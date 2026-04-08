هدنة أميركية إيرانية تدفع بيتكوين لأعلى مستوياتها منذ أسابيع

- ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى صعود الأصول عالية المخاطر، حيث بلغت 72,738 دولاراً قبل أن تتراجع قليلاً. - شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل إيثيريوم مكاسب ملحوظة، بينما تراجعت أسعار النفط الخام وارتفعت الأسهم، مما يعكس تأثير وقف إطلاق النار على الأسواق العالمية. - أظهرت بيتكوين مرونة مع تدفقات صافية إيجابية في صناديقها المتداولة، مما يشير إلى استقرار بعد أشهر من التدفقات الخارجة، وسط توقعات بتأثير تعافي إمدادات النفط على التضخم وأسعار الفائدة.

ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في حرب إيران لمدة أسبوعين، ما أدى إلى صعود الأصول عالية المخاطر. وقفزت أكبر عملة مشفّرة بنسبة وصلت إلى 4.9% لتبلغ 72,738 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 مارس/آذار، قبل أن تقلّص مكاسبها لتتداول عند 71,764 دولاراً صباح الأربعاء في لندن. كما سجّلت العملات الأصغر مكاسب لافتة، إذ ارتفعت إيثيريوم بنسبة بلغت 7.4% لتصل إلى 2,273 دولاراً.

وقالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة أوربت ماركتس لـ"بلومبيرغ": "قفزت بيتكوين هذا الصباح على خلفية وقف إطلاق النار المؤقت والارتياح لتجنب مزيد من التصعيد في الوقت الراهن". وأضافت: "من المرجح أن تستلهم أسواق العملات المشفّرة اتجاهها من الأسهم والسلع اليوم". وفي السياق نفسه، قال إيفان ليم، كبير متداولي المشتقات في شركة فالكون إكس: "ما زلت أتوقع أن تبقى الأسواق متقلبة حتى نرى حلاً دائماً"، مضيفاً: "لكن بشكل عام، فإن النبرة إيجابية في الوقت الحالي".

في المقابل، تراجعت أسعار النفط الخام، فيما ارتفعت الأسهم بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على تعليق القصف على إيران لمدة أسبوعين، ما عزّز الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي. وشهدت الأسواق تقلبات منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تعطّل حاد في تدفقات النفط إلى تغذية التضخم والضغط على النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيتكوين مرونة نسبية خلال الأسابيع الأخيرة، مع مؤشرات على تراجع ضغوط البيع من قبل المستثمرين المؤسساتيين. وسجّلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت 471.3 مليون دولار يوم الاثنين، إضافة إلى 22.3 مليون دولار في الأسبوع السابق، في تحوّل حاد مقارنة بتدفقات خارجة قاربت 300 مليون دولار في الأسبوع الذي سبقه.

كما سجّل شهر مارس/آذار نحو 1.3 مليار دولار من التدفقات الصافية إلى هذه الصناديق، في إشارة إلى استقرار بعد أربعة أشهر متتالية من التدفقات الخارجة بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. ولا تزال بيتكوين منخفضة بأكثر من 40% عن أعلى مستوى قياسي لها الذي تجاوز 126,000 دولار والمسجّل في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جيف مي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بي.تي.أس.إي": "إن احتمال حدوث سوق صاعدة يعتمد على مدى تعافي إمدادات النفط والغاز في الأشهر المقبلة وتأثير ذلك على التضخم". وأضاف أنه إذا انخفض التضخم بما يكفي وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي استئناف خفض أسعار الفائدة، "فقد نشهد ارتفاعاً في أسعار العملات المشفّرة".