هذه شروط تسلا لجعل ماسك أول تريليونير في التاريخ

- وافق المساهمون في تسلا على حزمة تعويضات لإيلون ماسك قد تصل إلى تريليون دولار، تتطلب زيادة القيمة السوقية لتسلا إلى 8.5 تريليونات دولار وتشغيل مليون مركبة أجرة ذاتية القيادة خلال العقد القادم. - أثارت الصفقة تحفظات من كبار المستثمرين بسبب تأثيرها على تمييع حصص المساهمين، لكن مجلس إدارة تسلا أكد على أهمية ماسك لتحقيق أهداف الشركة، مما دفع المساهمين للموافقة بنسبة 75%. - تمنح الصفقة ماسك فرصة ليصبح أول تريليونير، رغم الانتقادات والتحديات الكبيرة، مثل توسيع عمليات تسلا وتسليم سيارات الأجرة الذاتية، مما قد يرفع قيمة حصته إلى 2.4 تريليون دولار.

وافق المساهمون في شركة تسلا على حزمة تعويضات قياسية لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، قد تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار. وجاءت الموافقة على هذه الصفقة غير المسبوقة بنسبة 75% من الأصوات، وسط تصفيق حار من الحضور خلال الاجتماع العام السنوي للشركة يوم الخميس. وتُمهّد بذلك الطريق أمام ماسك لكي يصبح أول تريليونير في التاريخ، وأن يرفع حصته في تسلا إلى 25% أو أكثر خلال العقد القادم.

ويُشترط على ماسك، الذي يُعدّ بالفعل أغنى رجل في العالم، أن يرفع القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية بشكل كبير خلال عشر سنوات. وإذا نجح في ذلك وحقق مجموعة من الأهداف المحددة، فسيُكافأ بمئات الملايين من الأسهم الجديدة.

وقد أثارت ضخامة المكافأة المحتملة انتقادات واسعة، إلا أن مجلس إدارة تسلا جادل بأن ماسك ربما يغادر الشركة إذا لم يتم إقرار الصفقة، وأن الشركة لا يمكنها تحمّل خسارته. وبعد الإعلان، صعد ماسك إلى المنصة في أوستن بولاية تكساس، ورقص وسط هتافات الجمهور باسمه.

وقال "ما نحن على وشك الشروع فيه ليس مجرد فصل جديد في مستقبل تسلا، بل كتاب جديد بالكامل." وأضاف مازحًا: "اجتماعات المساهمين الأخرى مملة، لكن اجتماعنا هذا رائع. انظروا إلى هذا، إنه جنون!".

ومن بين الأهداف التي يجب أن يحققها ماسك خلال العقد القادم لزيادة مكافأته، رفع القيمة السوقية لتسلا إلى 8.5 تريليونات دولار، مقارنة بـ1.4 تريليون حاليًا. كما يجب عليه تشغيل مليون مركبة أجرة ذاتية القيادة (Robotaxi) تجاريًا.

لكن ملاحظاته الافتتاحية يوم الخميس ركزت على الروبوت "أوبتيموس" (Optimus)، مما خيّب آمال بعض المحللين والمراقبين القدامى للشركة الذين كانوا يأملون أن يركّز ماسك على إنعاش أعمال السيارات الكهربائية. لكنه تطرق لاحقا إلى موضوع القيادة الذاتية الكاملة قائلاً إن الشركة "أصبحت شبه واثقة" من إمكانية السماح للسائقين بـ"إرسال الرسائل أثناء القيادة فعليًا".

وتحقق الجهات التنظيمية الأميركية في خاصية القيادة الذاتية لدى تسلا بعد وقوع حوادث متعددة، تضمنت تجاوز السيارات للإشارات الحمراء أو القيادة في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وارتفعت أسهم تسلا بشكل طفيف في التداولات اللاحقة للإغلاق، بعد أن قفزت بنسبة تزيد عن 62% خلال الأشهر الستة الماضية. وكانت مبيعات تسلا قد تراجعت منذ أن أظهر ماسك دعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو تحالف انهار في الربيع الماضي.

وقال المساهم في تسلا روس غيربر في مقابلة مع بي بي سي، إن صفقة تعويض ماسك تمثل "فصلًا جديدًا من الأمور غير المسبوقة التي نشهدها في عالم الأعمال." وأوضح غيربر، الرئيس التنفيذي لشركة Gerber Kawasaki للاستثمار، أن ماسك وضع أهدافًا واضحة لتسلا، إلا أن الشركة تواجه العديد من التحديات، من بينها ضعف الأداء المالي مؤخرًا.

وأضاف: "ما زال من غير الواضح إن كان سيكون هناك طلب كبير على الروبوتات البشرية الشكل، كما أن تسلا تواجه منافسة قوية في مجال سيارات الأجرة الروبوتية من شركات مثل Waymo. وأشار إلى أن شركته خفّضت مؤخرًا حصتها في تسلا بسبب "الاستقطاب في شخصية ماسك" الذي "ألحق ضررًا كبيرًا بقيمة العلامة التجارية".

