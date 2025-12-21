"هجوم" سيارات من فولكسفاغن في 2026

- تستعد فولكسفاغن لعام 2026 بإطلاقات غير مسبوقة تشمل تحديث طرازات وإضافة سيارات جديدة، مع التركيز على السيارات الكهربائية مثل ID. Polo وID. Cross، وتحديث طرازي ID.3 وID.4 بتصميمات جديدة وتحسينات في المقصورة. - تعتزم الشركة تحسين تكاليف البطاريات والأداء، مع إطلاق سيارة كهربائية بمحرك بنزين لتمديد المدى في الصين، ومجموعة سير تتجاوز ألف كيلومتر، بالإضافة إلى سيارتين كهربائيتين صغيرتين للسوق الصينية. - في الولايات المتحدة، ستقدم فولكسفاغن طرازات هجينة جديدة، رغم تفضيل المستهلكين للسيارات التقليدية.

تستعد فولكسفاغن لعام 2026 حافل بإطلاقات غير مسبوقة، في إطار هجوم إنتاجي واسع يشمل تحديث طرازات قائمة وإضافة سيارات

جديدة إلى محفظتها العالمية. ويؤكد رئيس المبيعات في الشركة، مارتن ساندر، أن فولفسبورغ تتحضر لنشاط إطلاق "غير مسبوق" على مستوى العالم.

ومن أبرز الخطط إطلاق ID. Polo الكهربائية بسعر يبدأ من نحو 25 ألف يورو، على أن تتبعها نسخة إنتاجية من ID. Cross، وهي بمثابة بولو كهربائية بهيئة SUV، في علاقة تشبه ما هو قائم اليوم بين Polo وT-Cross بمحركات احتراق داخلي. كما تعمل فولكسفاغن على تحديث طرازي ID.3 وID.4، مع اعتماد لغة تصميم جديدة كلياً، وتحسينات كبيرة في المقصورة تشمل مواد أعلى جودة وعودة جزئية للأزرار الفيزيائية.

وتشير الشركة إلى أن التغييرات لن تكون شكلية فقط، بل ستشمل تحسينات في تكاليف البطاريات والأداء، مع وعود "بتحسّن كبير" في القدرات. وفي الصين، تعتزم فولكسفاغن إطلاق سيارة كهربائية مزودة بمحرك بنزين لتمديد المدى، طُرحت ملامحها عبر مفهوم ID. Era، وهي SUV كبيرة بثلاثة صفوف ومجال سير يتجاوز ألف كيلومتر.

كما ستُطرح سيارتان كهربائيتان صغيرتان من الفئة A مخصصتان للسوق الصينية. أما الولايات المتحدة، فستحصل على طرازات هجينة جديدة، رغم إقرار الشركة بأن المستهلك الأميركي لا يزال يميل بقوة إلى السيارات العاملة بمحركات الاحتراق التقليدية.