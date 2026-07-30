هكذا تتفاعل الأسهم والسندات مع تثبيت أسعار الفائدة الأميركية

أصيب المستثمرون الباحثون عن وضوح من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بخيبة أمل يوم الأربعاء، محذرين من أن الرسائل المتضاربة للبنك المركزي بشأن توقعات أسعار الفائدة قد تزعزع الأسهم والسندات وتزيد من مخاطر تقلبات السوق. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.50% و3.75%، فيما عارض ثلاثة أعضاء من اللجنة المكونة من 12 عضواً هذا القرار، ما دفع المحللين إلى وصفه بأنه توقف متشدد يترك الباب مفتوحا أمام زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.

ومع تخلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد في عهد الرئيس دونالد ترامب، كيفن وارش، عن نهج طمأنة المستثمرين عبر التوجيه المستقبلي، دخلت الأسواق مرحلة جديدة، إذ بات المستثمرون يفحصون البيانات الاقتصادية بحثا عن أي إشارة إلى الخطوة التالية للبنك المركزي، وهي ديناميكية يرى كثيرون أنها قد تؤدي إلى موجات تقلب أكثر حدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المترتبة على الأسهم والسندات نتيجة "التوقف المتشدد" للاحتياطي الفيدرالي؟ كيف يؤثر تغيير نهج الاحتياطي الفيدرالي من التوجيه المستقبلي إلى توجيه السوق على تقلبات الأسواق المالية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وسعّرت الأسواق احتمال رفع الفائدة في هذا الاجتماع بنحو 36%، وهو ما يجعله الأكثر غموضا منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 وفق دويتشه بنك. وقال جي بي باورز، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "آر دبليو إيه ويلث بارتنرز": "في كل اجتماع، نبني الآن مزيداً من عدم اليقين مقارنة بما كان عليه الحال سابقا. ويبدو أن سبتمبر/أيلول قد يشكل الآن ذروة هذا المسار، لكن علينا انتظار تطور البيانات خلال الفترة الفاصلة".

وتباطأ تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.5% في يونيو/حزيران، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وفي الوقت ذاته، تهدد التوترات المتجددة بين واشنطن وطهران، التي تصاعدت مجدداً هذا الشهر، بإحداث موجة جديدة من الضغوط التضخمية المدفوعة بأسعار النفط.

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أوضح وارش أن المسؤولين لا يلتزمون بأي إجراء فوري، مؤكدا في الوقت نفسه أن صناع السياسة لن يترددوا في التحرك خلال الاجتماعات المقبلة إذا لم تخفّ ضغوط الأسعار. ورغم ذلك، وبينما كان وارش يجيب عن أسئلة الصحافيين، تصاعدت المخاوف بشأن غموض السياسة النقدية لسبب أكثر جوهرية: عدم وضوح ما إذا كان لدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي خريطة طريق متماسكة لإعادة التضخم إلى هدف 2% الذي وصفه بأنه لا يزال هدفاً ثابتا.

وقال كالفن تسي، رئيس استراتيجية الاقتصاد الأميركي في "بي إن بي باريبا"، إن القفزة في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عقب هذه التصريحات كانت بمثابة رسالة واضحة من السوق إلى وارش مفادها أنه ينبغي عليه التحرك. وأضاف: "إذا كان متشدداً في مواجهة التضخم كما يقول، فلماذا لم يتحرك بعد؟ يبدو أن هذا هو السؤال المطروح".

وعقب الاجتماع، سعّرت أسواق العقود الآجلة مؤقتا احتمال رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول بنسبة 77%، قبل أن تتراجع إلى نحو 57% بحلول وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، مع توقعات برفع إجمالي يقارب 0.35% بحلول نهاية عام 2026.

