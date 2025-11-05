هزيمة المليارديرات... أبرز 10 رجال أعمال فشلوا في منع فوز ممداني

- شهدت انتخابات عمدة نيويورك 2025 إنفاقًا غير مسبوق من المليارديرات لمنع فوز المرشح الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني، الذي فاز بفارق حاسم، مما يعكس انتصار التيار التقدمي على نفوذ المال. - أنفقت لجان مثل "فيكس ذا سيتي" و"ديفند نيويورك" ملايين الدولارات ضد ممداني، لكن فوزه بفارق مليوني صوت أظهر عجز رأس المال أمام تصويت الطبقات الوسطى والعمالية. - اعتمد ممداني على تبرعات صغيرة وجذب دعم الأحياء المتضررة، مما يشير إلى أن خطاب القدرة على تحمل المعيشة أصبح حاسمًا في الانتخابات.

شهدت انتخابات عمدة نيويورك لعام 2025 واحدة من أكثر الحملات تكلفة في تاريخ المدينة، حيث أنفق عشرات المليارديرات ملايين الدولارات في محاولة لمنع فوز المرشح الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني، غير أن النتيجة جاءت عكسية تماماً، إذ فاز ممداني بفارق حاسم ليصبح العمدة رقم 111، في أول انتصار واضح للتيار التقدمي على نفوذ المال في أكبر مركز مالي في العالم. وأظهرت بيانات تمويل الانتخابات، بحسب وسائل إعلام أميركية، أن أكثر من 26 مليارديراً وعائلات ثرية ضخوا ما بين 19 و28 مليون دولار في لجان تمويل سياسية هدفت إلى منع فوز ممداني، من أبرزها لجنتا "فيكس ذا سيتي" و"ديفند نيويورك".

تأسست "فيكس ذا سيتي" بدعم مباشر من الملياردير مايكل بلومبيرغ وعدد من مطوري العقارات الكبار، وأنفقت أكثر من 16 مليون دولار على الإعلانات والحملات التحذيرية التي ركزت على اتهام ممداني بتبني سياسات معادية للنمو الاقتصادي، خاصة خطته لرفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وتجميد الإيجارات. أما "ديفند نيويورك" فأنشأها رجال أعمال مقربون من وول ستريت بقيادة المستثمر بيل آكمان، وتلقت مليون دولار من آكمان شخصياً، وركزت على ترويج فكرة أن انتخاب ممداني سيقوض مكانة المدينة مركزاً مالياً عالمياً.

ورغم ضخ الملايين في تلك الحملات، فشلت اللجنتان في تغيير المزاج الشعبي أو تقليص الفارق الانتخابي. وقالت "تايم"، إنه رغم هذا الإنفاق الهائل، جاءت النتيجة معاكسة تماماً، إذ فاز ممداني بفارق مريح تجاوز مليوني صوت، في انتخابات وصفت بأنها الأعلى مشاركة منذ عام 1969، لتتحول الأموال الموجهة ضده إلى عنوان جديد لعجز رأس المال أمام تصويت الطبقات الوسطى والعمالية التي واجهت أزمات معيشية متراكمة.

قائمة الممولين

وتصدر قائمة الممولين مايكل بلومبيرغ، الملياردير ومالك شركة "بلومبيرغ"، الذي أنفق نحو 13.3 مليون دولار لدعم لجان موالية لأندرو كومو ومعارضة لممداني. وجاء بعده جو غيبا، المؤسس المشارك لـ "Airbnb"، بمساهمات بلغت نحو 3 ملايين دولار، بينما قدم مدير صندوق التحوط بيل آكمان ما بين 1.25 و1.75 مليون دولار إلى لجان فيكس ذا سيتي" و"ديفند نيويورك" وفقاً لوكالة "بلومبيرغ". كما ساهمت عائلات لاودر وتيش ووالتون بمبالغ تراوح بين 100 و500 ألف دولار لكل منها، في حين قدم رجل الأعمال ستيف وين نحو 500 ألف دولار، ودانيال لوب قرابة 350 ألف دولار، لصالح اللجان المناهضة لممداني، إضافة إلى تمويلات أخرى من رجال أعمال في قطاعات العقارات والإعلام والترفيه. وفشلت كل هذه الأموال في التأثير على اتجاهات الرأي العام، خاصة في الأحياء التي تضررت من ارتفاع تكاليف السكن وأسعار الإيجارات، والتي شكلت القاعدة الانتخابية الرئيسية لممداني.

