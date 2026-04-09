- ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ بسبب الهجمات على منشآت الطاقة في الخليج، مما يعكس حساسية الأسواق لأي اضطراب أمني في المنطقة الحيوية لإمدادات الخام. - سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 1.23%، بينما قفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.66%، نتيجة لتعطل الإنتاج في السعودية واتساع نطاق الهجمات ليشمل منشآت في الكويت. - أعلنت السعودية عن توقف العمليات في منشآت رئيسية، مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنحو 600 ألف برميل يومياً، وزادت المخاوف بفقدان 700 ألف برميل يومياً بسبب استهداف خط أنابيب استراتيجي.

قفزت أسعار النفط العالمية عند التسوية، اليوم الخميس، مع تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة في الخليج، في مؤشر واضح إلى حساسية الأسواق لأي اضطراب أمني في منطقة تُعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الخام، إذ جاء الارتفاع مدفوعاً مباشرة بتعطل الإنتاج في السعودية واتساع رقعة الاستهدافات لتشمل منشآت حيوية في الكويت.

وسجّلت العقود الآجلة لخام خام برنت ارتفاعاً بنحو 1.17 دولار، أي بنسبة 1.23%، لتبلغ عند التسوية 95.92 دولاراً للبرميل، فيما قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط، بمقدار 3.46 دولارات، أو 3.66%، لتصل إلى 97.87 دولاراً، في استجابة سريعة لمخاوف الإمدادات.

ويأتي هذا الصعود بعد إعلان السعودية توقف العمليات في عدد من منشآت الطاقة إثر هجمات إيرانية استهدفت مرافق إنتاج النفط والغاز والنقل والتكرير، إضافة إلى البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية. وأكدت وزارة الطاقة أن هذه الهجمات أدت إلى تعطل عمليات تشغيلية في مرافق رئيسية، ما تسبب في انخفاض الطاقة الإنتاجية بنحو 600 ألف برميل يومياً.

كما أشارت بيانات رسمية إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً نتيجة استهداف خط أنابيب شرق-غرب، الذي يُعد مساراً استراتيجياً لإمداد الأسواق العالمية بالنفط، ما ضاعف من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات في المدى القريب. وامتدت دائرة التوتر إلى الكويت، التي أعلنت بدورها التعامل مع هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية، في تطور يعزز المخاوف من اتساع نطاق الاستهدافات في البنية التحتية للطاقة داخل المنطقة.