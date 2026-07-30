هجوم دمياط في مصر مصر بين نظرية الحسد والمسيرات المجهولة

- رفض المتحدث باسم وزارة البترول في مصر الكشف عن حجم إنتاج البترول اليومي، مما أثار انتقادات حول شفافية المؤسسات الرسمية. - تعرض ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى حريق في سفينتين للغاز، واعترف مجلس الوزراء لاحقاً بأن الحريق كان نتيجة الهجوم. - التأخر في الإعلان الرسمي عن الحادث أثار تساؤلات حول الشفافية، بينما أشارت مصادر إيرانية إلى أن الهجوم كان رسالة لوقف إمدادات الطاقة عالمياً.

قبل أيام، خرج علينا المتحدث باسم وزارة البترول في مصر محمود ناجي خلال لقاء تلفزيوني رافضاً الكشف عن حجم إنتاج مصر اليومي من البترول، وتجنب الرد على السؤال المتعلق بالرقم الدقيق بسبب ما سماه "الخوف من الحسد". وعندما تم التشديد عليه خلال اللقاء على ضرورة الكشف عن الرقم، وأن هذه بيانات علمية ورسمية يجب إتاحتها للرأي العام، ونوع من الشفافية والمصداقية التي يجب أن تتسم بها المؤسسات المسؤولة في الدولة كما يجري في كل دول العالم، كان الرد الصدمة، حيث اقترح مازحاً وضع "خرزة زرقاء" بجانب الرقم منعاً للحسد.

رد المتحدث باسم وزارة البترول المثير للسخرية يفسر لنا إلى حد كبير كيف تتعامل بعض الجهات الرسمية في الدولة المصرية مع الأرقام والأحداث الكبيرة، وهو ما ظهر منذ سنوات حينما اعتبر أحد المسؤولين أن الكشف عن أرقام الديون وبعض المؤشرات الاقتصادية قد يضر بالأمن القومي للدولة، وظهر بشكل أوسع عقب تعرض ميناء دمياط الحيوي، الواقع شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، لهجوم أمس الأربعاء بطائرة مسيرة استهدفت سفينتين ومنشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة.

عقب نشر الخبر مباشرة بدأ المشهد العام مرتبكاً في مصر، ما بين تكذيب الحادثة من الأصل، أو النفي القاطع لسيناريو الطائرة المسيرة ورواية وكالة رويترز، أو تصوير الحادث على أنه حريق طارئ وطفيف في غرفة محركات إحدى السفن وناتج عن ماس كهربائي وتمت السيطرة عليه بشكل سريع، أو روايات أخرى لم تصمد سوى ساعات قليلة خاصة تلك التي تم ترويجها على نطاق واسع من قبل بعض اللجان الإليكترونية.

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وسارعت وزارة البترول المصرية بنشر بيان يعترف بوقوع حريق في ميناء دمياط، مع التقيلي من مخاطر الحريق والتأكيد على أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمعايير المعتمدة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف. لكن البيان بدا باهتا ولم يشبع نهم أحد، ولم يجب عن أهم الأسئلة التي كان الرأي العام المصري والعالمي يبحث عنها، وأبرزها: هل صحيح أن طائرة مسيرة هي التي نفذت الهجوم، ومن يقف وراء الحادث، وما تأثيرات الحادث على أنشطة الميناء الاستراتيجي وصادرات مصر سواء من الغاز أو السلع؟

استمرت تلك الروايات المتضاربة في اليوم التالي، وبعد 18 ساعة كاملة عاد مجلس الوزراء المصري ليؤكد رواية المسيرة، ويعترف بأن ‌طائرة مسيرة تسببت في الحريق الذي اندلع في سفينتين للغاز بميناء دمياط، وأكد للمرة الأولى أن الحريق الذي اندلع كان نتيجة هجوم وليس حادثا، وأنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو/ تموز 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

مصر قالت روايتها بشأن حادث ميناء دمياط، وليس من المنطقي أن نقفز على نتائج التحقيقات ونروج أكاذيب حول الجهة التي تقف وراء الهجوم، فهذا الأمر يحتاج إلى تحقيقات مطولة، وخاصة أنه قد تترتب على النتيجة ردة فعل من قبل السلطات للحفاظ على مصالح الدولة وأمنها القومي

سبق بيان مجلس الوزراء تأكيد مصدرين إيرانيين لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن حادث دمياط نفذ بطائرة مسيرة وهدفه توصيل رسالة بالقدرة على توقيف إمدادات الطاقة والشحن عالميا، إذا تم التصعيد في الحرب.

وبغض النظر عن أن كلام المصادر مبهم وقابل للشك حتى الآن، فإننا أمام عشرات الأسئلة التي تبحث عن إجابة مقنعة، لماذا كل هذا التأخر في إعلان الرواية الرسمية الصحيحة وهو الوقت الذي اختلطت فيه الشائعات والأكاذيب مع الحقائق، ونشطت فيه اللجان الإلكترونية التي وصفت أصحاب الرواية السليمة بالخيانة وكره الوطن.

ما هو العيب أن نقول ومنذ اللحظة الأولى إن طائرة مسيرة وراء الهجوم الاجرامي على مصر، وهذا ليس عيبا في حد ذاته، إذ إن مسيرات استهدفت عشرات الموانئ في المنطقة منذ اندلاع الحرب على إيران، ومنها موانئ أبوظبي والفجيرة وجبل علي بالإمارات والدقم العُماني ومصفاة رأس تنورة بالسعودية ومنشأة راس لفان للغاز المسال في قطر والبصرة والفاو بالعراق، إضافة إلى موانئ إيرانية، منها بندر عباس وتشابهار وكنارك وجاسك وسيريك وخارك وقشم.

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في كل الأحوال فإن دولة مصر قالت روايتها بشأن حادث ميناء دمياط، وكشفت عن أداة الهجوم، وليس من المنطقي أن نقفز على نتائج التحقيقات ونروج أكاذيب حول الجهة التي تقف وراء الهجوم، والأسباب الحقيقية وراء الهجوم، فهذا الأمر يحتاج إلى تحقيقات مطولة، وخاصة أنه قد تترتب على النتيجة ردة فعل وخطوات من قبل السلطات المصرية للحفاظ على مصالح الدولة وأمنها القومي، والمطالبة بتعويضات من قبل الجهات التي تقف وراء الهجوم.