هدنة تجارية "مؤقتة" بين أميركا والصين وتعليق بعض الرسوم إلى 2026

- أعلنت الصين تعليق ضوابط التصدير على المعادن الأرضية النادرة وإنهاء التحقيقات ضد الشركات الأميركية في سلسلة توريد أشباه الموصلات، بينما ستمدد الولايات المتحدة بعض استثناءات الرسوم الجمركية حتى نوفمبر 2026. - بموجب الاتفاق، ستصدر الصين تراخيص لتصدير المعادن النادرة للمستخدمين الأميركيين، وستعلق واشنطن بعض الرسوم الجمركية المتبادلة، وتخطط لتأجيل فرض رسوم جديدة، مع خفض الرسوم على "الفنتانيل". - ستستأنف الصين شراء فول الصويا الأميركي، وستسمح باستئناف شحنات الرقائق من "نيكسبيريا بي في"، مما يخفف المخاوف بشأن إنتاج السيارات، لكن الاتفاق لا يعالج جميع القضايا الجوهرية بين البلدين.

أعلن البيت الأبيض أن الصين ستعلق فعلياً تطبيق ضوابط التصدير الإضافية على المعادن الأرضية النادرة، وستُنهي التحقيقات التي تستهدف الشركات الأميركية في سلسلة توريد أشباه الموصلات. بينما ستمدد واشنطن انتهاء صلاحية بعض استثناءات المادة 301 من الرسوم الجمركية، التي من المقرر حالياً أن تنتهي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلى 10 نوفمبر 2026. وأوضح البيت الأبيض أمس السبت في بيان له بعض تفاصيل اتفاقية التجارة التي اتفق عليها الرئيس دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تهدف إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبموجب الاتفاق، ستصدر بكين تراخيص عامة صالحة لتصدير المعادن النادرة و"الغاليوم" و"الجرمانيوم" و"الأنتيمون" و"الغرافيت" لصالح "المستخدمين النهائيين الأميركيين ومورديهم في جميع أنحاء العالم"، ما يعني الإزالة الفعلية للضوابط التي فرضتها الصين في إبريل/ نيسان 2025 وأكتوبر/تشرين الأول 2022. وكانت الولايات المتحدة والصين قد صرحتا سابقاً بأن بكين ستعلق المزيد من الضوابط التقييدية التي أُعلنَت في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لمدة عام واحد. بينما ستُعلق واشنطن أيضاً بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب على الصين لمدة عام إضافي، وتُعلق خططاً لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، التي كانت مُهدّدة بفرضها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

بنود أخرى

كذلك وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على "الفنتانيل" إلى النصف من 20% إلى 10%، بينما ستستأنف بكين شراء فول الصويا الأميركي ومنتجات زراعية أخرى. كذلك أعلنت واشنطن أن بكين ستشتري 12 مليون طن متري من فول الصويا خلال الموسم الحالي، وما لا يقل عن 25 مليون طن متري سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ووفقاً للبيت الأبيض، وافقت بكين على تعليق الضوابط الشاملة على مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة مقابل موافقة الولايات المتحدة على التراجع عن توسيع القيود المفروضة على الشركات الصينية. وكانت الصين قد استخدمت هيمنتها في معالجة المعادن الأرضية النادرة، ورقةَ ضغط، مهددة بتقييد تدفقها إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

الرقائق

وأعلنت الولايات المتحدة يوم السبت أن بكين ستتخذ خطوات للسماح للمرافق الصينية لشركة صناعة الرقائق الهولندية "نيكسبيريا بي في" باستئناف الشحنات، ومن المرجح أن تُخفف هذه الخطوة المخاوف بشأن شحنات الرقائق التي هددت إنتاج السيارات مع تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا الاتفاق قد هدّأ التوترات، لكنه لا يعدو أن يكون بمثابة "هدنة قصيرة الأجل في نزاع تجاري ممتد"، حيث من المفترض أن تستمر الإجراءات لمدة عام واحد فقط. وعلى الرغم من معالجة بعض القضايا الرئيسية بعد حصول كلا الجانبين على تنازلات رئيسية، إلا أن "الاتفاق يفشل في معالجة جميع القضايا التي تشكل جوهر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بشكل شامل"، بالإضافة إلى بؤر توتر جيوسياسية أخرى مثل تايوان وحرب روسيا في أوكرانيا. وكان ترامب قد أشار بدوره يوم الجمعة إلى رغبته في إلغاء جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بـ"الفنتانيل" إذا واصلت الصين تضييق الخناق على صادراته والمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيعه. وشهدت القمة التاريخية بين ترامب وشي، وهي أول لقاء مباشر بينهما في ولايتهما الثانية، استقرارًا في العلاقات على المدى القصير بعد تصاعد النزاع التجاري الذي عصف بالأسواق وأثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.