وارتكزت الحملات المناهضة لممداني، وفقاً لرويترز، على التحذير من "نزوح الأثرياء" في حال تطبيق برنامجه الاقتصادي القائم على رفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وتجميد الإيجارات وتوسيع برامج الدعم السكني. وقال بيل آكمان في مقابلة مع الوكالة قبل الانتخابات إن رفع الضرائب في مدينة تعاني أصلاً أزمة سكن خانقة سيجعلها طاردة لرؤوس الأموال، محذراً من أن المستثمرين سينقلون أنشطتهم إلى ولايات أقل ضرائب مثل فلوريدا وتكساس. لكن هذه الرسائل، لم تلق صدى لدى الناخبين، بل استخدمها ممداني نفسه في حملته، ساخراً بالقول: "ينفقون ضدي أكثر مما كنت سأفرضه ضرائب عليهم"، وهي العبارة التي تحولت إلى شعار تعبوي جذب آلاف الشباب والموظفين المتوسطي الدخل.

ممداني يقلب معادلة التمويل

اعتمد ممداني على شبكة تمويل قاعدية من تبرعات صغيرة لم تتجاوز مئات الدولارات لكل مساهم، مقابل إنفاق المليارديرات على إعلانات رقمية ضخمة وإعلانات في الصحف الكبرى. وأشارت "تايم" إلى أن عدد المتطوعين في حملته تجاوز عشرين ألف شخص، بينما اكتفت اللجان المعارضة بحملات إعلانية محدودة التأثير. ولم يكن الفارق في حجم المال، بل في "من يتحدث باسم من"، فممداني قدم نفسه ممثلاً للعاملين في القطاعات الخدمية وسكان الأحياء المرهقة بارتفاع الإيجارات، بينما ظهر خصومه رموزاً لمنظومة مالية فقدت اتصالها بالشارع.

وبعد إعلان النتائج، بدت لهجة وول ستريت مختلفة كلياً. فقد هنأ بيل آكمان ممداني عبر منشور مقتضب قائلاً: "مبروك على الفوز، وإذا كان بإمكاني مساعدة نيويورك فأخبرني بما أستطيع فعله"، في تراجع واضح عن تهديده السابق بمغادرة المدينة. كما أعلن رالف شلوسشتاين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إيفركور"، أنه سيعمل مع العمدة الجديد رغم الاختلاف السياسي، مؤكداً أن المدينة أكبر من الخلافات الأيديولوجية. وأصدرت بنوك كبرى، مثل "جيه بي مورغان" و"سيتي بنك" بيانات تهنئة أعقبتها اتصالات مباشرة مع مكتب العمدة المنتخب لمناقشة آليات التعاون في ملفات الإسكان والوظائف.

ويرى محللون أن فوز ممداني شكل اختباراً حقيقياً لحدود نفوذ رأس المال في المدن الكبرى، إذ أثبت أن الإنفاق المالي الضخم لم يعد كافياً لتوجيه المزاج الانتخابي في بيئة تعاني تضخماً وغلاء معيشياً. كما أن التجربة أظهرت، بحسب فاينانشال تايمز، أن خطاب القدرة على تحمل المعيشة أصبح العامل الحاسم في السلوك الانتخابي الحضري، فيما لم تعد التحذيرات من هروب المستثمرين قادرة على تحريك الناخبين الذين فقدوا ثقتهم بجدوى الوعود النيوليبرالية. ورجح المحللون أن تدفع هذه الهزيمة المليارديرات إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم السياسية، والانتقال من المواجهة المباشرة إلى التأثير عبر الحوار والاستثمار الاجتماعي، بينما سيواجه ممداني بدوره اختباراً صعباً في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وجاذبية بيئة الأعمال في المدينة.

