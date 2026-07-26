هبوط معظم بورصات الخليج عقب هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية

- تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفطية سعودية، مما أدى إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة. تأثر المؤشر السعودي بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي وأرامكو، بينما شهدت قطر والبحرين انخفاضات طفيفة. - انفجرت ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، مما زاد من التوترات في المنطقة. كما نددت إيران بهجوم أوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين. - بورصتا الإمارات مغلقتان، لكنهما أنهتا الأسبوع على انخفاض بسبب تصاعد الصراع، حيث تراجع مؤشر دبي وأبوظبي بشكل ملحوظ.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد، بعد يوم من مهاجمة جماعة الحوثي اليمنية منشآت نفطية سعودية في ميناءين مطلين على البحر الأحمر، وقصف تحالف عسكري تقوده السعودية أهدافاً للجماعة المتحالفة مع إيران، مما وسع رقعة الحرب في الخليج لتشمل جبهة ثانية. وقال مايك والتس السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لقناة (فوكس نيوز) اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران "متنفساً"، وذلك في معرض تعليقه على توقف الهجمات الأميركية على إيران في مطلع الأسبوع.

وتراجع المؤشر السعودي 0.3%، متأثراً بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 4%، إذ جرى تداول أسهم البنك بعد استحقاق توزيع الأرباح، أي دون الحق في الحصول على دفعة الأرباح المقررة التالية. ومن الأسهم الخاسرة الأخرى، هبط سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط 0.9%. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم، بأن ناقلة نفط انفجرت في مضيق هرمز الاستراتيجي بعد اصطدامها بلغم بحري. وذكر التقرير أن الاصطدام وقع بعد أن انحرفت السفينة عن مسار الملاحة الذي حددته إيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار الاقتصادية المحتملة لهجمات الحوثيين على منشآت نفطية سعودية على المدى الطويل؟ كيف أثرت التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة على ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بهجوم أوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت أمس السبت، إن الهجوم سبَّب انفجاراً أودى بحياة أحد البحارة وأصاب آخر.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.3% مع خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8%. ونزل المؤشر البحريني 0.1%، في حين صعد المؤشر العماني 0.7% وزاد المؤشر الكويتي 0.6%. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1%، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 0.9%.

اقتصاد عربي أولويات المستثمرين الخليجيين: الحرب تدفع نحو الادخار

وبورصتا الإمارات مغلقتان اليوم الأحد، لكنهما أنهيا نهاية تعاملات الأسبوع أول من أمس الجمعة على انخفاض مع تأثير تصاعد الصراع في المنطقة سلباً على معنويات المستثمرين. وتراجع المؤشر في دبي 0.2% إلى أدنى مستوى له في نحو سبعة أسابيع. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1%. وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى تراجع مؤشر دبي 0.5%، مسجلاً خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، في حين انخفض مؤشر أبوظبي 0.5%.

(رويترز، العربي الجديد)