هجمات البحر الأسود تهدّد إمدادات الغذاء وترفع أسعار القمح عالمياً

يتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش، لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب. وتعيد هذه التطورات المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم، بعدما ارتفعت أسعار القمح الدولية إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، ولحقت بها أسعار الذرة وبذور اللفت.

وتمر عبر موانئ المنطقة كميات كبيرة من القمح والذرة والشعير وزيت دوار الشمس المتجهة إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وتعتمد دول كثيرة في هذه المناطق على حبوب البحر الأسود بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالإمدادات القادمة من مناطق أخرى، ما يجعل أي اضطراب في الشحن مؤثراً مباشرة في تكلفة الغذاء.

عودة أزمة الإمدادات

أوردت وكالة "بلومبيرغ" أن الاضطرابات الحالية لم تصل بعد إلى مستوى عام 2022، عندما أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى توقف شبه كامل للشحن من الموانئ الأوكرانية ودفعت أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية، إلّا أن التصعيد يأتي في وقت تتعرض فيه سوق الغذاء العالمية لضغوط متزامنة تشمل تعطل إمدادات الأسمدة والوقود، وموجات الحر في أوروبا، والجفاف في الولايات المتحدة، وتطور ظاهرة النينيو.

واستهدفت روسيا خلال الأشهر الماضية البنية التحتية الأوكرانية المخصصة لتصدير الحبوب، ثم وسعت هجماتها في يوليو/تموز لتشمل سفن شحن ومحطات التصدير الرئيسية في تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني. ووفقاً لما نقلته "رويترز" عن المجلس الزراعي الأوكراني، فقدت أوكرانيا نحو ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر البحر الأسود نتيجة تكثيف الضربات.

وامتدت الهجمات يومي 11 و12 يوليو/تموز إلى ميناء إسماعيل على نهر الدانوب، الذي تحول إلى منفذ بديل ومهم لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد اضطراب طرق البحر الأسود.

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183 سفينة ضمن الهجمات الأوكرانية

في المقابل، قالت أوكرانيا إنها هاجمت حتى اليوم الاثنين نحو 183 سفينة شحن وناقلة مرتبطة بروسيا في البحر الأسود وبحر آزوف، كما استهدفت ميناءين روسيَّين رئيسيَّين على بحر آزوف خلال يوليو/تموز.

وقلصت روسيا حركة السفن عبر قناة الدون وآزوف التي تربط نهر الدون ببحر آزوف، ما يهدد تدفق الحبوب الروسية نحو البحر الأسود ثم إلى الأسواق الدولية.

ممر حيوي للقمح العالمي

تُعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فيما تمر عبر موانئ بحر آزوف قرابة ثلث صادراتها البحرية من القمح، وفق بيانات أوردتها "بلومبيرغ". وتوفر روسيا نحو طن واحد من كل 6 أطنان قمح يجري تداولها عالمياً، لذلك يؤثر أي تعطل في هذا الممر في توازن العرض والأسعار.

وتشكل روسيا وأوكرانيا أيضاً مصدرين رئيسيَّين للشعير وزيت دوار الشمس. ويُعد قمح البحر الأسود عادة من أقل الإمدادات تكلفة في السوق العالمية، ما يمنح الدول المستوردة محدودة الدخل إمكانية شراء حاجاتها بأسعار أدنى.

وحذر محللون من أن توقف هذه الإمدادات سيجبر المشترين على دفع أسعار أعلى أو خفض وارداتهم، وفي الحالتين ستزداد الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء.

كيف واصلت أوكرانيا تصدير حبوبها

بعد انسحاب روسيا عام 2023 من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، أنشأت أوكرانيا ممراً بحرياً جديداً لنقل الحبوب والسلع من موانئها. وتسير السفن بمحاذاة الساحل الأوكراني، ثم تعبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا قبل دخول مضيق البوسفور والوصول إلى البحر المتوسط. وسمح هذا المسار باستمرار الصادرات رغم الحرب، واعتمدت الأسواق على بقائه مفتوحاً. ويعني استهداف السفن والموانئ عودة الخطر الذي واجه تجارة الحبوب العالمية عند بداية الحرب في 2022.

مخزونات مريحة لا تلغي المخاطر

لا تزال أسعار السلع الغذائية المتداولة عالمياً أقل من الذروة المسجلة بعد اندلاع الحرب، رغم اقترابها من أعلى مستوياتها منذ 2023، كما تبقى مخزونات الحبوب العالمية مريحة بعد محاصيل وفيرة خلال السنوات السابقة، وتستطيع رومانيا وبلغاريا وصربيا توفير كميات بديلة من قمح منطقة البحر الأسود. لكن استمرار الهجمات قد يبدد هذه الحماية تدريجياً. وقد يواجه المزارعون الروس صعوبة في الحصول على وقود الديزل بأسعار مناسبة بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي، فيما يعاني مزارعون في دول أخرى من ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود نتيجة اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

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الحرارة والجفاف يضاعفان الضغط

توقعت "بلومبيرغ" تراجع المحاصيل في أجزاء من أوروبا بعد موجات الحر، خصوصاً محصول الذرة المستخدم في أعلاف الحيوانات، ما قد يزيد حاجة المنطقة إلى الاستيراد، كما أدت فترات الجفاف في السهول الأميركية وحزام الذرة إلى ارتفاع أسعار عدد من المحاصيل الأساسية.

وتضيف عودة ظاهرة النينيو خطراً جديداً على الإنتاج الزراعي، مع احتمال تسببها في تقلبات مناخية تؤثر في المحاصيل بمناطق مختلفة من العالم. ويأتي ذلك في وقت تتزامن فيه مخاطر الشحن والطاقة والأسمدة مع تراجع بعض المحاصيل. وتتحمل أوكرانيا أعباء إضافية، إذ تمثل الحبوب مصدراً مهماً للعملات الأجنبية. ويؤدي اضطراب البحر الأسود إلى خفض مداخيل المزارعين ورفع تكاليف النقل، ما يزيد الضغوط على اقتصادها خلال الحرب.