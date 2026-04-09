هرمز: ممرّ النصر أو طريق الهزيمة

في مساء يوم الثلاثاء 07 إبريل/ نيسان المشحون بالتوتر، ترقّب العالم بأسره إن كان الرئيس ترامب سيمضي قدماً في تهديداته النارية ضدّ إيران التي توعّد فيها بتوجيه ضربة عسكرية تتضمن تدمير البنية التحتية ومحطات الكهرباء والطاقة إن لم تفتح مضيق هرمز وتُسرع إلى طاولة اتِّفاق سريع. لم تأتِ تهديداته من فراغ، بل انفجرت من جرّاء أزمة الطاقة الخانقة التي اجتاحت الولايات المتّحدة، حيث ارتفعت أسعار البنزين كالنار في الهشيم. وفي اليوم نفسه، خرج مجلس الأمن الدولي خالي الوفاض بعد أن اصطدم مشروع قرار بحريني يدعو إلى إعادة فتح المضيق بفيتو روسي صيني مزدوج، ليكشف عن انقسام عالمي حادّ في التعامل مع الأزمة.

في مشهدٍ حاشدٍ بالتناقضات، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي الأول من إبريل/ نيسان، في خطابٍ ألقاه من داخل البيت الأبيض، ليُعلن بثقة قاطعة "لا تستورد الولايات المتّحدة أيّ نفط تقريباً عبر مضيق هرمز، ولن تستورد أيّ نفط في المستقبل. لسنا بحاجة إليه. لم نكن بحاجة إليه، ولن نحتاج إليه".

لكن سرعان ما انقلبت هذه الصورة الهادئة رأساً على عقب، حين دوّن ترامب يوم الأحد تغريدةً ناريةً على منصّة "تروث سوشال"، جاء فيها: "افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلاّ فستعيشون في الجحيم، فقط شاهدوا!". وهكذا، كشفت تلك النبرة المفعمة بالشتائم والوعيد عن حقيقة صارخة مفادها أنّ شرايين الاقتصاد الأميركي، خلافاً لكل ما قيل، تمرّ حتماً عبر ذلك الممرّ المائي الضيق، وأنّ صحّته النابضة تتوقّف على مضيق هرمز أكثر بكثير ممّا كان الرئيس على استعداد للاعتراف به.

غير أنّ ما يبدو اليوم اندفاعاً مفاجئاً من ترامب ليس في الحقيقة وليد اللحظة، بل امتداد لأفكار قديمة تعود إلى عقود قبل دخوله البيت الأبيض. فقد أشار في لقاءات وتصريحات سابقة إلى اهتمامه الاستراتيجي بالخليج العربي والسيطرة على مواقع حيوية مثل جزيرة خارج الإيرانية، التي تُعدّ أحد أهم مراكز تصدير النفط في إيران.

في تلك النقاشات التي تناولتها بعض التقارير الصحافية، عبّر ترامب عن رؤية تقوم على خنق الاقتصاد الإيراني عبر السيطرة على شرايينه النفطية، معتبراً أنّ الهيمنة على نقاط التصدير تمنح واشنطن ورقة ضغط حاسمة دون الحاجة إلى حرب شاملة. وقد استندت هذه الرؤية إلى الاعتقاد أنّ الاقتصاد الإيراني هشّ أمام الضربات المركّزة، وأنّ السيطرة على منشآت محدّدة قد تجبر طهران على تقديم تنازلات سياسية واسعة، وهو ما يعكس عقلية رجل الأعمال الذي يرى في الجغرافيا أداة تفاوض لا مجرّد حدود.

أمّا اندفاع ترامب الحالي تجاه إيران، فيمكن تفسيره بعدّة عوامل متشابكة، أوّلها طبيعته الشخصية التي تميل إلى الحسم السريع وإظهار القوّة، خاصّة في القضايا الدولية المعقّدة. كما أنّ الضغوط الداخلية، سواء الاقتصادية أو السياسية، فتلعب دوراً مهماً في دفعه إلى تبنّي مواقف متشدّدة، إذ غالباً ما يلجأ إلى السياسة الخارجية لصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية.

يضاف إلى ذلك اعتقاده الراسخ أنّ سياسة "الضغط الأقصى" هي السبيل الوحيد لإجبار الخصوم على التراجع، وهو ما طبّقه سابقاً مع إيران خلال رئاسته. كما لا يمكن إغفال تأثير الدائرة المحيطة به التي تضمّ شخصيات تميل إلى المواجهة بدل التهدئة، فضلاً عن رغبته في تسجيل إنجاز "تاريخي" يعزّز صورته قائداً لا يتردّد في اتّخاذ قرارات صعبة.

