر مليارات الجنيهات سنوياً ويعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويخفف الضغط على خدمات الصحة العامة. - تقرير منتدى اللاجئين والمهاجرين يدعو إلى إنهاء الاعتماد على الفنادق المؤقتة وتوجيه الموارد نحو إسكان مجتمعي مستدام، مؤكداً أن الحل يبدأ بمنح طالبي اللجوء الحق في العمل.

يتكبد الاقتصاد البريطاني خسائر مليارية بسبب منع طالبي اللجوء من العمل، فيضطر الآلاف منهم إلى العيش في عزلة قسرية بينما يملكون القدرة على الإنتاج ويُمنعون من هذا الحق، وينتظرون قراراتٍ تمتدّ لشهور وربما لسنوات، يتلقّون خلالها بدلاً لا يتجاوز سبعة جنيهات في اليوم، فيما تُنفق الحكومة المليارات على فنادق مؤقتة، وتزداد خسارة الاقتصاد من اليد العاملة المجمّدة ومن الضرائب الضائعة.

وفقاً لتحالف "ارفعوا الحظر" (Lift the Ban) الذي تقوده منظمة ريفيوجي آكشن (Refugee Action) بدعم من أكثر من ثلاثمائة جهة بريطانية، فإنّ السماح لطالبي اللجوء بالعمل ليس مطلباً إنسانياً فحسب، بل قرار اقتصادي عملي تدعمه 81% من الرأي العام البريطاني. ويُحذّر التحالف من أنّ إبقاء عشرات الآلاف في بطالة قسرية يحرم الدولة عوائد ضريبية كبيرة، ويُبقي على فاتورة إعاشة بمليارات الجنيهات، بينما يخسر سوق العمل البريطاني مهارات ضرورية في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والخدمات.

وفي شهادة نُشرت على موقع حملة "ارفعوا الحظر"، قالت روز، وهي تنتظر بتّ طلب لجوئها منذ عامين: "لا أريد أي صدقات ولا ملابس مستعملة. أريد أن أعمل، أن أُطعم أولادي من جهدي، وأن أُثبت لهم أنني قادرة". وكلماتها تلخّص المأزق الإنساني والاقتصادي معاً: دولة تدفع تكاليف البطالة وأناس يريدون أن يعملوا ويقدّموا ما لديهم.

أرقام تكشف الاقتصاد البريطاني المعلّق

وفق تقرير لمؤسسة الصحة النفسية البريطانية (Mental Health Foundation) نشرته في إبريل/ نيسان 2025، تبيّن أنّ منح طالبي اللجوء حق العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبهم يمكن أن يوفّر 4.4 مليارات جنيه إسترليني من إنفاق الاقتصاد البريطاني الحكومي سنوياً، ويضيف نحو مليار جنيه للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 880 مليون جنيه من الضرائب الجديدة، وفقاً لتقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR).

وأشار التقرير إلى أنّ سياسة المنع الحالية لا تضرّ الاقتصاد البريطاني فحسب، بل تخلق أزمة صحية موازية، إذ تؤدي البطالة القسرية إلى فقدان الثقة بالنفس والعزلة وزيادة معدلات الاكتئاب، ما يضاعف الضغط على خدمات الصحة النفسية العامة. ورأى المدير التنفيذي للمؤسسة، مارك رولاند، أنّ "الحق في العمل بعد ستة أشهر خطوة منطقية يستفيد منها الجميع من طالبي اللجوء إلى الحكومة والمجتمع"، مضيفاً أنّ "استمرار الحظر لا يُبرَّر بأي منطق اقتصادي أو اجتماعي، وأن فكرة أنّ منح حق العمل يشكّل عامل جذب للاجئين ما هي إلا خرافة بلا دليل واقعي".

أما تحليل تحالف "ارفعوا الحظر" فقد ذهب أبعد من ذلك، إذ أظهر أنّ رفع القيود عن العمل في الاقتصاد البريطاني يمكن أن يوفّر على الحكومة 6.7 مليارات جنيه سنوياً ويضيف 1.6 مليار جنيه للناتج المحلي و1.3 مليار جنيه من الضرائب الجديدة. كذلك حذّر التحالف من أنّ استمرار المنع يُفاقم أزمة نقص اليد العاملة التي تواجهها الشركات البريطانية، إذ أقرّ اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) بأنّ أكثر من ثلث الشركات لم تتمكن من تلبية الطلب في السوق بسبب العجز في العمالة. وبدورها، نبّهت السلطات المحلية (LGA) إلى أنّ البلديات تتحمّل عبئًا ماليًا متزايدًا لتوفير السكن والخدمات لطالبي اللجوء غير القادرين على إعالة أنفسهم، ما يجعل النظام الحالي مكلفًا وغير فعّال على المستويين الوطني والمحلي.

رامفل: الخلل سياسي والنتائج اقتصادية

وقال نيك بيلز، رئيس قسم الحملات في منتدى اللاجئين والمهاجرين في إسكس ولندن (RAMFEL)، في ردّه على استفسارات "العربي الجديد"، إنّ منح طالبي اللجوء الحق في العمل يمثل "خطوة محورية نحو نظام أكثر عدلاً وإنصافاً"، بيد أنّه أشار إلى أنّ العقبات السياسية والتشريعية ما زالت تحول دون هذا الإصلاح رغم الدعم الشعبي الواسع له.

