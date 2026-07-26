هكذا غيّرت حرب إيران سوق العقارات في دبي

- تمكن البريطاني ستيف من الانتقال إلى منزل جديد في دبي بفضل انخفاض الإيجارات بنسبة 15% نتيجة التغيرات في سوق العقارات الناجمة عن الحرب في المنطقة. - شهدت دبي تقلبات في سوق العقارات، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 5-20% بعد ارتفاعها بنسبة 82.9% منذ 2021، بينما أعلنت "إعمار" عن مشروع بقيمة 55 مليار دولار، مما يعكس الثقة في السوق. - انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 31% في الربع الثاني من 2026، لكن هناك تحسن في الطلب المحلي، مع توقعات بعودة الطلب الخارجي تدريجياً.

تمكّن البريطاني ستيف من الانتقال الى منزل جديد في حيّ في دبي كان يُعدّ بعيد المنال بالنسبة إليه، مستفيداً من التقلّبات التي طرأت على قطاع العقارات بسبب الحرب الدائرة في المنطقة منذ 28 فبراير/شباط الماضي. ويقول البريطاني البالغ 35 عاماً، والذي يقدّم نفسه باسم مستعار لحساسية الموضوع، إنه عندما قدِم للاستقرار في الإمارة الخليجية قبل عام في ذروة السوق العقارية، "كان من الصعب جداً إيجاد سكن في هذا الحي، وكانت الإيجارات ترتفع بشكل هائل".

أما اليوم، فتمكّن ستيف الذي يعمل في مجال الإعلام من إيجاد شقة أكبر وأقرب إلى مكان عمله، وبإيجار يقلّ بنحو 15% عن إيجار الشقة السابقة. وشهد سوق العقارات في دبي نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بتدفّق الوافدين والأثرياء الذين جذبتهم البيئة التي توفرها دبي، من جودة الحياة والخدمات المتطورة إلى النظام الضريبي المحدود.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات في دبي بعد الهجمات؟ كيف أثرت التقلبات الأخيرة على قدرة المشترين على التفاوض في سوق العقارات بدبي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لكن هذا الازدهار تعرّض لانتكاسة بعدما اهتزت صورة دبي بوصفها وجهة جذابة وآمنة، بعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران باتجاه الإمارات على مدى أسابيع في بداية الحرب التي اندلعت بهجوم إسرائيلي أميركي على إيران في 28 شباط/ فبراير. وأصابت الهجمات الإيرانية مواقع بارزة في دبي مثل فندق برج العرب وجزر نخلة جميرا الاصطناعية، ما كان مفاجئاً، بل صادماً، لسكان المدينة الذين يشكّل الأجانب 90% منهم.

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ورغم أن تجدّد القتال بين إيران والولايات المتحدة في السابع من يوليو/ تموز لم يصل إلى الإمارات التي بقيت هذه المرّة خارج نطاق الردّ الإيراني على القصف الأميركي، إلا أن صورتها اهتزّت، وفق ما تقول مستشارة في مجال العقارات في دبي. وتقول المستشارة التي فضّلت عدم كشف هويتها، لوكالة فرانس برس، إن "شعار دبي القائم على الأمن والأمان دُمّر الى حدّ ما مؤقتاً".

وتشير إلى أنها لاحظت انقساماً في الآراء بين من "يعتقدون أن هذا الوضع زعزع استقرار المنطقة لفترة طويلة، وأن تعافيها سيستغرق وقتاً. فيما يرى آخرون أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار". وتوضح أن العملاء لم يختفوا تماماً من السوق في دبي، لكن مساحة التفاوض اتسعت، إذ بات المشترون أقدر على التفاوض بعدما كان البائعون يتمتعون بموقف أقوى، مضيفة أن "المشتري أصبح صاحب الكلمة العليا".

تقلّبات السوق في دبي

وانخفضت أسعار العقارات في دبي بنسبة تراوح بين 5 و20% بحسب الحي، بعد أن ارتفعت بمعدّل 82.9% منذ عام 2021، وفق شركة "نايت فرانك" البريطانية للاستشارات العقارية. ومرّت سوق العقارات في الإمارة بتقلبات أخرى في السابق، ولا سيما خلال الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كوفيد-19.

تغيرات أسعار العقارات في دبي أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وفي مؤشر على ثقتها بقدرة دبي على مواصلة استقطاب المستثمرين والوافدين، أعلنت شركة "إعمار" العقارية الإماراتية في يونيو/ حزيران، عن مشروع تطويري ضخم بقيمة نحو 55 مليار دولار في قلب دبي، بقدرة استيعابية تقارب 150 ألف نسمة. ومن جانبها، كشفت شركة بن غاطي للتطوير العقاري عن بيع شقتين فاخرتين في وسط مدينة دبي في حزيران/ يونيو، إحداهما بأكثر من 54 مليون دولار والأخرى بـ19 مليون دولار.

وانخفض حجم مبيعات المنازل في الربع الثاني من 2026 بنسبة 31% على أساس سنوي، فيما انخفضت قيمتها بنسبة 45% على أساس سنوي، وفق تقرير لوكالة العقارات "بيتر هومز" (Betterhomes) استند إلى أرقام رسمية. ويشير الرئيس التنفيذي لشركة "بيتر هومز" ريتشارد ويند إلى تحسّن في الوضع خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول ويند: "بدأنا نلاحظ ارتفاعاً في الطلب مجدداً في حزيران/ يونيو، واستمرّ ذلك خلال هذا الشهر، سواء من ناحية إقبال المشترين أو الصفقات المنجزة". لكنه أشار إلى أن هذا الانتعاش كان مدفوعاً أساساً بإقبال أكبر من المشترين محلّياً مقارنة بالمستثمرين من الخارج. ويُعد فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة في البلد الخليجي، موسماً هادئاً في العادة. لذلك، يأمل ويند أن يعود الطلب، ولا سيما من القادمين من الخارج، تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.

(فرانس برس)