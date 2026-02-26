- انخفاض الفائدة على الرهن العقاري: تراجعت معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عاماً في الولايات المتحدة إلى ما دون 6% لأول مرة منذ 2022، مما قد يعزز سوق الإسكان مع اقتراب موسم الربيع. - تحسن القدرة على الشراء: يُنظر إلى هذا الانخفاض كإشارة إيجابية لتحسن القدرة على الشراء، رغم استمرار ضعف النشاط في السوق العقارية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. - تحديات السوق العقارية: رغم التحسن، لا تزال السوق تعاني من ضعف النشاط، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى منذ 2001، مما يتطلب زيادة المعروض لتحسين القدرة على تحمل التكاليف.

تراجعت معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عاماً في الولايات المتحدة إلى ما دون 6% للمرة الأولى منذ عام 2022، في تطور قد يمنح دفعة لسوق الإسكان مع اقتراب موسم البيع في الربيع. ويُنظر إلى هذا الانخفاض بوصفه مؤشراً إيجابياً لتحسن نسبي في القدرة على الشراء، بعد فترة طويلة من الجمود التي فرضتها معدلات الفائدة المرتفعة على السوق العقارية.

ونسبت بلومبيرغ اليوم الخميس، إلى بيانات شركة فريدي ماك أن متوسط الفائدة على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً بلغ 5.98%، انخفاضاً من 6.01% الأسبوع الماضي، مقارنة مع 6.76% قبل عام. وكانت آخر مرة تراجع فيها المعدل إلى ما دون 6% في سبتمبر/أيلول 2022.

ونقلت عن خبراء أن بدء المعدل بالرقم خمسة قد يخفف قليلاً من ضغوط القدرة على تحمل التكاليف، ويدفع بعض المشترين المترددين إلى دخول السوق. فمنذ عام 2022، يشهد سوق العقارات حالة من الجمود بعدما قفزت أسعار الفائدة، ما أدى إلى استبعاد عدد كبير من المشترين المحتملين، كما أحجم العديد من المالكين عن البيع تمسكاً بقروضهم ذات الفوائد المنخفضة جداً.

ورداً على ما إذا كان هذا الانخفاض في فائدة الرهن العقاري كافياً لتحفيز الطلب، يعتقد كبير الاقتصاديين في شركة الوساطة "كومباس" مايك سيمونسن أن التحسن التدريجي في القدرة على تحمل التكاليف قد يجعل موسم الربيع أفضل موسم مبيعات منذ سنوات، لكنه استبعد العودة إلى مستويات النشاط الاستثنائية التي شهدها عام 2021 ما لم يحدث تغير جذري في البيانات الاقتصادية، حسب الوكالة.

ورغم التحسن الأخير، لا تزال السوق تعاني من ضعف في النشاط. فقد هبطت مبيعات المنازل القائمة قيد التعاقد في يناير/كانون الثاني، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2001، بحسب بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، متأثرة بشتاء قاسٍ بشكل غير معتاد واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ويشير محللون إلى أن تكاليف الاقتراض تحتاج إلى انخفاض أكبر لإطلاق انتعاش قوي في السوق، ليس فقط لأن العديد من المستأجرين ما زالوا غير قادرين على الشراء، بل أيضاً لأن نحو سبعة من كل عشرة مقترضين يتمسكون بمعدلات فائدة تقل عن 5%، وفق بيانات شركة "إنتركونتيننتال إكستشاينج".

ومع ذلك، تؤكد التقديرات أن الظروف تتحسن تدريجياً. فقد انخفضت الدفعة الشهرية اللازمة لشراء منزل متوسط السعر في الولايات المتحدة إلى نحو 27% من متوسط دخل الأسرة، وهو مستوى لا يزال أعلى من المعدلات التاريخية، لكنه الأفضل منذ نحو أربع سنوات. ويؤكد خبراء للوكالة أن استمرار تحسن القدرة على تحمل التكاليف يتطلب زيادة المعروض من المنازل. فتوفر مزيد من العقارات للبيع، إلى جانب تحسن شروط التمويل، من شأنه أن يخفف الضغوط على الأسعار ويدعم استقرار السوق.