رياح معاكسة للأسهم والسندات

أثّر قرار الاحتياطي الفيدرالي على أداء الأسهم الأميركية، فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل مع تراجع المستثمرين عن رهاناتهم السابقة على رفع الفائدة في يوليو/تموز، والتي كانت قد حظيت باحتمال مرتفع بشكل غير معتاد قبل اجتماع السياسة النقدية. وأوضح المحللون أن "التوقف المتشدد" يشكل عادة عائقا أمام الأسهم، لأنه يوحي بأن تكاليف الاقتراض قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقع المستثمرون. كما يخشى بعضهم أن يؤدي تأجيل اتخاذ إجراء الآن إلى تشديد أكثر حدة لاحقا.

وقد دعا ترامب مراراً الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، لكنه أشاد بوارش يوم الأربعاء رغم قرار التوقف، في حين شدد وارش على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مستقلة.

وقال إد الحسيني، مدير المحفظة للدخل الثابت والاقتصاد الكلي في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" لوكالة رويترز إن أي ارتياح تشهده الأسهم نتيجة عدم رفع الفائدة "يميل إلى أن يكون قصير الأمد، وغالبا ما يتبدد سريعا مع إدراك السوق أن مزيدا من التضخم قادم"، مضيفا أن ذلك "يسبب تآكلا في العائدات، خصوصا في ظل تقييمات ليست رخيصة أصلا." كما أن احتمال رفع إضافي لأسعار الفائدة قد يحد من إقبال المستثمرين على المخاطرة، ويجعل الأصول الأكثر أمانا، كصناديق أسواق المال والسندات قصيرة الأجل، أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم.

أما بالنسبة لأسواق السندات، فإن التوقف مع احتمال حدوث زيادات مستقبلية يُبقي الضغط تصاعدياً على العوائد، لا سيما على الأدوات الحساسة للسياسة النقدية مثل سندات الخزانة لأجل سنتين، إذ يرفع من توقعات تكاليف الاقتراض، وبالتالي يزيد العائد الذي يطالب به المستثمرون مقابل الاحتفاظ بأوراق الدخل الثابت.

وأشار زاكاري غريفيثس، رئيس استراتيجية الاستثمار الكلي في "كريدت سايتس"، إلى أن عوائد سندات الخزانة أُعيد تسعيرها للارتفاع خلال الشهرين الماضيين دون أي إجراء فعلي من الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى فعليا إلى تشديد الظروف المالية نيابة عن البنك المركزي. وفي يوليو/تموز وحده، ارتفع عائد سندات العشر سنوات نحو 27 نقطة أساس، في أكبر زيادة شهرية له منذ مارس/آذار.

وتؤكد هذه الحركة في أسعار الفائدة أن المستثمرين أنفسهم باتوا يشكلون الظروف المالية بشكل متزايد، وهو تطور ينسجم مع رؤية وارش بأن الأسواق، لا مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، هي من يجب أن تلعب الدور الأكبر في تحديد توقعات الأسعار والتضخم.

وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت": "وارش يستبدل التوجيه المستقبلي للبنك المركزي بتوجيه السوق، إنه يترك للأسواق مهمة إيجاد المستوى المناسب لأسعار الفائدة والتضخم." وأضاف أن الحاجة إلى تحليل البيانات بدقة أكبر، بدلا من الاتكاء على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الأولويات،عضلة سيتعين على السوق أن يعتاد على استخدامها من جديد".

يعكس هذا المشهد تحولا جوهريا في طريقة تعامل الأسواق مع الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم يعد المستثمرون يعتمدون على توجيهات واضحة ومسبقة من البنك المركزي، بل باتوا مضطرين إلى قراءة كل مؤشر اقتصادي بأنفسهم لاستشراف الخطوة المقبلة. وبينما يرى البعض في نهج وارش القائم على توجيه السوق بدلاً من توجيه البنك المركزي خطوة نحو استقلالية أكبر للسياسة النقدية، يحذر آخرون من أن هذا الغموض المتعمد قد يترجم إلى تقلبات أكثر حدة في الأسهم والسندات، خصوصا في ظل تضخم لا يزال بعيداً عن الهدف المنشود، وتوترات جيوسياسية قد تؤجج ضغوط الأسعار من جديد.

(رويترز، العربي الجديد)