وكان ماسك يمتلك بالفعل 13% من أسهم تسلا. وقد صوّت المساهمون مرتين سابقًا لصالح منحه حزمة تعويضات مقابل إدارته للشركة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات بشرط تحقيق زيادة عشرة أضعاف في القيمة السوقية للشركة وهو ما فعله بالفعل. لكن قاضية في ولاية ديلاوير أبطلت تلك الصفقة سابقًا، معتبرة أن أعضاء مجلس إدارة تسلا قريبون جدًا من ماسك. وردت تسلا على ذلك بنقل مقر تسجيلها من ولاية ديلاوير إلى تكساس، فيما تنظر المحكمة العليا في ديلاوير حاليًا في قرار القاضية الأدنى.

مستثمرون يتحفظون

وقد رفض عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين الصفقة الجديدة، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي النرويجي أكبر صندوق ثروة وطنية في العالم، وتاسع أكبر مستثمر في تسلا، وصندوق التقاعد العام لموظفي كاليفورنيا أكبر صندوق تقاعد عام في الولايات المتحدة، الذين أوصوا برفض الخطة بسبب ضخامتها وتأثيرها المحتمل على تمييع حصص المساهمين الآخرين.

لكن مجلس إدارة تسلا شن حملة قوية لإقناع المستثمرين، شملت اجتماعات مع كبار المساهمين المؤسسيين، وسلسلة مقابلات إعلامية لرئيسة المجلس روبين دينهولم، التي وصفت التصويت بأنه "مصيري لمستقبل تسلا"، مؤكدة أن الشركة تحتاج إلى "مشاركة ماسك الكاملة لتحقيق أهدافها"، وهو ما عزز اعتماد ماسك على قاعدة المستثمرين الأفراد الكبيرة وغير التقليدية في تسلا. وسُمح لماسك وشقيقه كيمبال، وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة تسلا، بالتصويت خلال اجتماع الخميس.

وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير نشرته الجمعة إن ماسك استغل جزءًا من مكالمة الأرباح الأخيرة لحثّ المساهمين على التصويت لصالح الخطة، قائلاً إنه "غير مرتاح لبناء جيش من الروبوتات" ما لم يمتلك ربع الشركة على الأقل.

ونقلت الوكالة عن المحلل دان آيفز من Wedbush Securities، وهو من أشد المتفائلين بتسلا "حتى مع الصفقة الجديدة، هناك عقبات كبيرة أمام صرف المكافأة، بما في ذلك توسيع عمليات تسلا بشكل مربح وتسليم أعداد كبيرة من الروبوتات وسيارات الأجرة الذاتية. الآن بدأ أهم فصل في تاريخ تسلا، وهو فصل القيادة الذاتية المستقبلية".

طريق ماسك نحو التريليون

تمنح الصفقة ماسك طريقًا واضحًا، وإن كان صعبًا، ليصبح أول تريليونير في العالم. وإذا نجح في تحقيق جميع الأهداف، بما في ذلك رفع القيمة السوقية لتسلا إلى 8.5 تريليونات دولار، فستبلغ قيمة حصته الإجمالية نحو 2.4 تريليون دولار. وذلك أكثر من خمسة أضعاف صافي ثروته الحالية البالغة نحو 460 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، أي ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحالي لجميع الدول باستثناء سبع دول فقط.

وقد شهدت ثروة ماسك تقلبات حادة هذا العام. فقد بلغت نحو 450 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني حين حضر تنصيب دونالد ترامب، لكنها تراجعت بسرعة بعدما أثارت مواقفه السياسية، خصوصًا دوره البارز في وزارة الكفاءة الحكومية، استياء بعض المشترين المحتملين لسيارات تسلا. وأدى خلاف لاحق مع ترامب إلى انهيار أسهم تسلا، ما تسبب في ثاني أكبر خسارة يومية تُسجل في تاريخ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. إلا أن ثروته تعافت لاحقًا بفضل انتعاش أسهم تسلا وارتفاع تقييمات شركاته الخاصة مثل سبيس إكس وإكس أيه آي.

وواجهت الحزمة الجديدة انتقادات من شخصيات بارزة، منها توماس دينابولي، المراقب المالي لولاية نيويورك، الذي وصفها بأنها "مكافأة على سلطة غير مقيدة، وليست مكافأة على الأداء". أما السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، فاعتبرها "سخيفة تمامًا"، قائلاً "الناس لا يستطيعون تحمل الإيجار، ولا الرعاية الصحية، ولا حتى شراء الطعام أو لتقاعد بكرامة، بينما نتحدث عن رجل واحد يمتلك ثروة تفوق ما يملكه 52% من الأسر الأميركية مجتمعة، ويزداد غنىً".