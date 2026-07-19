هجوم إيراني ثانٍ خلال يومين على محطة كهرباء في الكويت

- تعرضت محطة كهرباء وتقطير مياه في الكويت لهجوم إيراني للمرة الثانية خلال يومين، مما أدى إلى حريق وتأثر وحدات توليد الطاقة، واستدعى تفعيل خطط الطوارئ للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية. - فرق الإطفاء والطوارئ باشرت التعامل مع الحريق وتأمين المحطة، مع العمل على إعادة الوحدات المتأثرة للخدمة بسرعة، مع الالتزام بمعايير السلامة ومراقبة الشبكة الكهربائية. - تعتمد الكويت بشكل كبير على محطات تحلية المياه، حيث توفر أكثر من 90% من مياه الشرب، مما يجعل أي تعطل فيها يشكل ضغطًا على إمدادات المياه والكهرباء.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الأحد، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني للمرة الثانية خلال يومين، ما أدى إلى اندلاع حريق في بعض مرافقها وتأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن الهجوم وقع نتيجة ما وصفته بالعدوان الإيراني على دولة الكويت، وأكدت أن "حجم التأثير الذي لحق بوحدات التوليد استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث، بهدف الحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية واستمرارية الخدمات الأساسية".

وباشرت فرق قوة الإطفاء العام التعامل مع الحريق فور وقوعه والعمل على إخماده، بينما بدأت الفرق الفنية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتأمين المحطة وتقييم الأضرار. وأوضحت الوزارة أن العمل "متواصل لإعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بمعايير السلامة ومتابعة مؤشرات الشبكة الكهربائية على مدار الساعة".

بيان رقم (21) من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة



بشأن تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاعتداء.#وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/2irGZ2xQVZ — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) July 19, 2026

ويأتي الهجوم بعد تعرض محطة للكهرباء وتقطير المياه في الكويت، أول أمس الجمعة، لضربة إيرانية تسببت في أضرار داخل مرافقها واندلاع حريق وخروج عدد من وحدات التوليد من الخدمة. واتخذت الوزارة حينها إجراءات تشغيلية احترازية، شملت فصل وحدات أخرى بصورة مؤقتة، حفاظًا على سلامة المحطة والعاملين وضمانًا لاستقرار الشبكة الكهربائية.

ولا تمثل هذه الهجمات أول استهداف إيراني لمنشآت الكهرباء والمياه في الكويت خلال الصراع الحالي. ففي 29 مارس/آذار، وخلال المرحلة الأولى من الحرب في المنطقة، تعرضت محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني أسفر عن مقتل عامل هندي وإلحاق أضرار بمبنى خدمي داخل المنشأة، وفق ما نقلته "رويترز" عن وزارة الكهرباء والماء الكويتية.

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وتكتسب محطات تقطير المياه أهمية حيوية في الكويت بسبب اعتماد البلاد الكبير على مياه البحر المحلاة لتوفير احتياجات السكان. وتشير "أسوشييتد برس" إلى أن أكثر من 90% من مياه الشرب في الكويت تأتي من منشآت التحلية، ما يجعل أي تعطل طويل لهذه المرافق مصدر ضغط مباشر على إمدادات المياه، إضافة إلى تأثيره في إنتاج الكهرباء.

كما حذرت تقارير سابقة من أن منشآت التحلية في الخليج تمثل بنية أساسية شديدة الحساسية، بسبب تمركز الإنتاج في عدد محدود من المواقع وارتباط تشغيل محطات المياه بإمدادات الكهرباء. ويزيد تكرار الاستهداف خلال فترة قصيرة الضغوط على فرق الصيانة والطوارئ، ويرفع الحاجة إلى تشغيل الوحدات البديلة وإدارة الأحمال والمخزونات المائية بصورة دقيقة، خاصة خلال أشهر الصيف التي تسجل فيها الكويت مستويات مرتفعة من استهلاك الكهرباء والمياه.