هبوط جماعي لبورصات الخليج باستثناء عُمان رغم صعود النفط

- شهدت بورصات الخليج تراجعاً جماعياً باستثناء بورصة عُمان، بسبب موجة بيع ناتجة عن تصاعد الحرب في المنطقة وتأثيرها على التجارة والطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. - تصدر سوق دبي المالي قائمة المتراجعين بانخفاض 3.43%، تلاه بورصة قطر بنسبة 2.48%، ثم الكويت والبحرين والسعودية، بينما سجل سوق أبوظبي أقل الخسائر. بورصة مسقط خالفت الاتجاه وارتفعت بنسبة 49.57%. - في الإمارات، تراجعت مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي، وفي قطر والكويت والبحرين والسعودية شهدت الأسواق انخفاضات متفاوتة، بينما حققت بورصة مسقط مكاسب كبيرة.

هبطت جميع بورصات الخليج باستثناء عُمان خلال تداولات، اليوم الاثنين، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية، مع استمرار موجة البيع في الأسواق الإقليمية وسط حالة من الحذر بين المستثمرين على خلفية تصاعد الحرب في المنطقة وتأثيرها المحتمل على تدفقات التجارة والطاقة العالمية، ما يدفع كثيراً من المتعاملين إلى تقليص مراكزهم في الأسهم وانتظار اتضاح اتجاهات السوق. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 15.51 دولاراً، أو 16.7% لتصل إلى 108.20 دولارات للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، متجهة لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14.23 دولاراً أو 15.7% لتصل إلى 105.13 دولارات. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 31.4% إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولاراً للبرميل في وقت سابق اليوم الاثنين، بينما صعد خام برنت 29% إلى 119.50 دولاراً للبرميل.

وتصدر سوق دبي المالي قائمة أكبر المتراجعين بعد هبوط مؤشره بنسبة 3.43%، مسجلاً أكبر خسارة في بورصات الخليج خلال جلسة اليوم. وجاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بانخفاض بلغ 2.48%، تلتها بورصة الكويت التي تراجعت بنسبة 1.29%. وفي المرتبة الرابعة جاءت بورصة البحرين بانخفاض قدره 1.27%، بينما حل السوق السعودي (تاسي) في المرتبة الخامسة بعد تراجعه بنسبة 0.89%. وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أقل الخسائر بين أسواق الخليج، مع انخفاض طفيف بلغ 0.18%، في حين خالفت بورصة مسقط الاتجاه العام وسجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الجلسة بلغ 49.57%.

الإمارات

وتراجعت أسواق الأسهم في الإمارات خلال تداولات، اليوم الاثنين، مع هبوط مؤشّري أبوظبي ودبي وسط غلبة واضحة للأسهم الخاسرة وزيادة الضغوط البيعية على معظم القطاعات. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 8,379.48 نقطة متراجعاً بنحو 15.35 نقطة أو ما يعادل 0.18%، مع تداول 190 مليون سهم بقيمة تقارب 664.9 مليون درهم (181 مليون دولار)، عبر 16,267 صفقة. وأظهرت البيانات أنّ 89 شركة تراجعت مقابل 7 شركات ارتفعت و3 شركات مستقرة من أصل 99 شركة متداولة. وفي سوق دبي المالي، سجل المؤشر تراجعاً حاداً إلى 5,714.21 نقطة فاقداً 203.01 نقاط أو 3.43%، مع تداول نحو 168 مليون سهم بقيمة 511.5 مليون درهم (نحو 139 مليون دولار)، من خلال 12,929 صفقة. وغلب اللون الأحمر على السوق، إذ تراجعت 48 شركة مقابل 5 شركات مرتفعة و5 شركات مستقرة من أصل 58 شركة متداولة.

قطر

وتراجع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات اليوم بنسبة 2.48% فاقداً 264.58 نقطة ليصل إلى مستوى 10,422.99 نقطة، وسط ضغوط بيعية طاولت غالبية الأسهم المتداولة في السوق. وبلغ حجم التداول نحو 135.2 مليون سهم بقيمة تقارب 342.3 مليون ريال قطري (نحو 94 مليون دولار)، عبر 27,099 صفقة، وفق بيانات السوق حتّى الساعة 12:21 ظهراً. وأظهرت حركة الأسهم غلبة واضحة للخسائر، إذ تراجعت 51 شركة مقابل 4 شركات مرتفعة، فيما استقرت شركة واحدة دون تغيير من أصل 56 شركة متداولة.

الكويت

وتراجع مؤشر بورصة الكويت خلال تداولات اليوم بنسبة 1.29% فاقداً 118.22 نقطة ليصل إلى مستوى 9,074.56 نقطة، وسط ضغوط بيعية طاولت عدداً كبيراً من الأسهم المتداولة. وبلغ حجم التداول نحو 85.8 مليون سهم بقيمة تقارب 26.7 مليون دينار كويتي (نحو 87 مليون دولار)، عبر 7,623 صفقة. وأظهرت حركة الأسهم غلبة للخسائر، إذ تراجعت 66 شركة مقابل 34 شركة مرتفعة، فيما استقرت 20 شركة دون تغيير من أصل 120 شركة متداولة.

البحرين

وتراجع مؤشر بورصة البحرين خلال تداولات اليوم بنسبة 1.27% فاقداً 25.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1,961.62 نقطة، وسط أداء سلبي لمعظم الأسهم المتداولة في السوق. وبلغ حجم التداول نحو 677.9 ألف سهم بقيمة تقارب 239.3 ألف دينار بحريني (نحو 635 ألف دولار)، من خلال 89 صفقة، بحسب بيانات السوق حتى الساعة 12:21 ظهراً. وأظهرت حركة الأسهم غلبة واضحة للخسائر، إذ تراجعت 8 شركات مقابل عدم تسجيل أي شركات مرتفعة، فيما استقرت 3 شركات دون تغيير من أصل 11 شركة متداولة.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) خلال تداولات، اليوم الاثنين، بنحو 0.89% فاقداً 97.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10,909.40 نقطة، في ظل ضغوط بيعية طاولت معظم الأسهم المتداولة. وأظهرت بيانات التداول حتى الساعة 12:14 ظهراً تسجيل حجم تداول بلغ نحو 193.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقارب 3.78 مليارات ريال سعودي (نحو 1.01 مليار دولار)، عبر 286.5 ألف صفقة في السوق. وغلب اللون الأحمر على أداء الأسهم، إذ سجلت 215 شركة تراجعاً مقابل 46 شركة مرتفعة، فيما استقرت 7 شركات دون تغيير من أصل 268 شركة متداولة.

عُمان

وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليصل إلى 7,766.49 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 2,573.86 نقطة أو ما يعادل 49.57%، وفق بيانات السوق حتى الساعة 1:21 ظهراً. وبلغ حجم التداول نحو 317.3 مليون سهم بقيمة تقارب 100.5 مليون ريال عماني (نحو 261 مليون دولار)، عبر 7,314 صفقة خلال الجلسة. وأظهرت بيانات السوق أن 35 شركة تراجعت مقابل 28 شركة مرتفعة، فيما استقرت 11 شركة دون تغيير من أصل 74 شركة متداولة.