وفي قلب هذه المواجهة، يقف طرفان يرفضان التراجع تحت أيّ ظرف، وكل منهما مدفوع بكبرياء سياسي واستراتيجي عميق. فواشنطن، التي ترى نفسها القوّة العالمية الأولى، لا تقبل أن يُفرض عليها واقع جديد في منطقة حيوية كالخليج، خاصة إذا جاء ذلك من خصم مثل إيران. في المقابل، تعتبر طهران أنّ التراجع أمام التهديدات الأميركية سيقوِّض هيبتها الإقليمية ويضعف موقعها الداخلي.

ورغم هذا التصلُّب، فإنّ كِلا الطرفين يتكبّد خسائر ملموسة؛ فالولايات المتّحدة تواجه اضطرابات في سوق الطاقة وارتفاعاً في التكاليف الاقتصادية، إضافة إلى مخاطر الانزلاق في حرب طويلة غير مضمونة النتائج. أمّا إيران، فتتحمّل ضغوطاً اقتصادية متزايدة وعزلة دولية خانقة، فضلاً عن التهديد المباشر لمنشآتها الحيوية. وتشير تحليلات مراكز أبحاث دولية إلى أنّ استمرار هذا التصعيد قد يؤدِّي إلى استنزاف متبادل دون تحقيق نصر واضح لأيّ طرف.

في ميزان الخسائر حيث تتحوّل الأرقام إلى شهادات مؤلمة، يدفع الطرفان ثمناً باهظاً لهذا التصعيد الذي لا يرحم. فالولايات المتّحدة، رغم هيمنتها الاقتصادية، لم تسلم من وطأة هذه الأزمة، إذ قفز سعر النفط لديها محطّماً حاجز 110 دولارات للبرميل، ومسجلاً أعلى مستوى له في أربع سنوات قبل أن يتراجع إلى مائة دولار عقب إعلان الهدنة، فيما تجاوز سعر الغالون الواحد من البنزين 4 دولارات. كما تتّجه أنظار المحلِّلين إلى تضخّم متوقّع في مارس/ آذار يبلغ نحو 3.5%، وهو ما يكفي لمحو كامل الزيادة التي طاولت رواتب العمال الأميركيين خلال العام الماضي، وكأنّ الزمن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

بالمقابل، تقف إيران غارقة في جراح أشدّ إيلاماً، حيث توقّفت صادراتها النفطية، وتهاوت بنيتها التحتية تحت وطأة القصف الأميركي والإسرائيلي بشكل غير مسبوق. وفي خضمّ هذه الأرقام الناطقة بالوجع، يتجلّى أنّ الصراع لا يمنح أيّاً من الطرفين نصراً اقتصادياً، بل يفتح باباً واسعاً على استنزاف طويل الأمد يرهق الجميع قبل أن يريح أحداً.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الطرفين فقط، بل تمتدّ لتشمل دول الخليج التي تجد نفسها في قلب العاصفة، حيث تتعرّض اقتصاداتها وممرّاتها البحرية لمخاطر مباشرة. فإغلاق مضيق هرمز، الذي تمرّ عبره إمداداتها النفطية، يهدِّد استقرارها الاقتصادي. كما أنّ أيّ مواجهة عسكرية قد تجعل من البنية التحتية النفطية في المنطقة أهدافاً محتملة.

من زاوية أخرى، يعيد هذا التصعيد إلى الأذهان مواقف ترامب خلال ولايته الأولى، حين ساهمت سياساته في تأزيم العلاقات الخليجية، خاصة خلال أزمة الحصار على قطر عام 2017، قبل أن يتّجه لاحقاً إلى دعم جهود المصالحة قبيل مغادرته البيت الأبيض. هذا التناقض في السلوك يعزِّز صورة رئيس يتّخذ قرارات حادّة ثمّ يعيد التراجع عنها وفق حسابات آنية. كما أنّ تجاهله أحياناً التوازنات الدقيقة في المنطقة يثير مخاوف من أنّ قراراته قد لا تستند دائماً إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، بل إلى ردات فعل سريعة قد تحمل عواقب غير محسوبة.

خلاصة القول، يكشف هذا المشهد عن نمط قيادي يتّسم بالمجازفة والتقلّب، حيث يبدو ترامب مستعداً للذهاب بعيداً في التصعيد لتحقيق أهدافه، حتى لو كان الثمن زعزعة استقرار منطقة بأكملها. وبينما يواصل الطرفان التمسّك بمواقفهما، يبقى الخطر الأكبر هو الانزلاق إلى مواجهة أوسع قد تخرج عن السيطرة، وهذا ما يجعل الحكمة والتوازن أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى.