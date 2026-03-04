هجوم على منشأة أرامكو في رأس تنورة للمرة الثانية خلال 48 ساعة

- تعرض مجمع رأس تنورة التابع لأرامكو السعودية لهجوم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى إغلاقه مؤقتًا، وهو أكبر مصفاة في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 550 ألف برميل يوميًا. - تسعى أرامكو لتحويل مسار بعض صادراتها إلى البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز، بعد توقف شبه كامل لحركة الشحن بسبب التهديدات والهجمات في المنطقة. - ارتفعت أسعار النفط بنسبة 12% منذ بداية الأسبوع، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات، مما دفع بعض الدول مثل العراق إلى خفض الإنتاج بسبب امتلاء الخزانات.

قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن مجمع رأس تنورة التابع لشركة أرامكو السعودية، والذي يضم أكبر مصفاة محلية لشركة النفط العملاقة، تعرض لهجوم جديد بمقذوف مجهول اليوم. ولم يتضح بعد ما الذي تم قصفه في المجمع. وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن المجمع مغلق منذ يوم الاثنين بسبب هجوم بطائرة مسيّرة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم، محاولة هجوم جديد على مصفاة رأس تنورة. وقال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه جرت محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة، لافتا إلى أنّ التقديرات الأولية تشير إلى أنّ الهجوم كان بمسيرة، ولم تنتج عنه أضرار. وتعد مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة ‌أرامكو، الأكبر في الشرق الأوسط وتبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يوميا، وتقع ضمن مجمع للطاقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الثلاثاء عن اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة بالقرب من مدينتي الرياض والخرج.

وأغلقت أرامكو المصفاة التابعة لها في رأس تنورة أول من أمس الاثنين، بعد تعرضها لاستهداف بطائرة مسيرة. ويضم مجمع رأس التنورة على ساحل الخليج إحدى أكبر المصافي في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 550 ألف برميل يوميا، وهو أيضا منفذ تصدير رئيسي للخام السعودي.

مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة: تعرَّضت مصفاة رأس تنورة لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة دون وقوع أضرار أو تأثر الإمدادات.https://t.co/ty2l7qP9uA#واس pic.twitter.com/izlK8BZy5L — واس العام (@SPAregions) March 4, 2026

ومن شأن إغلاق رأس تنورة أن يزيد من المخاوف المتعلقة بالإمدادات مع توقف شبه كامل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20 % من الاستهلاك العالمي للنفط، ومع تعرض ناقلات وسفن في المنطقة لهجمات أمس الأحد. وذكرت مصادر أمس الثلاثاء، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تسعى إلى تحويل مسار بعض صادراتها من النفط الخام إلى البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز، بعد أن أدى خطر الهجمات إلى توقف شبه كامل لحركة الشحن.

وتوقفت مئات السفن على جانبي المضيق في إجراء احترازي، وأعلنت إيران أنها ستطلق النار على أي سفينة تحاول عبور الممر الملاحي الحيوي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 % منذ بداية الأسبوع، وسط تداعيات الصراع على إمدادات النفط والغاز. وبدون الصادرات، سيضطر منتجو النفط إلى خفض الإنتاج عند امتلاء خزاناتهم. وخفض العراق بالفعل إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب امتلاء الخزانات. وتأمل أرامكو في تفادي خفض الإنتاج عن طريق تحويل مسار بعض الشحنات إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وذكرت ثلاثة مصادر أن أرامكو أبلغت بعض مشتري خامها العربي الخفيف بضرورة تحميل الشحنات في ينبع.

(رويترز، العربي الجديد)