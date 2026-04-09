هذه أبرز جنسيات ناقلات النفط وسفن الإمدادات العالقة في مضيق هرمز

- شهد مضيق هرمز تكدسًا كبيرًا في حركة الشحنات، مما أثر على حركة النفط والغاز والسلع الأولية، حيث توجد 172 ألف برميل من النفط عالقة في الخليج موزعة على 187 ناقلة، مع انفراجة جزئية لسفن الغاز. - تأثرت سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بشكل كبير بسبب انخفاض عبور سفن الصب الجاف بنسبة 91%، مع وجود 280 سفينة عالقة تحمل سلعًا أساسية مثل الأسمدة والحبوب. - الإمارات واليونان والصين تمتلك عددًا كبيرًا من السفن العالقة، مما أثر بشكل خاص على الدول الآسيوية، حيث توجد ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة مرتبطة بدول آسيوية متعددة.

حين يضيق هرمز، لا تتعطل حركة النفط وحدها، بل تتكدس خلفه شحنات الغاز والسلع الأولية، وتتسع معه كلفة الانتظار على التجارة والطاقة معاً. وحتى اليوم الخميس، بقي النفط هو الجزء الأوضح في صورة السفن العالقة، لأن بيانات تتبع الشحن والملاحة أظهرت حجماً محدداً للشحنات المؤجلة داخل الخليج، فيما بدت حركة السفن الأخرى أبطأ وأكثر تدرجاً في العودة.

وأفادت الشركة العالمية المتخصصة في تتبع الشحنات البحرية "كلبر" عبر منشور لها في منصة إكس عن وجود 172 ألف برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية لا تزال في مياه الخليج، موزعة على نحو 187 ناقلة. مشيرة إلى أن النفط الخام والمكثفات يشكلان حوالي ثلاثة أرباع هذه الكمية، ولفتت إلى أنها تتركز بشكل كبير على ناقلات النفط العملاقة (VLCCs)، وتهيمن عليها أنواع النفط المتوسطة والثقيلة الحامضية من السعودية والعراق والإمارات.

وفي السياق، أشارت "رويترز"، اليوم الخميس، إلى شروع بعض الناقلات في الاقتراب من المضيق استعداداً للمغادرة، كما عادت جهات تجارية إلى حجز ناقلات لتحميل خام من الشرق الأوسط، بعد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، لكن هذا التحرك لم يلغ أثر التكدس السابق، لأن جزءاً مهماً من الشحنات بقي داخل الخليج، فيما ظلت السوق تتعامل بحذر مع كلفة التأمين والشحن ومخاطر المرور.

Ceasefire reopens Hormuz as oil falls amid Gulf backlog



Oil prices have dropped sharply following the US Iran #ceasefire and the expected reopening of the Strait of Hormuz, with Brent falling to around 95 dollars per barrel. Yet Kpler data show 172 Mbbl of crude and products… pic.twitter.com/zXhG0F6QnX — Kpler (@Kpler) April 8, 2026

وفي سفن الغاز، سجلت الحركة انفراجة جزئية فقط. ففي 6 إبريل/نيسان 2026، ذكرت "رويترز" أن سفينتين هنديتين إضافيتين لنقل غاز البترول المسال خرجتا من الخليج، ليرتفع عدد السفن الهندية التي نجحت في العبور إلى ثمانية، بينما واصلت سفن أخرى الانتظار أو التحرك البطيء وفق ترتيبات المرور الجديدة.

280 سفينة خارج النفط

أما خارج النفط، فقد أظهرت بيانات "كلبر" في 5 مارس/آذار 2026 أن عبور سفن الصب الجاف عبر هرمز هبط بنحو 91%، مع وجود نحو 280 سفينة عالقة في المنطقة. وهذه السفن لا تنقل شحنات ثانوية، بل ترتبط بسلع أساسية، مثل الأسمدة والحبوب والبذور الزيتية، وهو ما جعل أثر الاضطراب يتجاوز سوق الطاقة إلى سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية.

سفن عالقة في هرمز

وحسب بيانات منظمات مراقبة حركة الملاحة البحرية حتى الخميس الماضي، واستناداً إلى إحصاء يخص السفن التي أبحرت وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مُفعّلة، كون هناك سفن أخرى عبرت المضيق وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مطفأة أو مموهة، فإن نحو 670 سفينة تابعة للإمارات أصدرت إشارات من مضيق هرمز، منها 120 سفينة تابعة لشركات إماراتية، أي ما يعادل 18% من إجمالي السفن.

وتأتي اليونان في المرتبة الثانية، إذ تمتلك شركاتها ما لا يقل عن 75 سفينة شحن موجودة في المضيق منذ بداية النزاع، أي ما يعادل 12% من إجمالي السفن. من بين هذه السفن، نحو 30 ناقلة نفط أو ناقلة غاز طبيعي مسال. وحسب البيانات الصادرة عن منصة "مارين ترافيك" لتتبع حركة الملاحة البحرية، أمس الأربعاء، قد نجحت سفينتان تابعتان لشركتين يونانيتين من عبور مضيق هرمز بعد ساعات قليلة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتُكمل الشركات الصينية الصورة، إذ تمتلك الصين 74 سفينة في المنطقة، من بينها 25 ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال، بالإضافة إلى سفن شحن سائبة وسفن حاويات. وأشارت "مارين ترافيك" اليوم، إلى عبور ناقلة البضائع الصينية "هاي لونغ 1" المضيق.

وتأثرت الدول الآسيوية بشكل خاص، إذ توجد في المضيق 23 ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال على الأقل، و16 ناقلة بضائع سائبة، بالإضافة إلى 25 سفينة مرتبطة بهونغ كونغ (13 ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال، و12 ناقلة بضائع سائبة). وتُشغّل شركات مقرها الهند 24 ناقلة نفط وغاز في المنطقة. أما سنغافورة وكوريا الجنوبية، فلديهما 29 و22 ناقلة بضائع عالقة منذ بداية الحرب، ولدى فيتنام ثلاث ناقلات غاز طبيعي مسال كبيرة في المنطقة.