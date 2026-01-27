هبوط تجاري وسياحي في إسرائيل بسبب التوتر مع إيران

- شهدت معظم قطاعات التجزئة في إسرائيل انخفاضاً ملحوظاً الأسبوع الماضي، وفقاً لمؤشر فينيكس غاما، بسبب حالة عدم اليقين الإقليمي واحتمال وقوع هجوم على إيران، مما أثر على سلوك المستهلك ونشاط بطاقات الائتمان. - قطاع السياحة تضرر بشكل خاص، حيث انخفضت الحجوزات بنسبة 9%، مما أدى إلى إلغاء بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها، مثل KLM والخطوط الجوية الفرنسية، مما يثير مخاوف بشأن الطلب المستقبلي. - رغم انتهاء ذروة السفر في عيد الميلاد ورأس السنة، إلا أن موسم رحلات التزلج وعيد الفصح يثيران تساؤلات حول تأثير الوضع الأمني على الطلب المستقبلي في قطاع السياحة.

بيّن موقع "غلوبس" انخفاضاً في معظم قطاعات التجزئة الرئيسية في إسرائيل الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعات سُجلت في الأسبوع الذي سبقه، وذلك وفقاً لمؤشر فينيكس غاما الذي يقيس نشاط بطاقات الائتمان وسلوك المستهلك، أما الأسباب فمتععدة، أبرزها حالة عدم اليقين الإقليمي في ظل احتمال وقوع هجوم على إيران.

سُجّلت أكبر الانخفاضات في قطاع السياحة (12%)، وقطاع الحواسيب والهواتف المحمولة (9%)، وقطاع الأجهزة الكهربائية (6%). وفي قطاع السياحة، يُشير هذا الانخفاض إلى توقف الاتجاه التصاعدي الذي ميّز بداية شهر يناير/ كانون الثاني، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد الحجوزات بنحو 9%، ما يعني انخفاض عدد الإسرائيليين الذين حجزوا رحلات طيران وعطلات خلال الأسبوع الماضي.

يُعزى السبب الرئيسي إلى الوضع الأمني ​​وتوقع تصعيد محتمل، وفق "غلوبس"، ما أدى إلى إلغاء بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها، مثل الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) والخطوط الجوية الفرنسية (Air France). وقد ألغت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم عدة شركات، رحلاتها الليلية حتى نهاية يناير، كما أعلنت شركات أخرى عن إلغاءات جزئية، وهو ما يكفي لإثارة مخاوف بشأن تقديم طلبات مستقبلية، ويؤثر سلباً على أداء القطاع.

"على الرغم من أننا تجاوزنا ذروة فترة السفر في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، عندما قضى العديد من الإسرائيليين وقتهم في الخارج، إلا أن هذا هو أيضاً موسم رحلات التزلج، والذي يتميز عموماً بارتفاع الطلب"، كما يقول نداف لحماني، الرئيس التنفيذي لشركة كونترول. "بالإضافة إلى ذلك، يتطلع سوق السياحة بالفعل إلى عيد الفصح، ومبيعات العطلات في أوجها. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت آثار الوضع الأمني ​​ستكون ظاهرة عابرة، أم اتجاهاً أوسع سيستمر مع القطاع بمرور الوقت".

وشرح موقع "غلوبس" أنه عند مقارنة أداء قطاع السياحة هذا الأسبوع بشهر يناير 2025، يمكن ملاحظة انخفاض حاد بنسبة 20%، ولكن على النقيض من ذلك، فإن الصورة في معظم القطاعات الأخرى أكثر توازناً، وبالمقارنة بالعام الماضي، فقد سجلت هذه القطاعات زيادة في دورات التسوق.