هدنة إيران تدفع "غولدمان ساكس" لخفض توقعات النفط في 2026

- خفّض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط في الربع الثاني من 2026، حيث يتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 90 دولاراً وخام غرب تكساس الوسيط إلى 87 دولاراً، بعد هدنة بين الولايات المتحدة وإيران. - أشار البنك إلى أن انخفاض علاوة المخاطر وارتفاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز دفعا لتعديل التوقعات، مع بقاء المخاطر المحيطة تميل نحو الارتفاع بسبب الاضطرابات المحتملة. - خفّض البنك توقعاته لأسعار الغاز الأوروبي إلى 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة، محذراً من ارتفاع الأسعار في حال تأخر تدفقات الغاز أو تعرض البنية التحتية لأضرار.

خفّض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط في الربع الثاني من عام 2026، إذ رجّح أن يبلغ سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 87 دولاراً بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين. وكان البنك قد توقع سابقاً أن يبلغ متوسط أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط 99 و91 دولاراً للبرميل على التوالي.

وقال البنك في مذكرة إن "انخفاض علاوة المخاطر في مقدمة منحنى الأسعار، وبدء ارتفاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، دفعانا إلى تعديل توقعاتنا للربع الثاني لخام برنت وغرب تكساس الوسيط بشكل طفيف إلى الأسفل". وانخفضت أسعار خام برنت بأكثر من 11% منذ بداية الأسبوع، وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز، بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هدنة لمدة أسبوعين مع إيران. ومع ذلك، عادت الأسعار للارتفاع، اليوم الخميس، بفعل مخاوف من عدم استئناف الإمدادات بالكامل من منطقة الشرق الأوسط، في ظل الشكوك حول صمود الهدنة واستمرار القيود على المضيق الحيوي.

وأبقى البنك على توقعاته للربع الثالث دون تغيير عند 82 دولاراً لخام برنت و77 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، وللربع الرابع عند 80 دولاراً لبرنت و75 دولاراً للخام الأميركي. وأشار إلى أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات لا تزال تميل نحو الارتفاع، مع احتمال استمرار الاضطرابات لفترة أطول وخسائر أكثر استدامة في إنتاج النفط.

وأضاف أنه في سيناريو شديد، حيث لا تصمد الهدنة وتستمر خسائر الإنتاج في الشرق الأوسط بنحو مليوني برميل يومياً، قد يبلغ متوسط سعر برنت نحو 115 دولاراً في الربع الرابع. كما خفّض البنك توقعاته لأسعار الغاز الأوروبي القياسي (TTF) في الربع الثاني إلى 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بدلاً من 70 يورو، على أساس افتراض عودة تدريجية لتدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز بدءاً من منتصف إبريل/نيسان. لكنه حذّر من أنه في حال تأخر تدفقات الغاز بشكل كبير أو تعرض البنية التحتية للإنتاج لأضرار، فمن المرجح أن تتجاوز الأسعار 75 يورو لكل ميغاواط/ساعة.



(رويترز)