وأوضح بيلز أنّ الحكومات المتعاقبة تكرّر الأخطاء نفسها بحق الاقتصاد البريطاني عبر اتباع سياسات لجوء قاسية وغير فعّالة، وقال: "السماح لطالبي اللجوء بالعمل في أثناء دراسة طلباتهم يحظى بتأييد شعبي ويُحقق وفورات مالية ويعزّز التماسك الاجتماعي. العائق الوحيد أمام هذا القرار الإنساني والعقلاني هو خوف الحكومة من أن تُتهم بأنها متساهلة في ملف اللجوء". وأضاف بيلز أنّه ما لم تتبنَّ الحكومة إصلاحات مبنية على الأدلة والوقائع، فإنّ حالة الخلل الراهنة ستستمر، مع استمرار معاناة الأفراد العالقين في النظام الحالي بينما يتحمّل دافعو الضرائب التكلفة.

وعن الأثر الاقتصادي المحتمل، قال بيلز إنّ السماح لطالبي اللجوء بالعمل وتقليص الاعتماد على الفنادق يمكن أن يوفّر للحكومة مئات ملايين الجنيهات سنويًا، إذ تشير تقديرات مستقلة إلى أن الإيرادات الضريبية قد ترتفع بنحو 650 مليون جنيه إسترليني سنوياً إذا رُفع الحظر. وأشار بيلز إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يوصي، عبر توجيهات شروط الاستقبال، بمنح طالبي اللجوء حق العمل بعد تسعة أشهر من تقديم طلباتهم، فيما تُجيز دول مثل ألمانيا والبرتغال هذا الحق في وقت أبكر بكثير، ما أظهر أثراً إيجابياً على معدلات الاندماج والمردود الاقتصادي من دون أي زيادة تُذكر في أعداد طالبي اللجوء.

وأضاف أنّ المملكة المتحدة تبقى من أكثر الأنظمة الأوروبية تقييداً في هذا الجانب، إذ لا تسمح بالعمل إلا بعد مرور 12 شهراً، وتحت شروط مقيّدة بنوع الوظائف المدرجة في قوائم محددة مسبقاً، الأمر الذي يُفرغ هذا الحق من مضمونه العملي. وختم بيلز بالقول إنّ "الربط المتكرّر بين منح طالبي اللجوء حق العمل وما يُسمّى "عامل الجذب" هو خطاب سياسي أكثر منه استناداً إلى واقع اقتصادي، فالدول التي تبنّت سياسات أكثر مرونة، مثل ألمانيا والبرتغال، لم تشهد زيادات استثنائية في أعداد المتقدمين للجوء، بل استفادت من مساهماتهم في سوق العمل".

فنادق اللجوء: اقتصاد مهدور وراء الأبواب المغلقة

أمس الثلاثاء، كشف التقرير الكامل لمؤسسة منتدى اللاجئين والمهاجرين في إسكس ولندن (RAMFEL) بعنوان "الربح من البشر: داخل فنادق اللجوء البريطانية"، كيف تحوّل نظام إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا إلى قطاع ربحي ضخم تُغذّيه العقود الحكومية الطويلة مع شركات خاصة مثل كليرسبرينغز ريدي هومز وسيركو وميرز. وأظهر التقرير، الذي استند إلى أكثر من عامين من العمل الميداني والشهادات، أنّ نحو 75% من المقيمين في تلك الفنادق قدّموا شكاوى دون أي استجابة، فيما حققت الشركات الثلاث مجتمعة أكثر من 380 مليون جنيه إسترليني من الأرباح منذ عام 2019.

ودعت المؤسسة الحكومة إلى إنهاء الاعتماد على الشركات الخاصة والفنادق المؤقتة، وإعادة توجيه الموارد نحو إسكانٍ مجتمعي مستدام، مؤكّدة أنّ الحل الحقيقي يبدأ بمنح طالبي اللجوء الحق في العمل. فبالنسبة إلى "رامفل"، لا يمكن فصل أزمة الإسكان عن أزمة السياسات الاقتصادية التي تمنع الناس من الإسهام في الاقتصاد، بينما تُهدر أموال دافعي الضرائب على نظامٍ لا ينتج إلا الانتظار.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ تكلفة الإيواء في الفنادق بلغت 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وحدها، وهي مبالغ كان يمكن أن تُعاد استثمارها في برامج اندماج وتشغيل تخلق دورة اقتصادية منتجة بدل إعاشة طويلة مكلفة. أما من زاوية سوق العمل، فإنّ وزارة المالية البريطانية تُقرّ بوجود نقصٍ حاد في اليد العاملة، خصوصاً في مجالات الرعاية والصناعات الخدمية، مع ذلك يُمنع عشرات الآلاف من اللاجئين المؤهلين من العمل القانوني بسبب القيود المفروضة على طالبي اللجوء. فما تبدو سياسة لجوء صارمة، هي في الواقع سياسة اقتصادية خاسرة.