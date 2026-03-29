هجمات تضرب طهران وكرج وعودة الكهرباء لمناطق واسعة بعد انقطاعها

- تعرضت منشآت الكهرباء في طهران وكرج لهجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتعمل الفرق الفنية على إعادة التيار بسرعة. - شنت إسرائيل هجمات على البنية التحتية الإيرانية، مستهدفة مصانع الصلب والأسمنت ومحطات الكهرباء، مما أدى إلى تصعيد التوترات. - رد الحرس الثوري الإيراني بهجمات على مصانع في الإمارات والبحرين، واستهدف مواقع إسرائيلية بصواريخ باليستية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

تعرضت عدة مناطق في العاصمة الإيرانية طهران وفي مدينة كرج إلى هجمات جديدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق قبل أن يُعلن عن إعادتها. وأعلنت وزارة الطاقة الإيرانية في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بعد الهجمات التي استهدفت منشآت صناعة الكهرباء في محافظة طهران وجزء من مدينة طهران ومحافظة ألبرز، انقطع التيار الكهربائي عن بعض هذه المناطق، مؤكدة أن الفرق الفنية تعمل حالياً على معالجة المشكلة.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه قد تمت إعادة التيار الكهربائي إلى معظم مناطق طهران وكرج، وأشارت إلى أن الفرق العملياتية التابعة لقطاع الكهرباء تواصل جهودها لإعادة التيار إلى عدد قليل من المناطق المتبقية في أقصر وقت ممكن.

كما أفادت الوكالة في تقرير آخر، بأن سقوط الشظايا ألحق أضراراً بأحد أبراج الضغط العالي في محافظة ألبرز، وكذلك بمحطة "دوشان‌ تبه" الكهربائية شرقي طهران، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من طهران وكرج. وأضافت أن الفرق العملياتية التابعة لقطاع الكهرباء توجهت إلى المواقع المتضررة، وهي تعمل حالياً على إعادة التيار الكهربائي في أقصر وقت ممكن.

وأعلن القائم بأعمال شركة الكهرباء الإيرانية محمد إله داد أن "عدداً من مناطق شرق وشمال شرق طهران، إضافة إلى أجزاء من محافظة ألبرز ومركزها مدينة كرج، تواجه حالياً الانقطاع الكهربائي، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني". وشدد على أن الفرق التشغيلية في قطاع الكهرباء تواصل عملها بشكل مستمر لإصلاح الأعطال، وأن عملية إعادة التيار إلى هذه المناطق تُتابَع بوتيرة سريعة. وأشار إلى أن الانقطاعات المتفرقة في طهران تعود إلى خروج محطتين من محطات توزيع الكهرباء عن الخدمة، قائلاً إن "المشكلة في طور المعالجة الآن".

ورغم هجمات متفرقة على منشآت مدنية اقتصادية إيرانية خلال الأسابيع الماضية، لكن منذ الجمعة الماضي، دخلت الحرب مرحلة استهداف البنى التحتية الإيرانية بشكل مركز، إذ شنت إسرائيل هجمات على أكبر مصنعين للصلب في إيران في خوزستان (جنوب غرب) وأصفهان (وسط)، فضلاً عن مصنع للأسمنت في محافظة فارس جنوبي البلاد، ومحطتي كهرباء في أصفهان بالإضافة إلى هجوم آخر، أمس السبت، على مخزن لمياه الشرب في مدينة هفتغل في محافظة خوزستان.

ورداً على هذه الهجمات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات على مصنعين للألومنيوم في الإمارات والبحرين، قال إن للأميركيين حصصاً فيهما.

كما قال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، مساء أمس الجمعة، إنه نفذ الموجة 86 من عملية "الوعد الصادق 4" في "رد قاسٍ على الهجمات الوحشية للمحور الأميركي - الصهيوني على المراكز الصناعية" في إيران، مؤكداً أنه استهدف منطقة "ناؤوت حوفاف" الصناعية في بئر السبع جنوبي الأراضي المحتلة بصواريخ باليستية أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة له، ما أدى بحسب قوله، بعد الانفجارات المتتالية، إلى توجه المنطقة نحو انقطاع شامل للكهرباء.

وأضاف البيان أن العملية استهدفت أيضاً مراكز عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي في صحراء النقب، وقيادة المنطقة الشمالية في الأراضي المحتلة، إضافة إلى مراكز حكومية وأمنية في القدس المحتلة وتل أبيب، وذلك بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة انتحارية إيرانية.