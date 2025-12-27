هكذا تستعيد حقك عند ضياع شحنتك الدولية خطوة بخطوة

- تثبيت الواقعة وبناء الملف: تبدأ عملية المطالبة بالتعويض بتوثيق المستندات المتعلقة بالشحنة، مثل بوليصة الشحن ورقم التتبع. يجب عدم استلام الشحنة دون اعتراض مكتوب، وفقًا لاتفاقية مونتريال 1999، والحصول على محضر يثبت التلف أو النقص. - تحديد وسيلة النقل ومعايير التأخير: تختلف القواعد حسب وسيلة النقل، حيث تُطبق اتفاقية مونتريال للنقل الجوي وقواعد "لاهاي فيسبي" للنقل البحري. تُعتبر الشحنة ضائعة بعد فترة محددة، مثل سبعة أيام في النقل الجوي. - إجراءات الشكوى والتعويض: يجب تقديم الشكوى ضمن المهلة المحددة، مثل 14 يوماً للنقل الجوي. تحدد الاتفاقيات سقوف التعويض بناءً على وزن الشحنة، مع إمكانية رفع السقف. يمكن تصعيد المطالبة في حالة عدم الرد.

عندما تضيع شحنتك الدولية أو تصل تالفة فأنت لا تبدأ من الصفر، ولم تخسر مالك، لأن اتفاقيات النقل عبر الحدود تضع قواعد للمسؤولية وسقوفاً للتعويض وتفرض مهلة للشكوى الصارمة، ولضمان حقك كاملاً لا بد من اتباع كرونولوجيا ثابتة تبدأ بالتوثيق ثم تتدرج إلى الشكوى ثم تنتهي بالتسوية أو التصعيد

1- تثبيت الواقعة وبناء الملف

أول خطوة تتمثل في جمع بوليصة (عقد نقل بين الناقل والعميل) الشحن ورقم التتبع والفاتورة ووزن الشحنة وصور التغليف قبل الفتح وبعده، ثم تحفظ كل مراسلات شركة النقل، ثم تتجنب التَّسلُّم من دون اعتراض مكتوب لأن اتفاقية مونتريال الموقعة في 28 مايو/أيار 1999 تقول في المادة الـ31 إن التَّسلُّم من دون شكوى يعد دليلاً أولياً على التسليم السليم. وبناء على ذلك تطلب محضراً من جهة التسليم يثبت التلف أو النقص أو عدم التسليم.

2- تحديد وسيلة النقل

عليك أن تحدد هل الشحنة جواً أم بحراً أم عبر البريد الدولي، وفي الطيران المرجع هو اتفاقية مونتريال لعام 1999، بينما في البحر تظهر قواعد "لاهاي فيسبي" وهي نص بروكسل المعدل ببروتوكول 23 فبراير/شباط 1968 كما يرد في نص القواعد. وفي البريد الدولي تعمل قواعد الاتحاد البريدي العالمي ومنها لوائح الاتفاقية الصادرة في 2 يناير/كانون الثاني 2025.

3- متى يعتبر التأخير ضياعاً؟

إذا كانت الشحنة جواً فإن اتفاقية مونتريال لعام 1999 تنص في المادة الـ13 على أن حقوق المتسلّم ضد الناقل تتفعل إذا اعترف الناقل بالضياع أو إذا لم تصل الشحنة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ كان يفترض أن تصل فيه، أما في النقل البحري والبريدي فالمعيار العملي يكون تحقيقاً رسمياً لدى الناقل أو المشغل البريدي قبل تثبيت الضياع.

4- إرسال الشكوى المكتوبة خلال المهلة

في الشحن الجوي تؤكد اتفاقية مونتريال لعام 1999 في المادة الـ 31 أن شكوى تلف البضائع تقدم خلال 14 يوماً من تاريخ التَّسلّم وأن شكوى التأخير تقدم خلال 21 يوماً من تاريخ وضع الشحنة تحت تصرفك، كما تشترط أن تكون الشكوى مكتوبة.

وفي الشحن البحري تنص قواعد "لاهاي فيسبي" في المادة الثالثة، الفقرة السادسة على إخطار مكتوب قبل أو عند إخراج البضائع من الحيازة أو خلال ثلاثة أيام إذا لم يكن التلف ظاهراً، ثم تضع مهلة سنة لرفع الدعوى وإلا فيعفى الناقل من المسؤولية.