وفيما يلي قائمة بأبرز 10 مليارديرات حاولوا إيقاف فوز ممداني في انتخابات عمدة نيويورك وفشلوا، مع نبذة موجزة عن دوافعهم وحجم الإنفاق التقريبي، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية:

1. مايكل بلومبرغ

الثروة: نحو 100 مليار دولار.

الصفة: مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية وعمدة نيويورك الأسبق (2002–2013).

حجم الإنفاق: قرابة 13.3 مليون دولار عبر لجنة "فيكس ذا سيتي" لدعم أندرو كومو ومهاجمة ممداني.

الدافع: رأى أن سياسات ممداني الاشتراكية، خصوصًا رفع الضرائب على الأثرياء، تهدد جاذبية المدينة بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.

2. جو غيبيا

الثروة: نحو 9 مليارات دولار.

الصفة: أحد مؤسسي شركة "إير بي إن بي" للعقارات الرقمية.

حجم الإنفاق: نحو 3 ملايين دولار موزعة بين لجنتي "فيكس ذا سيتي" و"ديفند نيويورك".

الدافع: دافع عن مصالح القطاع العقاري، واعتبر مقترح تجميد الإيجارات خطرًا على الاستثمار.

3. بيل آكمان

الثروة: نحو 4 مليارات دولار.

الصفة: مدير صندوق التحوط "بيرشنغ سكوير" وأحد أبرز وجوه وول ستريت.

حجم الإنفاق: ما بين 1.25 و1.75 مليون دولار عبر لجان ضغط سياسية.

الدافع: قاد حملة إعلامية ضد ممداني، وهدد بمغادرة نيويورك في حال فوزه، محذرًا من "هروب رؤوس الأموال".

4. رونالد لودر

الثروة: نحو 5 مليارات دولار

الصفة: وريث شركة "إستي لودر" ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي.

الإنفاق: نحو 1.75 مليون دولار بالتعاون مع أفراد عائلته.

الدافع: عارض مواقف ممداني المنتقدة لإسرائيل ودعم حملة كومو الموالية لها.

5. ستيف وين

الثروة: نحو 3 مليارات دولار.

الصفة: مؤسس إمبراطورية "وين ريزورتس" العقارية.

الإنفاق: نحو 500 ألف دولار لصالح لجنة "فيكس ذا سيتي".

الدافع: رفض مقترح ممداني بفرض ضرائب إضافية على العقارات الفاخرة.

6. دانيال لوب

الثروة: نحو 3.5 مليارات دولار.

الصفة: مدير صندوق استثماري في وول ستريت.

الإنفاق: نحو 350 ألف دولار.

الدافع: انتقد الخطاب "الشعبوي" لممداني، معتبراً أنه معادٍ للمستثمرين.

7. باري ديلر

الثروة: نحو 4 مليارات دولار.

الصفة: قطب إعلامي ورئيس مجموعة "آي إيه سي".

الإنفاق: نحو 250 ألف دولار.

الدافع: رأى أن سياسات اليسار الاقتصادي قد تضر بصناعة الإعلام والإعلانات الرقمية في المدينة.

8. أليس والتون

الثروة: نحو 65 مليار دولار.

الصفة: وريثة إمبراطورية "وول مارت".

الإنفاق: نحو 100 ألف دولار.

الدافع: دعم المرشح المعتدل أندرو كومو للحفاظ على بيئة أعمال أكثر استقرارًا.

9. ريتشارد كيرتز

الثروة: نحو مليار دولار

الصفة: مطوّر عقاري ورئيس شركة "كامسون كوربوريشن".

الإنفاق: نحو 100 ألف دولار.

الدافع: رفض تجميد الإيجارات وزيادة الضرائب العقارية التي طرحها ممداني.

10. لوري تيش

الثروة: نحو 1.2 مليار دولار.

الصفة: وريثة مجموعة "لويس كوربوريشن" وناشطة خيرية.

الإنفاق: نحو 100 ألف دولار لدعم أندرو كومو.

الدافع: وصفت انتخاب ممداني بأنه "مغامرة اقتصادية خطرة" قد تهدد الثقة بالأسواق.