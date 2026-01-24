هكذا تسيطر الولايات المتحدة على عائدات النفط العراقي

- تسيطر الولايات المتحدة على عائدات النفط العراقي منذ 2003 عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما يمنحها نفوذاً كبيراً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة 90% على النفط. - يعزز هذا الترتيب الاستقرار المالي للعراق ويوفر ثقة دولية، كما يحمي الإيرادات من المطالبات الخارجية، ويدعم استقرار سعر الصرف، مما يساعد الحكومة في مواجهة الجهات التي تسعى لتخفيف القيود على الدولار. - أدت القيود على الدولار إلى ظهور سوق موازية، مما تسبب في تفاوت الأسعار. أنهى العراق نظام مزادات الدولار في 2025 لمكافحة تهريب الدولار إلى كيانات خاضعة للعقوبات.

تسيطر الولايات المتحدة فعلياً على عوائد النفط العراقي بالدولار منذ الغزو

كيف تسيطر الولايات المتحدة على عائدات النفط العراقي حالياً؟

الذي شنته عام 2003، ما يمنح واشنطن نفوذاً استثنائياً للتدخل في شؤون بغداد، مع تأثيرات تمتد إلى التوازنات الإقليمية المتعلقة بإيران.

تأتي سيطرة الولايات المتحدة على عائدات النفط العراقي أساساً من إدارتها لهذه العائدات عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. فبعد غزو العراق عام 2003، دشنت سلطة الائتلاف المؤقتة، بقيادة الولايات المتحدة، صندوق العراق للتنمية، الذي كان مقرّه في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وصُمم هذا الصندوق لجمع عائدات النفط العراقي واستخدامها في إعادة إعمار البلاد وتنميتها ولحماية هذه العائدات من الدعاوى القضائية والمطالبات المرتبطة بولاية الرئيس الراحل صدام حسين.

ووقّع الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الابن، أمراً تنفيذياً، جدده جميع الرؤساء اللاحقين، يُرسي هذا النظام. وفي نهاية المطاف، أصبح صندوق العراق للتنمية حساباً تابعاً للبنك المركزي العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو الوضع القائم حتى اليوم.

ما هو النفوذ التي تتمتع بها واشنطن على العراق؟

يُعد النفط أهم مصادر دخل العراق، إذ يشكّل نحو 90% من ميزانية الدولة، ما يمنح واشنطن نفوذاً كبيراً على استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي. وعندما طلبت الحكومة العراقية من القوات الأميركية الخروج من البلاد عام 2020، هددت واشنطن بحرمان العراق من الوصول إلى عائداتها من النفط في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما دفع بغداد في نهاية المطاف إلى التراجع.

ورغم أن الحكومة العراقية اكتسبت مزيداً من السيطرة على شؤونها المالية منذ السنوات الأولى للاحتلال الأميركي، فإنّ استمرار هذه العلاقة بين البلدين يسلّط الضوء على النفوذ الأميركي المستمر على المشهد الاقتصادي العراقي، حتى في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تأكيد سيادتها واستقلالها.

لماذا استمر هذا الترتيب لفترة طويلة؟

قال مسؤولون حكوميون عراقيون، تحدثوا لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن النظام ساعد في ترسيخ الاستقرار المالي للعراق وحماية المالية العامة للدولة، وأضافوا أنه يوفر ثقة دولية في إدارة عائدات النفط، ويسهل الوصول السلس إلى الدولار الضروري في التجارة والواردات، ويحمي الإيرادات من المطالبات الخارجية والصدمات المالية، من بينها مطالبات الدائنين والدعاوى القضائية.

ويدعم هذا الترتيب أيضاً استقرار سعر الصرف ويعزز الثقة في الاقتصاد العراقي، ويعزز في الوقت نفسه المؤسسات المالية المحلية والسيادة الاقتصادية. ويتيح النظام أيضاً للحكومة التصدي لبعض الجهات، من بينها الجماعات المتحالفة مع إيران، التي تسعى إلى تخفيف القيود على الوصول إلى الدولار، وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي عقوبات على بنوك عراقية وأفراد اتهمتهم بغسل الأموال لصالح إيران.

كيف أثر هذا النظام على العراق؟

تسببت القيود المشددة على إمداد العراق بالدولار في ظهور سوق موازية غير رسمية، ما أدى إلى تفاوت في الأسعار بين سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي وسعر السوق السوداء. ويمثل هذا التفاوت في الأسعار في جوهره علاوة مخاطرة للتعامل خارج النظام الرسمي. ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في ولاية ثانية، شن حملة "أقصى الضغوط" على إيران، وغالباً ما يجد العراق نفسه في مرمى النيران، إذ تتعامل طهران معه باعتباره شرياناً حيوياً لاقتصادها.

ما هو الوضع الحالي لإدارة عائدات النفط في العراق؟

لا تزال عائدات النفط العراقي خاضعة لإشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. واعتمد البنك المركزي العراقي تاريخياً على مزادات الدولار، المعروفة رسمياً باسم مزاد العملة الأجنبية، كآلية رئيسية لتوفير الدولار. وكان بإمكان البنوك الخاصة وشركات الصرافة تقديم عروض يومية للحصول على الدولار من خلال شرائه بالدينار العراقي. وأنهى العراق رسمياً نظام المزادات في مطلع عام 2025 بعد ضغوط مكثفة من واشنطن في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة ما أثير عن تهريب الدولار إلى كيانات خاضعة للعقوبات، ولا سيّما إيران.

(رويترز)