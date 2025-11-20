هبوط الأسهم الأميركية وبيتكوين تهوي إلى أقل من 87 ألف دولار

- تراجعت الأسهم الأميركية بعد ارتفاعات مبكرة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7% وناسداك 100 بنسبة 1.1%، مع ارتفاع مؤشر Cboe Volatility Index فوق 20، مما يعكس قلق المتداولين بشأن السياسات النقدية الأميركية. - في سوق العملات الرقمية، انخفضت بيتكوين إلى ما دون 87,000 دولار بسبب ضغوط بيع من كبار المستثمرين، مما أدى إلى ضعف السيولة وزيادة الطلب على حماية الأسعار عند مستويات 85,000 و82,000 دولار. - أظهرت بيانات سوق العمل الأميركي ارتفاع نمو الوظائف في سبتمبر، مع زيادة طفيفة في معدل البطالة، مما يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

تراجعت الأسهم الأميركية اليوم الخميس، بعد موجة صعود مبكرة، فيما استمرت العملة الرقمية الأشهر بيتكوين في الانخفاض إلى ما دون 87,000 دولار، مع استمرار ضغوط البيع وسط ضعف السيولة وموجات التصفية الأخيرة. يبدو أن المستثمرين، سواء في الأسواق التقليدية أو الرقمية، يتحركون بحذر شديد في ظل بيانات اقتصادية متباينة وتوقعات غامضة للسياسات النقدية الأميركية.

في التفاصيل، فتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاعات قوية بلغت 1.9% قبل أن يمحو مكاسبه ويسجل تراجعاً بنحو 0.7% بحلول منتصف النهار في نيويورك. كذلك انخفض ناسداك 100 بنسبة 1.1%، بعد أن تراجعت أسهم إنفيديا 1.4%. وأظهر مؤشر Cboe Volatility Index ارتفاعاً فوق المستوى الحرج 20، ما يعكس حالة من القلق بين المتداولين، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.

وعلى الرغم من الانخفاض الأخير، لا تزال مضاعفات تقييم الأسهم عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يتداول ستاندرد أند بورز عند 22 مرة أرباح متوقعة للـ12 شهرًا القادمة، مقارنة بمتوسط 10 سنوات يبلغ 18. القلق الأساسي يتركز حول قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح مستقبلية تكفي لتبرير الإنفاق الضخم على البنية التحتية.

في قطاع أشباه الموصلات، انخفض مؤشر Philadelphia Stock Exchange Semiconductor بنسبة 2.7%، بعد صعود إنفيديا مؤقتاً إثر نتائج ربع سنوية إيجابية. ومع ذلك، شكّلت الحسابات المستحقة الأعلى لشركة إنفيديا مصدر قلق للمتداولين حول قدرة الشركات على تحويل المبيعات إلى أرباح ملموسة.

وفي سوق العملات الرقمية، واصلت بيتكوين تراجعها إلى ما دون 87,000 دولار، مسجلة انخفاضاً يزيد على 4% لأول مرة منذ إبريل/ نيسان. ويعزو خبراء إلى أن السوق يعاني من عمليات بيع مكثفة من كبار المستثمرين (الحيتان) الذين يتبعون دورة الأربعة أعوام، وهو ما خلق ضغطاً على الأسعار وسيولة ضعيفة في الأوامر، ما يجعل الأسعار شديدة التأثر بأي تدفقات صغيرة.

وأضافت بيانات التداول أن الخيارات حول مستويات 85,000 و82,000 دولار شهدت طلبًا متزايدًا على حماية الأسعار، في إشارة إلى توقعات المستثمرين للمزيد من الانخفاضات. وأدت موجة التصفية في أكتوبر، التي بلغت 19 مليار دولار في يوم واحد، إلى إضعاف السيولة وإحداث تقلبات حادة لم يزل أثرها قائمًا حتى اليوم.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات سوق العمل الأميركي ارتفاع نمو الوظائف في سبتمبر/ أيلول مع زيادة معدل البطالة قليلاً، في مؤشر على استقرار نسبي قبل الإغلاق الحكومي. هذه المعطيات، إلى جانب انقسام لجنة الفيدرالي حول خفض الفائدة، عززت شعور عدم اليقين الذي يضغط على المستثمرين في كل من الأسهم والعملات الرقمية.