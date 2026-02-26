هكذا تبدّل منصات الذكاء الاصطناعي وجه الاقتصاد التركي

- تسعى تركيا لتعزيز مكانتها في الذكاء الاصطناعي عبر تأسيس مديرية عامة ومنصة وطنية، بهدف وضع معايير قانونية وأخلاقية ودعم البحث العلمي وتطوير التطبيقات في مجالات متعددة. - تستهدف تركيا زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة صادرات البرمجيات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. - تهدف الاستراتيجية الوطنية لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي إلى 5%، مع توقعات بإضافة 60 مليار دولار سنوياً، وتسعى لتكون مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

تسابق تركيا الزمن لحجز مكانها على خريطة الذكاء الاصطناعي بعد انتقالها، نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام، من مراحل التخطيط والتأهيل إلى طور المأسسة وإطلاق المنصات الوطنية، مستغلة الدعم الحكومي والمرسوم الرئاسي في نهاية العام الماضي بتأسيس مديرية عامة للذكاء الاصطناعي بديلة عن "المديرية العامة للتكنولوجيا الوطنية" لتعنى بوضع المعايير والأطر القانونية، وحتى الأخلاقية، كما يقول المتخصص بالذكاء الاصطناعي بجامعة "استينيا" بإسطنبول إمير غول.

أضاف أن قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي لهذا العام أتاح البدء بتطبيق القوانين التي تضمن حماية البيانات ومنع التمييز الناتج عن الخوارزميات، كاشفاً عن خطط تركية، بعد إطلاق المنصة الوطنية لتعزيز المكانة إقليمياً بوصفها مركزاً للابتكار الرقمي، مثل التحضير لاستضافة معرض "GITEX AI Türkiye" في سبتمبر/أيلول 2026، والذي يعتبر من أكبر الفعاليات التقنية بالعالم.

وعن دعم تركيا وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، يقول المتخصص غول إن هذا القطاع وتسخيره في القطاعات التقليدية، خاصة الصناعة، يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن أن إطلاق تركيا منصة وطنية سيساهم بزيادة جذب الاستثمارات والأموال الخارجية للعمل بقطاع التكنولوجيا ورفع صادرات البرمجيات والحلول الرقمية وحتى السلع التركية، لأن المنصة برأيه ستوفر الدعم المالي والتقني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة بتركيا، ما يرفع الناتج الاجمالي التركي بعد مساهمة الذكاء الاصطناعي بخلق عشرات آلاف فرص العمل الجديدة التي تزيد عن الفرص التي يمكن أن يخسرها العمال بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت الحكومة التركية قد أطلقت أخيراً منصة وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم البحث العلمي وتعزيز قدرات الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، هادفة لتوحيد الجهود بين الجامعات ومراكز الأبحاث وقطاع الأعمال لتسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة، الصحة، التعليم، والأمن السيبراني.

وتوفر المنصة، بحسب المصادر التركية، بنية تحتية رقمية متطورة وأدوات تحليل بيانات وبرامج تأهيل وتدريب تقني، إضافة إلى توفير فرص تمويل للشركات الناشئة بهذا القطاع.

وتقول المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية شيفال يشيل يورت إن تركيا سرّعت استخدام الذكاء الاصطناعي بعد إدخال برامج وطرق تحقق وتحليل معلومات وبيانات خاصة بوزارة المالية وقطاع العقارات، وذلك لإيمانها بمواكبة العصر والتطورات وسعيها لتكون مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

وتبين المتخصصة التركية يشيل يورت أن المنصة الوطنية التي أطلقتها بلادها أخيراً جاءت بعد منصة "T3AI" المتخصصة بالتواصل الاجتماعي والتي أطلقتها مؤسسة فريق التكنولوجيا التركي (T3) بالتعاون مع شركة "بايكار" والمنصة العالمية لتعليم اللغة التركية التي أطلقها معهد يونس أيمره لغير الناطقين بالتركية والتي تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بتأهيل الكوادر وتطوير الاقتصاد، ترى المتحدثة أن المنصات، الوطنية منها خاصة، تستهدف آلاف الشباب من خلال دورات مجانية ومتقدمة لتأهيلهم وسد الفجوة في سوق العمل التقني، وسينعكس ذلك على الاقتصاد الكلي وتظهر النتائج من خلال الإنتاج والتصدير والمنافسة، إضافة إلى ما ستقدمه المنصة من دعم مالي للشركات الناشئة وتأهيل كواردها، وذلك لأن المستقبل يحمل تحديات سيخرج من المنافسة والسوق من يتخلف عنها، فعمل المنصة على الربط بين الأبحاث والجامعات والمنشآت الإنتاجية هدف ستظهر آثاره كما ظهرت الآثار بعد الربط بين وزارات الدولة، وخاصة المالية مع شؤون العقارات والتمويل والخدمات البنكية والتجارة الالكترونية والخدمات، وكل هذا إن لم نتحدث عن الاستفادة المتزايدة من الذكاء الاصطناعي بقطاع الصناعات الدفاعية التي أوصلت تركيا لمركز متقدم عالمياً.

وتهدف تركيا، عبر استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية إلى رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5%، إذ تشير التقديرات إلى أن الاعتماد الواسع للذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف 60 مليار دولار سنوياً للاقتصاد التركي في حال استغلال الإمكانات الكاملة للأتمتة والابتكار بعد الوصول إلى 50 ألف موظف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي.