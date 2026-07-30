وسط قلق من تداعيات ضرب مسيرة مجهولة منشآت غاز في ميناء دمياط، شمال القاهرة، خسرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو 23 مليار جنيه (450 مليون دولار) ليبلغ رأس المال السوقي 3.936 تريليونات جنيه، جاء ذلك مع انخفاض أداء مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم الخميس.

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وفي الختام تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" نحو 0.35% عند مستوى 53442.2 نقطة. وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 1.03% عند مستوى 18233 نقطة، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 0.91% عند مستوى 24035 نقطة. وتم التداول في تلك الأثناء على 2.6 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 11.9 مليار جنيه عبر 260.5 ألف عملية.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرّضت له السفينتان في ميناء دمياط أمس الأربعاء، وإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبيّن أنه ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الآن، مؤكداً أن "الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

من جهتها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي، أمس الأربعاء، أن الحريق وقع على سفينة التغويز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط، و"جرى التعامل معه فوراً وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع، ما أسهم في احتواء الموقف والسيطرة على الحريق".

وعلى صعيد حركة الأسهم، شهدت جلسة أمس التعامل على 221 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 38 سهماً، وتراجعت أسعار 171 سهماً، في حين استقرت أسعار 12 سهماً دون تغيير. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة تصدر "جلاكسو سميثكلاين" ومطاحن ومخابز الإسكندرية الصعود بنحو 20%، يليه "كاتليست بارتنرز ميديل إيست" بزيادة 15%. وتصدر القاهرة للإسكان والتعمير تراجعات السوق بنحو 7.65%، ثم الاستثمار العقاري العربي - أليكو بنحو 7.6%.

موقف هجوم دمياط في مصر بين نظرية الحسد والمسيرات المجهولة

كما تأثرت العملة المصرية بالهجمات، إذ ارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 51 جنيهاً أمس من نحو 55.7 جنيهاً أمس. وفق مؤشر العملات الذي تتابعه "بلومبيرغ"، حلت العملة المصرية ثانية بعد البوليفيانو البوليفي في شهر يوليو/ تموز من حيث أكبر التراجعات في العالم الشهر الجاري، بفعل تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من السوق المحلية.

وخلال يونيو/ حزيران الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء مقداره 8.76 مليارات دولار، فيما سجلت تدفقات الأموال الساخنة صافي شراء بقيمة 11.66 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026، أمام ضغوط الحرب في الخليج. ويأتي تراجع العملة المصرية بعد أشهر من الاستقرار قرب مستوى 47 جنيهاً للدولار في البنوك، وكان مستوى الدولار قد تجاوز 55 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخه بعد الحرب التي اندلعت في الـ27 من فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يعاود الانخفاض.

وبحسب "رويترز" اليوم، تراجعت أسعار السندات السيادية الدولية لكل من مصر والسعودية وقطر والإمارات ⁠بأكثر من ‌سنت، ⁠بعدما أصابت طائرة ⁠مسيرة ⁠سفينتين ‌في ‌ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط. وأظهرت ‌بيانات "تريدويب" أن السندات المصرية ‌الأطول أجلا هبطت بما يصل إلى ‌1.2 سنت، إذ ​جرى عرض ⁠السندات المستحقة في عام 2047 عند 92.84 ⁠سنتاً للدولار.

وتراجعت ​السندات الأطول أجلاً الصادرة ​عن السعودية وقطر والإمارات بأكثر من سنت. وأثار ⁠الهجوم الذي ‌وقع أمس مخاوف من اتساع نطاق الصراع ⁠في الشرق الأوسط، ما يؤثر سلباً على أسواق المنطقة ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وتلقي تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية المتصاعدة بظلال ثقيلة على الاقتصاد المصري، فقد أدت الاضطرابات الأمنية وتصاعد المخاطر الملاحية إلى تراجع ملحوظ في عائدات قناة السويس، التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بالتوازي مع الضغوط التي يواجهها قطاع السياحة نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة. كما يمتد تأثير الحرب ليشمل قطاع الطاقة؛ إذ تتزايد المخاطر على سلاسل إمدادات الغاز ومنشآت التكرير والتصدير، ما يرفع تكاليف التأمين البحري والشحن، ويُربك خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

اقتصاد عربي ميناء دمياط.. بوابة الغاز والتجارة المصرية إلى الأسواق العالمية

كل هذه العوامل تزيد الضغوط على العملة المحلية، وتُعقّد جهود السيطرة على التضخم، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين. وأظهر استطلاع سابق أجرته "رويترز" أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع على الأرجح إلى 15.1% في يونيو/ حزيران الماضي من 14.6% في مايو/ أيار.