5- قيمة التعويض وكيفية حسابه

في النقل الجوي تشرح اتفاقية مونتريال لعام 1999 في المادة الـ 18 أن الناقل مسؤول عن التلف أو الضياع إذا وقع الحدث في أثناء فترة تكون فيها البضائع في عهدته وأنه قد يعفى إذا أثبت عيباً ذاتياً في البضاعة أو تغليفاً معيباً قام به غيره أو عملاً حربياً أو قراراً من سلطة عامة.

ثم تحدد الاتفاقية في المادة الـ 22، الفقرة الثالثة سقف التعويض الأصلي للبضائع بـ17 من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام (رقم معياري تُقاس به التعويضات كي لا ترتبط بعملة واحدة وقد تتغير قيمته يومياً لأنه يعتمد على سلة من خمس عملات كبرى) مع إمكانية رفعه إذا صرح المرسل بقيمة خاصة ودفع مبلغاً إضافياً. وبعد ذلك أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أن حد مسؤولية البضائع سيرتفع إلى 26 من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام ودخل هذا الحد حيز التطبيق في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 وفق وثيقة المنظمة عن حدود المسؤولية المنقحة لعام 2024.

وفي النقل البحري تذكر قواعد "لاهاي فيسبي" سقفاً أعلى بين 666.67 من وحدة الحساب لكل طرد وبين وحدتين من وحدة الحساب لكل كيلوغرام (أيهما أعلى).

وفي البريد الدولي توضح لوائح الاتحاد البريدي العالمي الصادرة في 2 يناير/كانون الثاني 2025 أن تعويض الطرد العادي عن الفقد أو السرقة الكلية أو التلف الكلي يحسب بـ40 من حقوق السحب الخاصة لكل طرد مع 4.5 لكل كيلوغرام ثم تضاف الرسوم المدفوعة عند الإرسال.

ولحساب هذه المبالغ يشرح صندوق النقد الدولي في ورقة حقائق محدثة في عام 2023 أن حقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي وأن قيمته تقوم على سلة من خمس عملات هي الدولار واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.

ولفهم العملية، نتفرض ضاعت شحنة وزنها 2 كيلوغرام، ولحساب السقف استناداً إلى اتفاقية مونتريال، لا بد من ضرب سقف السحب المحدد بالاتفاقيات بـ 26 في اثنين لتكون النتيجة 52 وحدد صندوق النقد الدولي أن كل واحد من سقف السحب يقابله 1.369 دولاراً ومن ثم تكون القيمة النهائية (26*1.369) 71.23 دولاراً، لكن هذا لا يمثل ما ستحصل عليه فعلياً بل هو السقف الأعلى، لأن التعويض يكون بحسب الضرر المثبت في الفاتورة، فلو كانت قيمة شحنتك 12 دولاراً ستحصل على 12 دولاراً وليس 71.23 دولاراً.

إذا لم تحصل على رد فاطلب سبباً مكتوباً ثم صعّد المطالبة لدى الجهة المنظمة للنقل في بلدك أو بلد الناقل مع إرفاق الشكوى الأولى.

وفي الطيران تذكر اتفاقية مونتريال لعام 1999 في المادة الـ35 أن الحق في التعويض ينقضي إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول أو من التاريخ الذي كان ينبغي أن تصل فيه الطائرة أو من تاريخ توقف النقل. بينما في البحر تظل مهلة السنة في قواعد "لاهاي فيسبي" حداً فاصلاً ما لم يتفق الطرفان بعد نشوء النزاع على تمديدها.

7- أين يتم طلب التعويض ومن يستقبل الملف

في الشحن الجوي يقدم الطلب مباشرة إلى الناقل الذي تسلم الشحنة وأصدر مستند النقل أو إلى وكيل الشحن الذي تعاقدت معه إن كان هو الطرف الذي باع لك خدمة النقل ثم يحيل الملف على الناقل عند الحاجة. بينما في الشحن البحري يبدأ الطلب لدى شركة الملاحة أو الناقل المسمى في سند الشحن أو لدى وكيله في ميناء التفريغ، وفي البريد الدولي يبدأ الطلب عادة لدى المشغل البريدي في بلد الإرسال.

عندما تلتزم بهذا التسلسل تحول ضياع الشحنة إلى ملف قانوني مضبوط وتمنح نفسك أفضل فرصة للحصول على تعويض ضمن السقوف الدولية.