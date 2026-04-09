هبوط معظم بورصات الخليج عشية انطلاق المفاوضات الإيرانية الأميركية

- تراجعت معظم بورصات الخليج عشية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، متأثرة بالضغوط الجيوسياسية والتضخم، حيث انخفض مؤشر دبي 1.5% وأبوظبي 0.3%، بينما استقر المؤشر السعودي مع ارتفاع سهم أرامكو 0.8%. - استهدفت إيران بنية تحتية نفطية في الخليج، مما زاد من التوترات الإقليمية، وأثرت على استقرار الأسواق، حيث أبلغت الكويت والبحرين والإمارات عن تعرضها لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. - ارتفعت أسعار النفط مع صعود العقود الآجلة لخام برنت 3.6%، بينما استفادت السعودية من ارتفاع الأسعار بفضل طرق تصدير بديلة، في حين خسرت دول أخرى مليارات الدولارات.

عشية انطلاق المفاوضات المرتقبة في إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة غداً الجمعة، تراجعت معظم بورصات الأسهم الخليجية اليوم الخميس، مع تعرض هدنة إقليمية هشة لضغوط على ما يبدو، ما أثار قلق المستثمرين وأعاد إحياء المخاوف من استمرار المخاطر الجيوسياسية والمتعلقة بالتضخم على الأمد الطويل. وبحسب رويترز، أثيرت شكوك، أمس الأربعاء، حول استمرارية وقف إطلاق النار مع مواصلة إسرائيل شن غارات على لبنان، ما دفع إيران إلى التصريح بأن السعي إلى محادثات بشأن اتفاق سلام دائم "غير منطقي" في ظل هذه الأوضاع.

ونقلت رويترز عن مصدر في قطاع النفط قوله إن إيران استهدفت أيضاً بنية تحتية نفطية في دول الخليج، كان من بينها خط أنابيب تستخدمه السعودية طريقاً بديلاً عن مضيق هرمز. وأبلغت الكويت والبحرين والإمارات عن تعرضها لغارات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وفي تفاصيل بورصات الخليج، انخفض مؤشر دبي 1.5%، بعدما ارتفع بأكثر من 6% أمس الأربعاء، متأثراً بتراجع سهم إعمار العقارية 3.9% وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.3%. وصعد سهم "العربية للطيران" للرحلات منخفضة التكلفة 1.8%. ونزل مؤشر أبوظبي 0.3% مع تراجع سهم الدار العقارية 3.2%. ونقلت الوكالة عن دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، قوله إن احتمالات الارتفاع لا تزال قائمة رغم انحسار التفاؤل الأولي شريطة أن تستقر الأوضاع الجيوسياسية بشكل أكبر وتصبح التوقعات أكثر وضوحاً.

وقلص المؤشر القطري خسائره لينخفض 0.2% فقط مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 0.3%. واستقر المؤشر السعودي دون تغيير فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.8%. وحسب رويترز، تتميز المملكة عن جيرانها في المنطقة بأنها تستطيع تصدير النفط عبر طرق بديلة. وأظهر تحليل أجرته رويترز أن السعودية استفادت من ارتفاع أسعار النفط مع زيادة عائدات النفط المقدرة لشهر مارس/آذار مقارنة بالعام السابق، في حين خسرت الدول التي لا تمتلك طرقاً بديلة مليارات الدولارات.

وهبطت المؤشرات الرئيسية في البحرين وسلطنة عمان والكويت 0.3% و0.9% و0.5% على الترتيب. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1% مدفوعاً بصعود البنك التجاري الدولي 1.3%. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.41 دولارات، أو 3.6%، لتصل إلى 98.16 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:44 بتوقيت غرينتش.

(رويترز، العربي الجديد)